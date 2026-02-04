井柏然同款HOKA波鞋討論度超高！既是馬年特別版又可混搭西裝，鞋迷趁農曆新年前入貨

井柏然最近在小紅書上分享了最新的機能風OOTD，示範如何將運動裝與西裝混搭，展現出休閒與正式並行的質感。如果你也在找尋新年的造型靈感，他腳上那雙 HOKA 馬年限定系列無疑是值得關注的焦點！

Photo from 小紅書@井柏然

在這套造型中井柏然內搭一件HOKA啡色印花長袖 Tee，外套則選用具備復古感的Oversized格紋西裝，下身配以俐落的卡其西褲。這種搭配方式打破了傳統正裝的拘謹，讓整體風格既有都市的俐落感，又帶點戶外活動的隨性，是近期 Gorpcore 風潮下的進階穿法。

Photo from 小紅書@井柏然

這身搭配的重點自然是他腳上那雙HOKA新推出的馬年限定系列鞋款之一的「MAFATE SPEED 2 TS」，鞋身採用深鐵灰與胡桃棕的沉穩配色，靈感來自駿馬的毛色，設計上則延續了機能輪廓。鞋側的立體反光飾條是一大細節亮點，讓這雙專業越野跑鞋也適合日常都市穿著，可塑性甚高。

Photo from 小紅書@井柏然

「 MAFATE SPEED 2 TS」售價為 1,299 元人民幣（約港幣1,455元）。值得留意的是這系列均為男女同款，如果正為情人節禮物頭痛，不妨考慮入手作情侶裝！

Photo from HOKA

