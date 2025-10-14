劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
五指毛桃豉油雞
五指毛桃是一種外型像樹根的支條的平性藥材，帶有椰子的香氣，通常都是用來煲湯但最近發現用來整豉油雞不但可以增香而且色澤皮光肉嫩
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
走地雞 1隻
五指毛桃 2截
片糖 半磚
老抽 1湯匙
滷水鵝汁 一碗
冬菇水 一碗
香葉 1片
玟瑰露 適量
米酒 少許
粗塩 少許
冬菇 2朵
紅蔥頭 1粒
姜 2片
作法:
1 ：
先將雞用粗塩省乾淨后，內臟及肥膏頭頸的淋巴核及氣管捏走
2 ：
雞內隴用米酒捽混，而整隻表面雞皮就滴玫瑰露揸吊起風乾備用
3 ：
先將五指毛桃放入滷水汁浸泡一會以小火煮滾盛起備同
4 ：
先將紅蔥頭，冬菇，香葉及姜片白鑊起煸香
5 ：
放雞入去先轆混皮微微轉色后倒入早前浸泡五指毛桃的滷水汁
6 ：
再一次煮滾時混入老抽及片糖以中小火煮溶后滾汁醬
7 ：
以湯勺忽起一勺一勺淋上雞身及雞隴
8 ：
重覆又重覆淋煮滾的豉油雞汁至整隻雞熟為止
9 ：
大約半小時左右（視付雞的大小而決定時間長短）最后15分鐘先界開大雞肶隙補淋豉油確保厚肉位也熟透便可熄火焗多 10到15分鐘
10 ：
待涼便可軋件上桌享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56316
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
蘿蔔食譜│日式滷蘿蔔 加一樣嘢烚蘿蔔去澀味
近來去街市都會見到一種細細長長的耙齒蘿蔔，耙齒蘿蔔又叫早水蘿蔔或白玉蘿蔔，雖然細細條，但比大蘿蔔更清甜，具有健脾開胃、消滯下氣、清熱化痰、解毒消腫等功效，用日式的滷煮方式去煮便可吃到蘿蔔的清甜。在加入味醂醬油滷煮前，用少許白米去煮一煮，清甜味會提升，即睇如何製作日式滷蘿蔔：Yahoo Food ・ 1 天前
韭菜餃食譜｜韭菜雞蛋煎餃食譜！韭菜易出水只因欠缺這個步驟？
食韭菜餃可以養肝？原來食韭菜對養肝有益，簡單的吃法便可以突出韭菜的鮮味。用韭菜來配炒雞蛋包餃子，味道清新，做法也快手，沒有胃口時做這個作簡單餐點非常方便。韭菜熟了易出水，所以要先用鹽醃出水份後才加蛋拌餡便不會水汪汪。煎韭菜雞蛋煎餃時用少許水先蒸後煎，煎好的皮會熟透又不會硬身，即睇如何製作韭菜雞蛋煎餃：Yahoo Food ・ 20 小時前
中環美食｜Uncle Quek 推出全新歡樂時光及單點菜單！必食Uncle Quek 小食拼盤/沙嗲封門柳串燒/印度薄餅配鹹蛋牛油醬
位於中環擺花街的東南亞餐廳Uncle Quek近日推出全新歡樂時光及單點菜單，專為忙碌的都市人提供一個放鬆身心的好去處。一系列為搭配多款精選飲品而設的全新小食，輕鬆享受悠閒的午後時光，由$58起，即可食到Uncle Quek小食拼盤、沙嗲封門柳串燒、印度薄餅配鹹蛋牛油醬等，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 20 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 13 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 11 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 19 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 14 小時前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前