亞太區寫字樓需求趨勢 中國大陸在寫字樓「優質化」浪潮中引領區域轉型

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 亞太區寫字樓市場正在加速演變，中國大陸在寫字樓「優質化」浪潮中引領區域轉型。東南亞主要城市的空置率依然處於高位，曼達26.5%，馬尼拉為18%；與此同時，胡志明市（21%）和新加坡（12.5%）等市場的甲級優質寫字樓租金溢價，表明租戶對高品質寫字樓空間的需求。亞太地區依託獨具特色的辦公文化和強勁的發展韌性，寫字樓租賃市場保持平穩增長勢頭。



中國大陸寫字樓增長規模顯著。甲級寫字樓存量超過6.4億平方英尺。上海和深圳兩地未來一年將有超過3,800萬平方英尺即將入市。新增供應在加劇市場競爭的同時，也為租戶提供了更多優質、符合ESG標準和科技賦能件的辦公環境。



圖1：中國大陸甲級寫字樓租用空間趨勢（2004年 – 2025年第一季度），（百萬平方英尺）

來源：戴德梁行研究部



亞太地區辦公需求主要來自銀行、金融服務和科技公司，醫療健康、IT-BPM服務商的加入，進一步豐富了租戶結構。中國大陸辦公需要主要來自TMT、專業服務、金融、人工智能以及生物製造類租戶的崛起，這些企業正在重塑選址策略和空間需求。租戶更新升級的趨勢愈發明顯，一些企業為提質增效向非核心區域分散佈局，另一些企業則把握更具吸引力的租金，重回一線城市中央商務區。



戴德梁行大中華區研究內容主管Shaun Brodie表示：「在中國大陸，我們注意到租戶正在圍繞寫字樓品質、ESG表現與科技賦能三大核心維度，制定房地產佈局策略。寫字樓空間已不再是單純的辦公載體，而是升級為支撐企業發展的關鍵戰略平臺。 它不僅為日常運營提供保障，還將通過優質辦公環境推動創新、吸引優質人才，為企業實現長期業績增長奠定堅實基礎。」



表1：

注：信息與數據涵蓋中國大陸四個一線城市 來源：戴德梁行研究部



亞太地區的業主正在積極調整策略以順應變化。在東南亞，創新的租賃模式以及完善的配套設施項目正助力吸引和留住租戶。在中國大陸，業主們通過在樓宇中融入健康理念、數字化基礎設施以及可持續發展標準提升競爭力。



戴德梁行中國區項目與企業服務部總裁魏超英表示：「隨著中國大陸寫字樓市場的日趨成熟，業主方正在積極響應租戶的多元化需求，滿足企業對高品質、可持續發展、智能化辦公環境的核心訴求，契合企業發展戰略，通過對租戶需求的精准把握和定制化服務，形成競爭優勢。」



展望未來，亞太地區將憑藉獨具特色的辦公文化與強勁的發展韌性，持續為寫字樓需求提供堅實的基礎。在中國大陸，下一階段的寫字樓發展將突破 「規模」 維度， 租戶與業主雙方將共同推動房地產領域的高質量發展，助力企業實現長期的商業競爭優勢。



請點擊此處下載完整報告《亞太區寫字樓需求趨勢》。





