五級颶風梅麗莎將登陸牙買加 今年最強熱帶氣旋 政府強制疏散居民｜Yahoo

牙買加首都金斯敦的海岸開始感受到梅麗莎的大風。(Photo by Ricardo Makyn / AFP)

【Yahoo 新聞報道】加勒比海颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）增強為五級颶風，成為今年全球最強熱帶氣旋。梅麗莎預計會在當地時間周二（28 日）凌晨至早上登陸牙買加，對當地構成災難性影響。牙買加政府已經向首都金斯敦（Kingston）及另外 6 個地區發出強制疏散令，要求他們前往全國近 900 個避難所。

氣象部門現時評估，梅麗莎的風速高達每小時 175 英里（282 公里），中心氣壓低至 909 百帕斯卡。梅麗莎現時位於金斯敦西南約 200 公里，正以每小時 5 公里的緩慢速度向西北偏西方向移動。

美國國家颶風中心指，預計梅麗莎會在當地時間周一晚上和周二凌晨為牙買加帶來危及性命的強風、洪水和風暴潮；由於梅麗莎的移動速度緩慢，極端降雨可能降臨當地，未來 4 日牙買加部分地區可能會出現累計 1,000 毫米的降雨，亦會增加山體滑坡的風險。

牙買加開放全國近 900 個避難所予居民暫避。 (Photo by Ricardo Makyn / AFP)

早前吹襲海地及多明尼加造成 4 死

政府部門已經安排大批居民疏散，其中在農村地區，校車被徵用將弱勢社群運送到避難所和全國各地。為了疏導交通人潮，當地公路的收費站暫時豁免收費，全面開放通行。

牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Holness）在社交平台發文，呼籲全國人民都要為今次風暴做好準備，「在風暴期間待在室內，並遵守疏散命令」，政府會全力投入之後的重建工作。

梅麗莎早前亦曾經吹襲海地和多明尼加共和國，分別導致 3 人和 1 人死亡。其中在多明尼加共和國首都聖多明各（Santo Domingo），一名 79 歲男子被洪水捲走；另外當地一名 13 歲男孩在海上游泳時，被海浪捲走失蹤。