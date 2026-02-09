黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
井手上漠為角色下海的內幕！ 網友羨慕客人上輩子燒好香！
井手上漠六本木酒吧打工真相曝光！
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
最近媒體爆出他在東京六本木知名Lounge打工陪酒，引發熱議。根據香港01和噓！星聞報導，這是為了新舞台劇《療傷遊戲》角色體驗，劇中他飾演酒吧店員，
公司證實他親自去酒吧累積社會經驗，將心得融入演出。TVBS和Yahoo新聞補充，這部改編自BL劇的舞台劇1月25日落幕，井手上漠的演技獲好評，沉穩大方中帶妖嬌細膩。
事件曝光後，不只日媒熱炒，台灣網友也議論移民形象與追星文化。這案子凸顯藝人敬業，但也讓人反思狗仔文化邊界。
從模特兒到演員轉型
井手上漠的演藝路，從模特兒起家，2018年獲Junon Super Boy花美男選拔賽肯定，被封「最可愛男孩」，之後轉戰演員，接下多部戲劇和代言。據鏡報和NOWnews指出，這次《療傷遊戲》是他的舞台劇首秀，為演好酒吧店員「飛鳥」，他主動到六本木Lounge打工，體驗陪酒生活。公司強調，這是塑造角色的必要步驟，非真正下海。
壹蘋新聞網補充，井手上漠從小就對性別有獨特認知，曾試圖融入男性圈但失敗，親友支持讓他做自己。這經歷或許讓他更容易詮釋多元角色。事實上，日本藝人為戲體驗生活常見，
如其他明星去工廠或農場打工。井手上漠的決定，不只豐富表演，也讓劇迷看到他的專業態度。整體來看，這轉型之路充滿挑戰，但他用行動證明實力。
媒體熱議敬業精神 PTT鄉民吐槽狗仔 Dcard用戶分享追星心得
媒體報導多讚揚井手上漠敬業，香港01強調他為角色親自體驗；噓！星聞則聚焦網友反應，羨慕客人「上輩子燒好香」。但在社群如PTT，鄉民反應兩極，
有人直呼「狗仔太無聊，什麼都爆」，還有人吐槽「為了BL劇去陪酒，這敬業過頭了吧」。Dcard上討論舊帖多分享井手上漠的成長故事，網友多同情「從小性別困惑，現在終於做自己」，
但對這事件，有人持平「藝人體驗生活正常，別想歪」。X平台華文圈留言一片調侃「小漠陪酒？粉絲搶著報名」，
對比媒體正面，社群風向偏向娛樂與質疑。這種碰撞顯示公眾對藝人隱私的雙面觀感，媒體推波助瀾，網友則直抒情緒。
從事件看藝人隱私與追星文化 井手上漠的未來挑戰
這爆料雖澄清為角色準備，但凸顯狗仔文化的侵略性，藝人隱私難保。
井手上漠的經歷，像一面鏡子照出娛樂圈的瘋狂與現實，他從模特兒到演員，證明多元性別也能閃耀，但也需面對輿論壓力。未來，他或許會更多元發展，避開這種爭議。
Japhub小編有話說
哎，井手上漠這事聽來真讓人佩服，為戲去酒吧體驗，這敬業精神超強啊！無性別男孩的魅力，本來就圈粉無數，現在更添話題。
狗仔爆料雖八卦，但也讓大家看到藝人背後努力。希望他未來戲路大開，別再被這些小事困擾，繼續閃耀吧！
