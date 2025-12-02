焦點

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯

Yahoo Food

五花腩食譜│韓式包肉 加一樣材料可以去腥臊

韓國食譜中用到豬肉的不少，除了烤肉，烚五花肉再包菜和醬料泡菜同吃的韓式包肉也是很常見的食法，即睇Yahoo食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
五花腩食譜│韓式包肉 加一樣材料可以去腥臊
五花腩食譜│韓式包肉 加一樣材料可以去腥臊

韓國食譜中用到豬肉的不少，除了烤肉，烚五花肉再包菜和醬料泡菜同吃的韓式包肉也是很常見的食法。韓式做法不是用清水，會用洋葱、大葱、薑和蒜頭來同煮，也會加入韓式大醬或咖啡粉來去除肉臊腥味，烚豬肉時也要留意不要加蓋，讓臊腥味揮發，烚出來的肉也軟嫩。伴吃的新鮮蘿蔔泡菜也是非常爽口，可以解肉的油膩，即睇如何製作韓式包肉：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

韓式包肉（2人份量）

烹煮時間：1小時

材料：

五花腩300克

廣告

洋葱1個

大葱1條

薑5片

蒜頭10瓣

咖啡粉1湯匙

燒酒或米酒2湯匙

水2000毫升

生菜14片

韓式拌飯醬適量

伴吃蘿蔔泡菜：

蘿蔔半條

蒜茸1湯匙

醬油1湯匙

魚露1湯匙

糖2湯匙

白醋3湯匙

麻油1湯匙

辣椒粉1湯匙

醃料：

鹽1茶匙

糖2茶匙

做法

1. 洋葱一開四，大葱切半，跟蒜頭和薑片全加入煲中，加水和咖啡粉，大火煲滾。
1. 洋葱一開四，大葱切半，跟蒜頭和薑片全加入煲中，加水和咖啡粉，大火煲滾。
2. 加入五花腩，不要蓋上，大火先滾3分鐘，加燒酒，再收細火煲30至40分鐘，插筷子看是否熟透。
2. 加入五花腩，不要蓋上，大火先滾3分鐘，加燒酒，再收細火煲30至40分鐘，插筷子看是否熟透。
3. 煲五花腩時製作鮮泡菜蘿蔔：蘿蔔削皮切條，加鹽和糖醃10分鐘至出水，擠乾多餘水份。把配料中的調味拌勻蘿蔔，醃製至五花腩熟透切片即可，伴生菜片和包飯醬同食。
3. 煲五花腩時製作鮮泡菜蘿蔔：蘿蔔削皮切條，加鹽和糖醃10分鐘至出水，擠乾多餘水份。把配料中的調味拌勻蘿蔔，醃製至五花腩熟透切片即可，伴生菜片和包飯醬同食。
完成品
完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲

宏福苑五級大火

其他人也在看

胡椒豬肚湯食譜│胡椒豬肚湯 想湯胡椒味更香要有一個步驟

胡椒豬肚湯食譜│胡椒豬肚湯 想湯胡椒味更香要有一個步驟

近排天氣又凍返，除咗多喝熱水，也總會想多喝點熱湯來暖暖身。胡椒豬肚湯飲完全身暖笠笠就更讓人想念。新鮮豬肚要清洗比較複雜，可以用急凍豬肚來頂檔，急凍豬肚已經清洗好和去掉肥膏，買回來只要再稍為汆水便可以切條來煲湯。白胡椒粒可以白鑊烘香再稍為壓碎，煲起來會更香，不過如果怕太辣，胡椒粒不要壓太碎，即睇Yahoo Food如何做胡椒豬肚湯：

Yahoo Food ・ 23 小時前
竹蔗馬蹄湯食譜│竹蔗馬蹄蘋果湯 喉乾舌燥轉季最啱飲

竹蔗馬蹄湯食譜│竹蔗馬蹄蘋果湯 喉乾舌燥轉季最啱飲

湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲 竹蔗清熱潤燥，這個時候用來煲湯便最啱，加上馬蹄和蘋果便潤上加潤，未飲湯，聞到味道已經覺得潤又甜。煲的時候用煲湯骨，味道比較香，如果不想煲湯，不加肉，改加冰糖便可以當糖水，一樣清潤，即睇如何製作竹蔗蘋果湯：

Yahoo Food ・ 1 天前
仿KFC～酥皮葡撻～

仿KFC～酥皮葡撻～

用現成酥皮，只係簡單製作蛋漿，就可以輕鬆整到自家製葡撻，皮鬆脆，蛋漿嫩滑，試過一次之後，就唔駛再買KFC葡撻😋😋

Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
火鍋湯底食譜｜瓜牛奶美人火鍋 Pumpkin and milk hotpot

火鍋湯底食譜｜瓜牛奶美人火鍋 Pumpkin and milk hotpot

打邊爐要打得過癮，乜嘢最緊要呀？梗係個湯底啦！今次介紹大家整南瓜牛奶美人火鍋，顧名思義梗係可以愈食愈靚啦！

Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
蛋糕食譜｜栗子茸唧花海綿小蛋糕

蛋糕食譜｜栗子茸唧花海綿小蛋糕

?聖誕節?系列之 ?栗子茸唧花海綿小蛋糕? 整栗子蛋糕用剩左d栗子蓉，以往我多數都係整栗子撻，都曾經試過整栗子慕絲，今次試下整栗子茸唧花小蛋糕先?? 諗起就黎聖誕節，所以加d聖誕裝飾糖珠，再灑少少防潮糖粉做裝飾，好聖誕feel又好靚?? 但可惜只係靚左唔係好耐，d糖珠始終逃唔過溶化甩色的命運，好想解決呢個問題，不過，爬文左好耐，都問過開烘焙店的，都話無辦法避免?‍??‍? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ThB38974D/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群　母子牽手回家畫面超溫馨

Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群　母子牽手回家畫面超溫馨

近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。

姊妹淘 ・ 17 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下　當場身亡　位處宏福苑對面︱Yahoo

廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下　當場身亡　位處宏福苑對面︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好

李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好

有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我

大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我

大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。

Yahoo Food ・ 23 小時前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗

宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗

宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。

Yahoo 地產 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老　三人同獲救　菲當局：真正現代英雄｜Yahoo

宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老　三人同獲救　菲當局：真正現代英雄｜Yahoo

大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。

Yahoo新聞 ・ 20 小時前
網傳住戶燒成灰燼照片　議員：要尊重死者　當局應嚴肅調查

網傳住戶燒成灰燼照片　議員：要尊重死者　當局應嚴肅調查

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災，造成嚴重的傷亡，死亡人數不斷上升。議員江玉歡指有市民報稱討論區內有流傳住戶被燒成灰燼的照片，灰燼上擺上死亡的標示。

on.cc 東網 ・ 20 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖

晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖

今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雙手插袋風波　傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企

雙手插袋風波　傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。

on.cc 東網 ・ 18 小時前

英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似，火災最致命的不是火，而是濃煙不尋常地快速湧入走廊與樓梯，「令逃生路線全面被攻破」，他直言，英國大火調查時間長達7年，發現各種錯漏「環環緊扣」，發生這類特大災難主要是一個原因：「制度內太多人沒做好本份」。 Torero是消防工程專家與學者，先後在英國、澳洲、美國擔任重要學術與研究職位，在國際間以火災動力學、災害韌性研究受到認可。他曾向格倫費爾大廈大火調查委員會提交報告，作供時提到以不防火的鋁板作為外牆覆層（external cladding material），是導致火勢迅速蔓延的主要原因。 至於大埔宏福苑五級火，同樣是外牆先起火，並沿外牆迅速向上蔓延，外界普遍把矛頭指向搭建在外牆的竹棚與綠色棚網。Torero表示，這些因素雖然「助燃」

信報財經新聞 ・ 4 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向

竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向

Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸　澎湃去飲上下Chok

黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸　澎湃去飲上下Chok

【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食

徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食

徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）

【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）

大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！

YAHOO著數 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名　成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo

宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名　成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo

日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」

Yahoo新聞 ・ 21 小時前