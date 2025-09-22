亞太區寫字樓需求趨勢 中國大陸在寫字樓「優質化」浪潮中引領區域轉型

樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 亞太區寫字樓市場正在加速演變，中國大陸在寫字樓「優質化」浪潮中引領區域轉型。東南亞主要城市的空置率依然處於高位，曼達26.5%，馬尼拉為18%；與此同時，胡志明市（21%）和新加坡（12.5%）等市場的甲級優質寫字樓租金溢價，表明租戶對高品質寫字樓空間的需求。亞太地區依託獨具特色的辦公文化和強勁的發展韌性，寫字樓租賃市場保持平穩增長勢頭。
中國大陸寫字樓增長規模顯著。甲級寫字樓存量超過6.4億平方英尺。上海和深圳兩地未來一年將有超過3,800萬平方英尺即將入市。新增供應在加劇市場競爭的同時，也為租戶提供了更多優質、符合ESG標準和科技賦能件的辦公環境。
圖1：中國大陸甲級寫字樓租用空間趨勢（2004年 – 2025年第一季度），（百萬平方英尺）
來源：戴德梁行研究部
亞太地區辦公需求主要來自銀行、金融服務和科技公司，醫療健康、IT-BPM服務商的加入，進一步豐富了租戶結構。中國大陸辦公需要主要來自TMT、專業服務、金融、人工智能以及生物製造類租戶的崛起，這些企業正在重塑選址策略和空間需求。租戶更新升級的趨勢愈發明顯，一些企業為提質增效向非核心區域分散佈局，另一些企業則把握更具吸引力的租金，重回一線城市中央商務區。
戴德梁行大中華區研究內容主管Shaun Brodie表示：「在中國大陸，我們注意到租戶正在圍繞寫字樓品質、ESG表現與科技賦能三大核心維度，制定房地產佈局策略。寫字樓空間已不再是單純的辦公載體，而是升級為支撐企業發展的關鍵戰略平臺。 它不僅為日常運營提供保障，還將通過優質辦公環境推動創新、吸引優質人才，為企業實現長期業績增長奠定堅實基礎。」
表1：
注：信息與數據涵蓋中國大陸四個一線城市 來源：戴德梁行研究部
亞太地區的業主正在積極調整策略以順應變化。在東南亞，創新的租賃模式以及完善的配套設施項目正助力吸引和留住租戶。在中國大陸，業主們通過在樓宇中融入健康理念、數字化基礎設施以及可持續發展標準提升競爭力。
戴德梁行中國區項目與企業服務部總裁魏超英表示：「隨著中國大陸寫字樓市場的日趨成熟，業主方正在積極響應租戶的多元化需求，滿足企業對高品質、可持續發展、智能化辦公環境的核心訴求，契合企業發展戰略，通過對租戶需求的精准把握和定制化服務，形成競爭優勢。」
展望未來，亞太地區將憑藉獨具特色的辦公文化與強勁的發展韌性，持續為寫字樓需求提供堅實的基礎。在中國大陸，下一階段的寫字樓發展將突破 「規模」 維度， 租戶與業主雙方將共同推動房地產領域的高質量發展，助力企業實現長期的商業競爭優勢。
請點擊此處下載完整報告《亞太區寫字樓需求趨勢》。
Hashtag: #戴德梁行
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2024年公司全球營業收入達94億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行致力於「戴領無限超越」，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（
www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china
）。
