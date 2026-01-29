高爾夫球場到時尚伸展台！ 井桁弘恵結婚廣告背後真相！

身高優勢太搶鏡！170公分長腿配上雀斑魅力的視覺衝擊

井桁弘恵的身材，簡直是模特兒界的教科書範例！身高170公分，讓她在伸展台上輕鬆成為焦點，無論是走秀還是拍攝，都散發出那種高挑優雅的氣場。

她的魅力點在於那些可愛的雀斑和濃眉，給人一種自然不做作的親切感。雖然沒有公開詳細三圍，但她的比例在時尚雜誌中總是完美呈現，像是穿上婚紗或休閒裝，

都能輕鬆駕馭多變風格。想想她在Zexy廣告中當第11代CM女孩，那種清新脫俗的模樣，簡直像春風拂面，讓觀眾忍不住多看幾眼。

她的保養之道？或許是那份從小養成的自律，讓身形保持在最佳狀態，無論是螢幕內外，都像一幅會動的畫作。

愛好多樣有驚喜！從高爾夫球場到電影院的雙棲日常

井桁弘恵的私人生活，充滿了讓人羨慕的平衡感。她熱愛看電影，常常在空閒時泡在戲院裡，吸收各種故事的靈感。高爾夫是她的另一大嗜好，揮桿的模樣帥氣十足，

偶爾還會在社群分享球場上的趣事。旅行則是她的充電方式，喜歡探索新地方，像是海邊或山林，都能讓她放鬆身心。不過，她也有小弱點：有幽閉恐懼症和黑暗恐懼症，

所以避開狹窄或漆黑的環境。喜歡的食物是烤雞串，那種簡單卻滿足的味道，讓她聯想到家鄉的溫暖。

顏色偏好白、綠、橙，象徵純淨與活力；她超愛鷹和海洋，討厭蚊子這點大概很多人有共鳴。她的日常像是一場輕快的探險，總能在忙碌中找到樂子。

角色轉型大放光！從模特兒到主演女優的銀幕征服戰

井桁弘恵的職業生涯，像是一場不斷升級的遊戲關卡。2018年，她在Zexy廣告中大放異彩，接著2019年首次在《週刊プレイボーイ》展露泳裝，

贏得Gravure Japan Awards 2019最佳新人獎。同年，她在《仮面ライダーゼロワン》飾演刃唯阿/仮面ライダーバルキリー，這是系列史上首位從開頭就登場的女性騎士，

讓她一炮而紅。2020年推出首本寫真集《my girl》，2021年開始在Voicy播客《井桁弘恵のひとりごと》，還當上NTV《おしゃれクリップ》的MC，與山崎育三郎搭檔。

2022年成為《MORE》專屬模特兒，參加GirlsAward、關西收藏、東京女孩收藏等大秀。主演作品包括《メンタル強め美女白川さん》(2022)、《私がヒモを飼うなんて》(2023)、

《私の町の千葉くんは。》(2024)、《そこから先は地獄》(2025)等電視劇，以及電影《4月の君、スピカ。》(2019)、《イソップの思うツボ》(2019)、

《釜石ラーメン物語》(2023)等。2024年開設官方粉絲俱樂部，她的表現總是帶來新鮮的張力，讓觀眾期待下一關的挑戰。

社群活力滿分！X與IG粉絲破百萬的互動狂熱

在數位世界裡，井桁弘恵簡直是社交達人！她的X帳號@Hiroe_igeta23擁有超過21.8萬粉絲，常常分享工作花絮、日常點滴，或是節目宣傳，

像她主持的J-WAVE《TOMOLAB.》就透過帳號推廣，探討各種有趣議題。Instagram @igetahiroe23則有66.2萬追隨者，Bio中突出她的多重身份，

從演員到模特兒，貼文包括時尚照、旅行記錄、寫真集預告，讓粉絲感覺像在跟閨蜜聊天。她還在2020年推出第二本寫真集《つかのま》，社群上總是充滿正能量互動，

像是回覆留言或直播分享，讓追隨者們黏得緊緊的。這種線上魅力，像是一場永續的派對，總能點燃粉絲的熱情。

Japhub小編有話說

呼，聊完井桁弘恵這位170公分女王，小編覺得她的人生簡直是勵志範本，從選美起步到多棲發展，每步都踩得穩穩的。

如果你還沒關注她的社群或作品，趕快去瞧瞧吧，保證讓你從開頭看到結尾，滿腦子都是她的活力與才華。她的故事也告訴我們，勇敢追夢總有收穫～

