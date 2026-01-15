五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身

坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。

五索IG

戀情公開後，五索反而更為高調晒恩愛，仲大爆過去向來低調嘅馬生唔少秘密，早前五索post以前嘅大肚相，當中馬生更正面出鏡。除此之外，五索喺自家youtube channel開新節目，第一集就大爆同馬生嘅房事！

廣告 廣告

五索

五索

主持Jason代網民發問多條尖銳問題，包括二人嘅性癖，令見慣世面嘅五索都掩面叫「救命」。五索其後冇提及性癖，反而爆馬先生嘅性慾同年齡不相符，「我唔知點解我到咗三十幾歲之後真係冇咩性慾……然後佢就真係可以搞成晚咁，我真係第二日好攰，因為又要湊仔又要返工，所以唔能夠接受佢呢樣嘢，所以我地鬧過好多次交」。五索自言唔知係自己可以turn on（挑逗）佢，定係馬生本身好大需求，但就直言「煩囉，係一個困擾」，因為影響到工作進度。當然五索唔會完全向馬生落閘，認為周末可以「應付需要」。

五索

Jason另外問五索同馬生會否接受多元關係甚至「多人運動」，五索冇答接唔接受，但就話同過馬生戲言到佢70大壽時會安排10個俄羅斯女仔賀壽，馬生不虞有詐居然答「咁益我呀」，被五索一條問題就試到佢係咩人。至於多元關係，五索話自己接受唔到，又指自己曾經瘋狂check馬生電話，但而家寧願選擇唔知情。「我直頭唔想望到佢電話，同佢講你有咩relationship千祈唔好畀我知，我唔想煩。如果你有（第二個），你直接同我講，我同你分手冇所謂嘅，我即刻可以搵個高大靚仔鬼佬……但係你就唔好畀我知啲唔知啲」。

