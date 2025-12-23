五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」

五索

坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！

五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗嘅睡房保密「好多嘢唔出得鏡」

片中五索話係首次亦都係最後一次公開自己屋企，因為佢地一家即將要搬走。身為幾位小孩嘅媽咪，五索首先公開嘅係小朋友嘅睡房，最搶鏡嘅應該係由山頂眺望嘅維港景色。而房內傢俱係由五索自己構思，例如令張碌架床變成樹屋一樣，仲要有堂滑梯，五索話意念源自於細個住嘅板間房。五索又為各個小朋友嘅特性加入佈置，例如囡囡有自己衣帽間，牆壁就整到人工攀石場咁等囝囝們有得爬來爬去，又會為其中一位好鍾意畫畫嘅小朋友房間牆壁加入藝術元素。

五索之後介紹客廳一套目測有4、5米長嘅梳化，同樣係因為佢細個想有套梳化可以喺上面跑來跑去。五索直言為屋企加入好多細節，因為「有細節會令小朋友開心好多」，仲乘機投訴馬先生唔明白。

雖然五索帶觀眾登堂入室，但佢都話間屋有好多地方唔可以公開，當中包括佢同馬生嘅睡房，「因為有好多嘢都唔出得鏡」，改為展示另一間睡房，五索自言同馬生嗌交之後就會喺嗰度瞓。而喺大宅另一部份就有五索嘅衣帽間，裡面有靚衫但係冇靚袋，原來係因為五索費事俾工人姐姐偷去，佢仲展示咗一壘外傭「借大耳窿」嘅追數信。

