天文台料低壓區本週中入南海
五指毛桃淮山粟米素湯 ｜夏日湯水｜健脾補肺｜行氣利濕｜舒筋活絡｜冷氣病湯水
香港嘅夏天真係越嚟越熱，出一出街就成身汗，仲覺得唔夠氣、又易濕重？今日就要介紹呢款五指毛桃淮山粟米素湯，清甜之餘仲可以健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡，最啱運動量唔多又成日坐office嘅上班族！
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
五指毛桃 60克
鮮淮山 1/2條
粟米 1條
栗子 約15粒
紅棗 8-10粒
花生 60克
腰果 60克
果皮 1角
水 2公升
作法:
1 ：
五指毛桃洗乾淨
2 ：
用水浸泡30分鐘以上
3 ：
剪開
4 ：
粟米去衣洗淨
5 ：
切段破開
6 ：
淮山洗淨
7 ：
去皮
8 ：
切片
9 ：
已去殼及去衣粟子洗淨
10 ：
紅棗用菜刀拍扁
11 ：
剪開去核
12 ：
洗淨浸軟
13 ：
花生洗淨浸軟
14 ：
腰果洗淨
15 ：
用白鑊炒至微焦
16 ：
果皮洗淨浸軟
17 ：
去囊
18 ：
所有材料放煲內，加熱水
19 ：
滾起再滾15分鐘
20 ：
轉中細加蓋再煲90分鐘
21 ：
酌量加鹽調味
22 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56279
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
甜品食譜│阿華田千層吐司麵包布甸 加呢樣材料至香口
心血來潮想吃甜品但又懶得落街，便不要錯過這個超級簡單但又超級好吃的阿華田千層吐司麵包布甸，以超市便買到的阿華田千層吐司來取代普通方包，加上家中隨時找到的朱古力和果仁等零食，三幾分鐘已經可以準備好一盤麵包布甸，就只差放入焗爐便可以返出廳繼續煲劇玩手機。麵包布甸講究些，其實最好把麵包片先焗一次才加入蛋奶液，但想加快的話，便把少許牛油加到每片麵包上，焗的時候便會滲入包中，增加香口酥脆感，即睇如何製作阿華田千層吐司麵包布甸：Yahoo Food ・ 23 小時前
尖沙咀美食2025｜精選25間尖沙咀餐廳/Cafe/扒房推介 6折食日本和牛燒肉/無限暢飲/人氣韓國菜
尖沙咀無論是餐廳、Cafe、扒房、居酒屋還是酒吧都有多種選擇，不過在現有不少店家都結業或轉手，到底汰弱留強後，還有甚麼餐廳尚在，又有哪些新血進駐？更細分多種不同種類的餐廳，立即為你分享2025尖沙咀美食合集！Yahoo Food ・ 剛剛
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 17 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 13 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 15 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 20 小時前