五花肉食譜｜蔥鹽豬五花
簡單的將豬五花肉煎到焦香，搭配居酒屋經典的蔥鹽醬，這兩個不敗的經典組合，讓你在家也能輕鬆製作出帶有濃濃日式風格的料理。 影音食譜：https://youtu.be/uWNxEZ_xDU4 - 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
豬五花肉 350g
青蔥 80g
洋蔥 1/4顆
米酒 1大匙
調味料
鹽巴 1/3小匙
雞粉 1/3小匙
黑胡椒粉 1/3小匙
白胡椒粉 1/3小匙
芝麻油 2大匙
作法:
1 ：
首先將切好的青蔥、洋蔥與調味料混合均勻後，放入冰箱冷藏至少15~20分鐘。
2 ：
熱油鍋，將豬五花肉下鍋煎至表面金黃焦脆。
3 ：
起鍋前在熗入米酒。
4 ：
最後再將所有食材盛盤就完成了。
5 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54582
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
