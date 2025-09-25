樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
五月天捐5百萬、劉若英1百萬善款助花蓮重建
[NOWnews今日新聞] 強颱樺加沙侵襲台灣，在花蓮帶來嚴重災情，導致多處房屋淹水、道路中斷，家園重建之路相當艱辛，為協助受災民眾度過難關，樂團五月天與其所屬的相信音樂共同捐出新台幣5百萬元，以及歌手劉若英也捐出1百萬元，相信音樂表示，盼這筆善款能用於協助救災和災後重建工作，為受災地區盡一份心力。
五月天和奶茶同送暖 善款600萬元助花蓮
樺加沙颱風影響台灣，以花蓮光復鄉首當其衝，爆發大規模淹水，截至24日晚間統計，已有14人死亡，另有18人受傷，加上數百人受困等待救援，地方基礎建設毀損，等待重建和救援。
五月天所屬的相信音樂在25日凌晨發出訊息，指出五月天和相信音樂一起捐出5百萬元，和五月天同門的奶茶劉若英，也另外捐了1百萬元，希望能協助災區重建，24日白天歌手王心凌也傳出捐款1百萬元的消息，星光團結送暖。
星光送暖 助社會度過難關
這不是五月天第一次捐款，7月丹娜絲颱風重創南台灣時，五月天也低調捐款900萬元，捐給台南、嘉義、雲林地區受災學校的重建與設備添購和修繕，另外也捐了100萬元給棒球好手周思齊創立的球芽基金，支持棒球選手追夢，過往國內發生災情，五月天即使在國外演出仍會關注發展，並實際出資、出力助社會度過難關。再更早一點，2014年7月高雄發生氣爆，五月天也以義唱相挺，舉辦《Just Love It！公益演唱會》，以行動回饋社會。
花蓮光復14死災情慘重！李雅英月初才去過 心碎發聲：大家要平安
金娜妍在韓遇車禍、發燒！仍心繫花蓮災情暖送祝福：祈禱大家平安
花蓮光復鄉遭重創！洪水淹沒市區 王心凌霸氣「暖捐100萬」賑災
五月天阿信狂吸冠佑！自曝團員25年感情像臭豆腐：越臭越香
五月天貴陽演唱會落幕！石頭告白：以為做完第一張專輯就各奔東西
