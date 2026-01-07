五月天開騷搞爛Gag Cue大蟒蛇抽蔡依林水

【on.cc東網專訊】台灣天團五月天5525+1「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站新年快樂版，4日迎來最終場，阿信表示：「以前還沒有高鐵，來台中是坐客運，和大家過着一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」五月天表示，雖然演唱會看一場少一場，不過就算沒有演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是陪伴大家前進，用力生活等待下次再見面。

演唱會上，五月天更深入觀眾席與歌迷互動，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒、近看還是火柴棒，讓冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎」，瑪莎馬上接話「大蟒蛇是Jolin（蔡依林）」，逗得全場開心大笑。此外，還有打扮為「方丈」的歌迷，敲着木魚樂當《派對動物》，成為觀眾席一大亮點。

此外，在點歌環節中五月天更以冷笑話與粉絲互動：「請問最有禮貌的老鼠是甚麼鼠」，答案是「不好意鼠」，引發歌迷老鼠笑話大接力；冠佑也緊接著說：「五月天英文是mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞mayday。」

