互毆案何太精神科留醫已出院今出庭 案件押後至明年1.13再訊

【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再訊，何太早前入院就診精神科而未出庭，今其出庭，法官將其案件押後至明年1月13日。

兩名被告分別是何煊（何伯、77歲），報稱退休人士；葉秀定（何太、44歲），報稱家庭主婦；本次開庭為處理何太的案件。何太今沒有律師代表，當法官問及她的精神狀況時，她聲稱自己「每分每秒頭都好暈」。她表示自己於本月7日晚上出院，由於醫院沒有電話，她無法聯絡法援署。法官則提及法援署來信法庭，指早前已收到何太申請，惟需6星期處理。

法官問及控方是否打算分拆案件，控方表示暫時不打算改變檢控方向；法官問何太有沒有其他事宜想補充，她表示想提交一份詳細的口供，因為當初落口供時好驚，法官則表示不需要，她當務之急是儘快聯絡法援署，與律師商討有關事宜。

由於何太已出院，法官恢復其原有保釋條件，包括每星期一次到警署報到，並將其案件押後至明年1月13日，屆時何太何伯將一同出庭。

庭後，當何太走出灣仔政府大樓時，有人群追趕其至入境事務大樓內，高舉手機錄影並大喊其「垃圾」、「河馬」等。

案件編號：DCCC 1513/2025

