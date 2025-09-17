五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友

「五索」鍾睿心IG影片截圖

網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。婚外情曝光後，五索反而同馬清鏗愛得高調；五索接受網台節目《絲打圍爐》訪問時曾直認係貪錢先同馬清鏗一齊，每生一個小朋友就會分到錢，因此被譽為「最強小三」。

五索日前又拍片回應網友問題，今次有人問「有錢人去唔去旺角」，五索就答「喺車度去計唔計」，隨後傳出一把男人聲大叫「吓你影我呀」，畫面又key上馬仔emoji，相信好大機會係馬生。之後五索對疑似馬生講「你以前會成日喺我大肚時候買珍珠奶茶俾我飲，而家已經無架啦」，跟手「馬生」醒水隨即衝落車買珍奶。

回到話題本身，五索話「有錢人梗係落旺角，但隻腳唔一定落地，因為隻鞋係名牌，唔可以踩到旺角架」，但就喺畫面括住「講笑」。五索有馬生幫佢買嘢飲，仲自拍美腿、名牌高跟鞋同馬生架靚車內籠，好識炫。

