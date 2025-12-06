五索鍾睿心同馬清鏗飛美國慶祝交往十年 霸氣撇低馬生唐人街食燒味飯自嘲「我真係街市妹」

「五索」（鍾睿心Rachel）被爆係已婚大生銀行主席馬清鏗「小三」

坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。

五索同馬生早前去到美國慶祝交往十周年。

五索同馬生繼續愛得高調，早前二人去到美國慶祝交往十周年。五索post咗同馬生出入高級食肆嘅相，又寫下十周年感言。雖然被封為「最強小三」，不過五索自爆對愛錫佢嘅馬生不時發脾氣。「一直都好感恩你好錫我，就係因為你咁錫我，所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣。你嘅口頭禪係：可唔可以唔好成日咁惡？呢十年過得好唔容易，特別係呢一年～老土啲講句，多謝你一直以來包容我嘅任性，我以後會嘗試對你溫柔少少。本身今次嘅旅程你已經計劃好晒，但係我又受到啲負面新聞影響入咗醫院。你同我講咗句：『如果小朋友無咗媽咪點算？』我醒了。原諒我今日少有嘅咁感性。你係100分嘅爸爸，亦都係我100分嘅 soulmate。 淨係10週年先會講呢啲嘢。而家唔講，怕之後後悔無講過。Thanks for preparing this trip for ME」。

五索

五索

五索

五索

但係話口未完，五索拍片出post話同馬生鬧交，因為訂咗嘅星級食肆得下晝5點幾或者晚上9點先有枱，五索因此嬲嬲地去唐人街食燒味飯，馬生就喺架車度等。五索坦言外國食物多數都係凍，唔啱佢口胃，仲夾起條菜心大讚「有煙架！」。五索仲自嘲「我真係完全頂唔順外國啲嘢食，所以天生佢（馬生）係一個比較富貴嘅人，我就真係街市妹」。

五索出post話同馬生鬧交，嬲嬲地去咗食燒味飯

