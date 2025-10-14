五指毛桃是一種外型像樹根的支條的平性藥材，帶有椰子的香氣，通常都是用來煲湯但最近發現用來整豉油雞不但可以增香而且色澤皮光肉嫩

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

走地雞 1隻

五指毛桃 2截

片糖 半磚

老抽 1湯匙

滷水鵝汁 一碗

冬菇水 一碗

香葉 1片

玟瑰露 適量

米酒 少許

粗塩 少許

冬菇 2朵

紅蔥頭 1粒

姜 2片





作法:

1 ：

先將雞用粗塩省乾淨后，內臟及肥膏頭頸的淋巴核及氣管捏走

2 ：

雞內隴用米酒捽混，而整隻表面雞皮就滴玫瑰露揸吊起風乾備用

3 ：

先將五指毛桃放入滷水汁浸泡一會以小火煮滾盛起備同

4 ：

先將紅蔥頭，冬菇，香葉及姜片白鑊起煸香

5 ：

放雞入去先轆混皮微微轉色后倒入早前浸泡五指毛桃的滷水汁

6 ：

再一次煮滾時混入老抽及片糖以中小火煮溶后滾汁醬

7 ：

以湯勺忽起一勺一勺淋上雞身及雞隴

8 ：

重覆又重覆淋煮滾的豉油雞汁至整隻雞熟為止

9 ：

大約半小時左右（視付雞的大小而決定時間長短）最后15分鐘先界開大雞肶隙補淋豉油確保厚肉位也熟透便可熄火焗多 10到15分鐘

10 ：

待涼便可軋件上桌享用





