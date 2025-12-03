香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
五大人才趨勢重塑台灣招募市場格局：PERSOL發佈《2025年勞動力洞察報告》
PERSOL 最新發佈的《產業洞察報告》指出，數碼轉型、永續發展趨勢，以及職場價值觀的改變，正徹底重塑亞太區的招募與留才策略。
台北，台灣 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 3 日 - PERSOL 最新發佈的《2025年產業洞察報告》指出，亞太區企業正面臨迅速轉變的人才格局，亟需加快步伐以因應瞬息萬變的職場趨勢。報告顯示，隨著數碼及 ESG 技術人才的嚴重短缺，加上員工對彈性工作、職涯意義與成長機會的重視已超越薪資，企業吸引及挽留人才的方式正因此被重新定義。
台灣目前處於整個亞太區內最緊張的勞動市場之一，失業率接近歷史低點。AI、數碼轉型及雙語人才的需求迅速上升，但企業的適應腳步相對緩慢，能力落差逐漸擴大。彈性工作與職場使命感成為吸引人才的關鍵因素，混合辦公模式更被視為關鍵優勢。
該報告以十二個亞太市場及四大核心產業為基礎，涵蓋製造業、消費品、專業服務及供應鏈，全面分析職場與人力資源的重要轉變。
亞太地區勞動力正進入轉型期
PERSOL 的《2025 年產業洞察報告》指出，隨著自動化、永續發展相關法規及人口結構的變化，整個亞太地區的勞動力市場也正在重新定義。
多數主要市場持續面臨技術人才短缺問題，對於數碼、分析與跨領域混合專才已供不應求。隨著企業對永續發展的承諾日益提高，ESG 相關知識與合規能力已成為不可或缺的招募條件。
報告亦指出，Z 世代與千禧世代專業人士正重新定義他們對工作的價值觀，而彈性工作、職涯意義與發展機會比薪資更具吸引力。根據國際勞工組織 (International Labour Organization, ILO) 數據，亞太仍為全球就業增長最快的地區，企業亟需調整勞動力策略以契合新一代的人才需求。
PERSOL 亞太區營運總監 Elvin Tan 表示：「本區的人才市場正面臨關鍵分水嶺。勞動力缺口已不再只是人手問題，更關乎組織的適應能力。唯有同時兼顧科技投資、文化理解與價值導向的招募企業，方能於未來市場中脫穎而出。」
五大人才趨勢重塑未來職場格局
報告指出，有五項相互關聯的轉變，正在重塑亞太地區企業在招募、人才互動及競爭上的策略。
混合技能的興起，成為職場轉型的核心主軸。在台灣，數碼能力、AI 技術及雙語實力正越來越受到重視，企業尋求能同時應對掌握技術與策略的人才。
與此密切相關的是永續發展及合規知識的重要性日益提升。隨著 ESG 被納入企業的核心策略，相關職能由過往的專責團隊擴展至財務、營運及供應鏈等多個部門。
該研究同時指出，雇傭關係正發生重大變化，求職者愈來愈像消費者般對企業提出要求。他們期望招募過程具有高度透明度、強調採用行動裝置的溝通方式，以及明確的職涯意義。對台灣求職者而言，彈性與價值觀已一致成為求職者的首要考量。
這些轉變在年輕專業人士中表現尤為明顯，特別是 Z 世代與千禧世代，他們優先考慮彈性、歸屬感與個人成長。對許多人而言，工作意義與領導支持遠比薪資來得重要。
該報告最後呼籲企業、教育機構與政府應加強合作，以因應持續擴大的技術人才斷層。在台灣，加速採用數碼與 AI 技術，將有助於縮小人才短缺的差距。
PERSOL 董事總經理兼策略業務集團主管 Zen Loh 表示：「本報告體現了 PERSOL 致力於為客戶提供以數據為基礎的深入見解，協助企業制訂切實可行的人才策略。我們希望幫助企業與求職者整握塑造未來工作的關鍵能力、思維方式與動力，為迎接新一輪的職場轉變做好準備。」
企業迎向未來的最佳助力
PERSOL 始終堅信，真正具影響力的深入見解，必須能夠促成實際行動。放眼亞太，PERSOL 與各地企業夥伴緊密合作，將勞動力智慧轉化為實際成果，助力企業吸引、培育並留住具備未來潛力的人才。
立即前往 www.persolapac.com/industry-insights-2025，下載《2025年產業洞察報告》，深入了解正改變亞太地區工作、招募與成長方式的關鍵趨勢。Hashtag: #PERSOL
關於 PERSOL (亞太區)
PERSOL 是亞太地區領先的人力資源與招募方案夥伴，業務遍佈 13 個市場，具備深厚的當地見解及區域規模。該公司擁有逾 140 間辦事處及數十年經驗，提供量身訂造、科技支援、並為瞬息萬變的職場設計的一體化勞動力方案。
PERSOL 結合人力專才與智能科技，協助企業應對勞動力挑戰，釋放人才潛能，並在市場變革中保持競爭力。該公司的服務涵蓋招募、人才管理、人力資源策略及顧問服務，透過緊密合作，為客戶實現目標。
2025年，原品牌全面統一為 PERSOL，展現對職場未來的前瞻視野，並體現集團理念：「Work and Smile」。無論是建立團隊、規劃職涯，或重構工作模式，PERSOL 都可成為您的最佳夥伴。
