日本清純妹子原來是男生？網友嘆：我被騙了！

I don't care！

一名日本可愛男孩叫井手上漠，自稱不想當女生，也不想當男生，自認為無性別，

而他憑著超清純也很可愛的外表，五官清秀，皮膚白嫩，在出道已經受到日本粉絲關注！

日本清純妹子原來是男生？網友嘆：我被騙了！

他曾在2018年報名參加「JUNON BOY」的選拔活動（第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト），

一出場就造成熱議，而且在網路上爆紅，因為井手上漠就像美少女一樣甜美可愛。

雖然當屆沒有當選第一名，但其名氣比第一名更旺盛！更獲得「自我品牌塑造獎」。

廣告 廣告

據悉，井手上漠說他小時候就發現自己更喜歡和女生一起玩，相比起踢足球也更喜歡布娃娃，還經常抱著自己的布娃娃一起去散步。

不過在學校時，許多男同學會用異樣的眼光看他，他對此很困擾，於是把頭髮剪短，努力融入進男生們的生活。

但他在照鏡子時，總感覺這並不是真正的自己。

日本清純妹子原來是男生？網友嘆：我被騙了！

後來在媽媽的支持與鼓勵下，不再看別人的眼色做事，開始留起長髮、護膚化妝，做回真實的自己！

現在他成為了一名演員，更是橋本環奈的師弟！

而在《絕對會變成BL的世界 VS 絕不想變成BL的男人》第二季中，他飾演讓主角一見鍾情的「戴著貓耳朵的女僕」，

阿！實在是太可愛了啦！