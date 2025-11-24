【動物專訊】狗狗是生命，而且是需要社交的動物，但石湖塘一五金回收場卻將一隻黑白色狗和一隻黑色狗長時間困籠，不見天日，讓狗狗淪為看門口工具，聲稱需要「狗吠聲」而拒讓兩狗走出囚牢。籠鏈犬關注等義工多番游說狗主及跟進，有街坊曾報警及報愛協，但均無法讓狗主讓步，而狗主更變本加厲，前日將靠近大閘的狗籠以兩塊紅色板圍封，以阻止其他人觀察黑白色狗情況，受困狗狗伸頭發出哀鳴。狗主曾向義工聲言狗狗是畜生，接受不到有人對狗又攬又錫。

廣告 廣告

事緣在9月22日超強颱風「樺加沙」襲港十號風球前一天，籠鏈犬關注義工收到錦上路街坊求助，指在石湖塘的五金回收場有兩隻狗困在籠內，而籠的後下方為一條明渠，打風期間有可能水位上升而水浸浸到狗狗。翌日十號風球，水位一度上漲至浸到籠底，街坊報警及報愛協後，消防到場剪開大閘鎖鏈及兩個鐵籠的鎖，釋放了兩隻受困狗狗。然而，狗主其後回來，竟將兩狗再次困於籠內，更以粗暴手法抓起黑色狗狗拖回籠內。

本報報道了上述事件，不少愛護動物的市民都十分關注，籠鏈犬關注義工、動物義工、熱心街坊均多次嘗試游說狗主善待兩隻狗狗或交狗狗予其他人領養，亦曾多次報警、報愛協，有區議員亦曾到場了解，惟狗主態度不但依然固我，更變本加厲，前日以兩塊板將狗籠封住，完全不讓外面的人看到狗狗的情況。

籠鏈犬關注義工對本報表示，該狗主揶揄愛狗人士是「狗痴」，更對義工說：「狗係畜牲，同人有分別嘅，啲人又攬又錫，同啲狗一齊瞓，我就接受唔到喇。」又指困住狗狗只是用「狗吠聲」來看門口，更指不會讓人知道兩狗叫什麼名字：「我唔會話你知我隻狗叫咩名嘅，一陣個個黎都叫佢個名，叫到佢馴晒，有賊黎都唔識吠。」

對於將狗籠封板，那狗主聲言：「啲狗痴話我曬死兩隻狗，咁我咪加塊板囉，我本身想封埋另一邊，但廢事啲人話我虐畜所以先無封埋。」

義工坦言狗主的態度令大家很無奈，惟警方以事件不涉殘酷對待動物為由沒有立案處理，愛協亦沒有再繼續跟進，有人聯絡了立法會議員去信漁護署，但漁護署一直沒有回覆。

義工說：「昨日去現場的義工，見到狗狗在兩塊紅色鐵板的罅隙之間探頭出來，十分痛苦的哭叫。這兩隻狗在這樣的狗主手上，真的很慘。」義工希望有更多人可以幫兩隻可憐狗狗發聲，盼能夠讓兩狗得救。

相關報道：

緊急！明渠水位上漲鐵籠內狗狗被浸 消防到場剪閘打開鐵籠 急須暫托及義載

兩隻狗狗被五金回收商困籠，只為了他們的狗吠聲以看門口。

義工曾多次游說，但狗主不但不為所動，更變本加厲。

狗主前日以兩塊板圍封狗籠，阻止街坊和義工了解狗狗情況。

可憐狗狗長期被困籠內不見天日。

The post 五金回收商困籠圍封兩狗不見天日 經義工游說狗主反變本加厲：接受不到有人對狗又攬又錫 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.