五單元聲學突破及舒適佩戴，小米開放式耳機 Pro 評測

開放式耳機憑藉不堵塞耳道的舒適佩戴體驗，近年來受到眾多用戶青睞，然而特殊的形態設計往往讓音質表現大打折扣。小米最新推出的「小米開放式耳機 Pro」創新採用開放式五單元聲學系統，能否為這類產品帶來突破性的音質體驗？

小米開放式耳機 Pro 在設計上，充電盒採用「方中帶圓」的獨特造型，搭配雙拼材質處理。我們評測的鈦光金版本，同時還提供曜石黑與錶灰兩種配色選擇。充電盒頂部覆蓋觸感舒適的科納皮材質，並點綴著亮銀色的小米 Logo ，底部則採用親膚質感塗層，握持手感極佳。

耳機本體採用光滑鏡面材質與親膚液態矽膠的完美組合，創新的三段式結構包含音腔、耳掛與末端部分。耳掛外層包裹著柔軟的矽膠材質，內部植入 0.6mm 柔性鈦絲，提供恰到好處的彈性與貼合度。實際佩戴體驗，約 9.7g 的單耳重量搭配人體工學三點支撐結構，即使連續佩戴一小時仍保持舒適無負擔，對眼鏡佩戴者也相當友善。

音質表現是這款耳機的最大亮點，小米開放式耳機 Pro 搭載創新的開放式五單元聲學系統，包含雙動圈、雙動鐵與壓電陶瓷單元的完美組合。其中定制 1813 超大動圈單元有效提升低頻表現，專屬的防漏音動圈單元則確保隱私不外泄。

▲耳機支援 LHDC 5.0 高解析音訊編解碼，並通過 Hi – Res Audio Wireless 認證，配合哈曼金耳朵專業調音，提供「哈曼大師」與「Harman AudioEFX」兩種音效模式選擇。

▲小米開放式耳機 Pro 基本上也是採用傳統在耳機機身用手指操控的方法，支援按一、二、三下或長按耳機的方法。

▲小米開放式耳機 Pro 支援獨立錄音 2.0 功能支援現場、通話與音視頻等多場景錄製。

續航表現同樣出色，耳機單次使用可達 8.5 小時，搭配充電盒更能實現總計 45 小時的持久續航。快速充電功能讓你在緊急情況下充電 10 分鐘即可獲得 2 小時的使用時間。

小米開放式耳機 Pro 成功在舒適佩戴與出色音質間找到完美平衡。五單元聲學系統帶來突破性的音質表現，特別是低頻厚度與人聲清晰度都達到開放式耳機的新高度。加上持久的續航表現，讓這款產品無論是日常使用、運動健身還是商務應用都是適合。