事主被送往律敦治醫院搶救，惜終不治。

北角有清潔工猝死。今日(5日)下午3時許，警方接報指，一名男清潔工暈倒在北角百福道公廁的職員休息室內。救援人員接報到場，將事主送往律敦治醫院搶救後，惜最終不治。

據報該名李姓清潔工現年53歲，患糖尿病和高血壓多年，亦曾中風，需定期到醫院覆診，惟他近來沒有依時覆診和服藥。警方經初步調查後，未發現案件有可疑，死因有待驗屍報告結果，案件由北角警區雜項調查隊跟進。

▼10種健康食物去脂降膽固醇▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/五旬清潔工暈倒北角公廁休息室-送院搶救不治/605969?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral