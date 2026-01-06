五花肉食譜｜蔥鹽豬五花

在日本，還未等舊曆新年到來，人們已提前用「跨年蕎麥麵」迎接新年。這道象徵性的美食，成為許多日本家庭跨年夜的傳統選擇。蕎麥麵因其能在惡劣環境下生長，被視為力量與健康的象徵，而細長的麵條則代表長壽。在等同於除夕的12月31日，大掃除結束後，簡單又易於製作的蕎麥麵是填飽肚子的理想選擇，成為一年中最後一餐的最佳代名詞。

Japhub日本集合 ・ 19 小時前