獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
高爾夫球場到時尚伸展台！ 井桁弘恵結婚廣告背後真相！
身高優勢太搶鏡！170公分長腿配上雀斑魅力的視覺衝擊
井桁弘恵的身材，簡直是模特兒界的教科書範例！身高170公分，讓她在伸展台上輕鬆成為焦點，無論是走秀還是拍攝，都散發出那種高挑優雅的氣場。
她的魅力點在於那些可愛的雀斑和濃眉，給人一種自然不做作的親切感。雖然沒有公開詳細三圍，但她的比例在時尚雜誌中總是完美呈現，像是穿上婚紗或休閒裝，
都能輕鬆駕馭多變風格。想想她在Zexy廣告中當第11代CM女孩，那種清新脫俗的模樣，簡直像春風拂面，讓觀眾忍不住多看幾眼。
她的保養之道？或許是那份從小養成的自律，讓身形保持在最佳狀態，無論是螢幕內外，都像一幅會動的畫作。
愛好多樣有驚喜！從高爾夫球場到電影院的雙棲日常
井桁弘恵的私人生活，充滿了讓人羨慕的平衡感。她熱愛看電影，常常在空閒時泡在戲院裡，吸收各種故事的靈感。高爾夫是她的另一大嗜好，揮桿的模樣帥氣十足，
偶爾還會在社群分享球場上的趣事。旅行則是她的充電方式，喜歡探索新地方，像是海邊或山林，都能讓她放鬆身心。不過，她也有小弱點：有幽閉恐懼症和黑暗恐懼症，
所以避開狹窄或漆黑的環境。喜歡的食物是烤雞串，那種簡單卻滿足的味道，讓她聯想到家鄉的溫暖。
顏色偏好白、綠、橙，象徵純淨與活力；她超愛鷹和海洋，討厭蚊子這點大概很多人有共鳴。她的日常像是一場輕快的探險，總能在忙碌中找到樂子。
角色轉型大放光！從模特兒到主演女優的銀幕征服戰
井桁弘恵的職業生涯，像是一場不斷升級的遊戲關卡。2018年，她在Zexy廣告中大放異彩，接著2019年首次在《週刊プレイボーイ》展露泳裝，
贏得Gravure Japan Awards 2019最佳新人獎。同年，她在《仮面ライダーゼロワン》飾演刃唯阿/仮面ライダーバルキリー，這是系列史上首位從開頭就登場的女性騎士，
讓她一炮而紅。2020年推出首本寫真集《my girl》，2021年開始在Voicy播客《井桁弘恵のひとりごと》，還當上NTV《おしゃれクリップ》的MC，與山崎育三郎搭檔。
2022年成為《MORE》專屬模特兒，參加GirlsAward、關西收藏、東京女孩收藏等大秀。主演作品包括《メンタル強め美女白川さん》(2022)、《私がヒモを飼うなんて》(2023)、
《私の町の千葉くんは。》(2024)、《そこから先は地獄》(2025)等電視劇，以及電影《4月の君、スピカ。》(2019)、《イソップの思うツボ》(2019)、
《釜石ラーメン物語》(2023)等。2024年開設官方粉絲俱樂部，她的表現總是帶來新鮮的張力，讓觀眾期待下一關的挑戰。
社群活力滿分！X與IG粉絲破百萬的互動狂熱
在數位世界裡，井桁弘恵簡直是社交達人！她的X帳號@Hiroe_igeta23擁有超過21.8萬粉絲，常常分享工作花絮、日常點滴，或是節目宣傳，
像她主持的J-WAVE《TOMOLAB.》就透過帳號推廣，探討各種有趣議題。Instagram @igetahiroe23則有66.2萬追隨者，Bio中突出她的多重身份，
從演員到模特兒，貼文包括時尚照、旅行記錄、寫真集預告，讓粉絲感覺像在跟閨蜜聊天。她還在2020年推出第二本寫真集《つかのま》，社群上總是充滿正能量互動，
像是回覆留言或直播分享，讓追隨者們黏得緊緊的。這種線上魅力，像是一場永續的派對，總能點燃粉絲的熱情。
Japhub小編有話說
呼，聊完井桁弘恵這位170公分女王，小編覺得她的人生簡直是勵志範本，從選美起步到多棲發展，每步都踩得穩穩的。
如果你還沒關注她的社群或作品，趕快去瞧瞧吧，保證讓你從開頭看到結尾，滿腦子都是她的活力與才華。她的故事也告訴我們，勇敢追夢總有收穫～
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖 田母曾將鐵閘上鎖唔畀出街
杜汶澤於自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，並邀請香港導演黃浩然訪問及拍攝。日前，杜汶澤自揭當年與太太田蕊妮從好友變成戀人嘅關鍵時刻，以及為愛勇闖家長關嘅趣事。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 1 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
雷頌德馮德倫驚喜隔空對話 Mark談及當年毅然退休：每日瞓三個鐘，頂咗幾廿年
現年56歲的音樂人雷頌德（Mark）與多才型男51歲馮德倫（Stephen），於1996年仍是「小鮮肉」年代曾合組「Dry」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
BLACKPINK Jisoo香港演唱會美照放題，還貼心地用中文多謝BLINKS：我好愛你哋
BLACKPINK香港演唱會完結後，Jisoo隨即發布美照放題，每張都好靚，Jisoo還以中文寫貼文多謝BLINKS，「香港！♥️多謝你哋陪我一齊享受呢三日嘅演出！因為大家一齊玩得開心、用最大聲嘅應援，所以今次巡演嘅最後一場可以完美收尾。多謝你哋，我好愛你哋！」這位BLACKPINK歐妮也太用心了～Yahoo Style HK ・ 23 小時前
小S超大紅包賀陳漢典結婚！ 親筆教誨6件事「一週做愛4次」：婚姻可撐15年
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於本月25日在台北文華東方酒店盛大完婚，這場世紀婚禮星光熠熠，席開70桌宴請約650位親友，包含王偉忠、吳宗憲、邱澤、許瑋甯、許光漢及王力宏等大咖皆到場祝賀。而過去在《康熙來了》合作多年的小S（徐熙娣）雖未出席，但紅包禮數照樣到，陳漢典今（28）日也開心地在社群平台上分享這份充滿「S式風格」的特別祝福。姊妹淘 ・ 6 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
單身即地獄5｜崔美娜秀是「女版官熙」？到處留情被封「海后」，背景原來是韓國首位地球小姐冠軍
《單身即地獄5》Netflix韓國火辣話題戀綜，在1月20日開播！養眼嘉賓們全部都出動最強發電攻勢，而且每位嘉賓特別是女生，背景都相當有話題性，一位是「田徑界Karina」、一位跟GD傳過緋聞。其中一位女嘉賓，崔美娜秀更被封為本季「海后」，而她的背景也很強勁，原來是韓國首位「地球小姐」冠軍。Yahoo Style HK ・ 1 天前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝安琪張繼聰談情緒病經歷 憶起方大同為好友被負評不忿「我算冇脾氣都會嬲」
商台早前進行節目大改革，深夜時段王牌節目《光明頂》結束後，由陳志雲及江玉歡主持《又係時候同一天講再見》接替。負責人物訪問嘅陳志雲邀請咗謝安琪張繼聰夫婦做嘉賓，談及入行後二人經歷嘅高低起伏。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄧伊婷生日多得譚嘉儀 安排睇騷飯局唔急脱單
【on.cc東網專訊】藝人鄧伊婷昨日（27日）迎來36歲生日，獲一班好姊妹包括譚嘉儀、葉蒨文、黃嘉雯及鄧美欣等為她慶生，更齊齊拍片跟大家分享喜悅，伊婷事後將片斷放社交網跟粉絲分享，寫道：「謝謝女神們的加持，我是最幸福的花臉貓。」片段中幾位好姊妹分別為伊婷戴上生日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Tyson Yoshi新歌微電影首映獲半百星級好友撐場 睇中Nancy Kwai好純好Pure
獨立歌手Tyson Yoshi去年3月與YT周殷廷推出的歌曲《1994 》大受歡迎，曲風與MV專誠向90年代的廣東歌與港產片致敬，並預告將密鑼緊鼓製作《1994前傳》。等足大半年，新歌《追 CHASING THE WIND》微電影預告片日前率先在Tyson的澳門演唱會上曝光，新歌微電影鐵定於1月31日晚上8時推出，令全城網友引頸以盼！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年度最解氣復仇片！《腦細天劫》荒島反轉辦公室不平等 社畜翻身大快人心
訴求只是返工嘅打工仔，換來賤格腦細日日mean到上心口，但當二人出差空難過後流落荒島，社畜中女下屬求生有術，權力瞬間逆轉，寸Boss都要忍！今次正宗「搵食艱難」，二人聯手逃走？還是鬥過你死我活？！最攞命社畜復仇戰立即上演，保得住條命仔先係最後大贏家！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
認字特警出動！木村拓哉疑又公開寫錯字
【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉，昨日聯同女星石原聰美及男星水上恆司，為代言的金融廣告宣傳。53歲的木村於廣告中，與39歲的石原及26歲的水上扮演三兄妹，他亦坦言設定相當牽強，不過石原則開心表示，想不到終於可以稱呼木村先生做大哥。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《單身即地獄5》開播即炒車 紐約型男李省勳被爆料多次出軌劈腿欠誠信
Netflix戀愛實境綜藝節目《單身即地獄5》，來到第五季，顏值爆燈的男女成員逐一登場，加上火辣情節，令網民看得欲罷不能！不過自播出不久，便有成員被起底，其中來自紐約的李省勳，便被指是感情慣犯。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
生日飯餐廳2026〡30間特色慶祝生日及紀念日餐廳推介！壽星免費食半島酒店/送生日甜品/即影即有
生日飯餐廳2026去邊間最好？當男/女朋友生日或紀念日，又或者長輩跟小朋友生日，相信最煩惱就是要找一間既有氣氛又要食物款式豐富，不過生日或紀念日最重要就是要有驚喜！Yahoo Food精選推介城中30間生日餐廳，全部均有生日驚喜送給壽星仔／女，送生日蛋糕、即影即有、自製人名菜單，甚至更有店員為壽星仔／女唱生日歌，驚唔驚喜？開唔開心？睇定餐廳推介就馬上為壽星做準備提早預訂紀念日或生日飯餐廳！Yahoo Food ・ 1 天前
單身即地獄5成員介紹＋IG公開！「田徑界Karina」金珉志、選美冠軍崔美娜秀、「小宋仲基」林琇濱引起討論
單身即地獄5成員介紹＋IG公開｜Netflix超人氣戀愛實境節目《單身即地獄5》於1月20日全球開播！預告已經火力全開，尺度再升級：男女嘉賓泳裝緊貼、上裸擁抱，甚至女嘉賓直球問「我能帶兩個男人走嗎？」，主持群洪真慶、李多熙、圭賢、韓海、DEX全體回歸，看著嘉賓們的互動也忍不住直呼「太瘋了」「這季要失控」！Yahoo Style HK ・ 1 天前