五月天上海騷邀宋雨琦做嘉賓 阿信激罕跳舞掀高潮

店名「Mangiapane」是意大利文「食麵包」的意思，開宗名義告訴大家這是一個主打麵包的地方。小店由意港夫妻Luca及Janie開設，在荔枝角D2 Place Two地舖開業一年多，一直都很街坊及附近的上班族歡迎，除了因為友善熱情的Luca不時會和大家打招呼及談天，更重要的是他們主打的意大利香草包（Focaccia）做得的確出色。

Yahoo Food ・ 5 小時前