五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生

五索

現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。

日前，五索與馬生及仔女前往內地主題樂園，事後佢喺社交網站上載家庭樂嘅照片及影片，並留言話：「First time 珠海長隆👶 虎鯨同馬戲團show勁好睇❤️主題樂園同水族館都好大好新！重點係終於唔使同小朋友搭飛機都搵到一個好地方放電！thanks god 🔥#五索 #Familyday#長隆」。從相中及影片中可見，五索與馬生玩機動遊戲，二人玩得非常開心。之後又與女兒玩機動遊戲、睇騷及去水族館，度過開心嘅快樂時光。而其中一張二人嘅合照，馬生個樣未有加上emoji去遮掩，大方地晒恩愛。

呢個PO一出，唔少網民大讚馬生keep得好好及覺得五索好幸福，例如「有愛的一家❤️溫馨 馬先生唔似佢嘅年紀 後生仲係似有做運動有活力個種」、「馬生又靚仔又上鏡，唔洗遮住佢啦~」、「嘩，馬生真係keep 得好好！點樣可以頭髮咁濃密😍」、「馬生好年輕呀！好襯呀五索同馬生👍」、「好有夫婦相」、「馬先生keep得好好五索你真係好幸福😄😄」、「超幸福呀，🐴生真係好錫你哋👍👍😍」、「😘靚仔靚女想點先？馬生樣貌同年齡不符喎 😍」、「呢個就係同愛嘅人一齊嘅樣😍😍完全感受到！」、「真心顯出好有愛👍」、「馬生好貼地 5索反而令佢形象更好👍好baba 肯花咁多時間陪已經好難得」、「馬生都幾靚仔喎」、「馬生真係好錫你，呢d先係真正幸福感」、「馬先生唔似60+」、「馬生好後生👍🏻👍🏻同五索好襯😍」及「馬生真係keep得好好」等等。

