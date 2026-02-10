五水龜被遺棄柏架山路邊 幸獲熱心人士伸援手救命

【動物專訊】遺棄動物人士，和意圖謀殺沒有分別，尤其是將動物遺棄於不適合他們居住的地方。有熱心市民日前在鰂魚涌柏架山山腳路邊，發現有人以保溫袋遺棄5隻龜，其中有兩隻龜更爬出袋外，十分危險。熱心市民將龜龜救起及聯絡動物救援機構「龜途」前來救援，讓5隻龜平安生還下來。龜途創辦人阿邦表示，被遺棄龜龜是稱火焰龜的水龜，需要在水溫25度的水中生活，被遺棄郊外有機會出現肺炎，亦可能會被車輾斃。

熱心市民在2月1日晚上10時許在柏架山山腳發現有5隻龜被人遺棄，其中3隻龜在保溫袋內，另有兩隻龜爬了出來。熱心市民即5隻龜放在紙盒，並聯絡了龜途。他們將龜龜放到鄰近的廟宇，其後由阿邦將龜龜們救走。

阿邦表示，被遺棄的龜龜是火焰龜，「這麼凍的天氣丟到山邊，絕對有肺炎風險，而且現場為柏架山道口，會有車輛輕過，龜會有被輾斃風險。」他又表示，這些龜龜都是水龜，需要在潔淨的水中生活，要有適當的水流和水深，及保持水溫約25度，「每隻龜的背殼有不同程度的水垢及真菌，估計被棄置時乾燥了一段時間。」

他表示，現時龜龜們正在隔離觀察，狀態正常，未見重大的健康問題。遺棄動物是十分不負責任的行為，如因此讓動物生病、受傷或死亡，更有機會觸犯《防止殘酷對待動物條例》，是極嚴重的罪行。如有人目擊該5隻龜被遺棄的經過，請與本報聯絡提供資料，為龜龜們討回公道。

5隻龜日前被人遺棄在路邊。

熱心市民先將龜龜救起。

龜途將龜龜救走，現時放在水池中暫時照顧。

