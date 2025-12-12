亞太首創 - 台灣領航發布早期腎病年報，開啟國際護腎新格局

精準照護助力2030健康台灣目標 國際見證台灣護腎領導力

台灣台北- Media OutReach Newswire - 2025年12月12日 - 台灣慢性病照護再度領航國際、邁出新步伐，由衛生福利部指導、國家衛生研究院與台灣腎臟醫學會共同發布的亞太首份「早期慢性腎臟病年報」，不僅完整涵蓋慢性腎臟病各分期資訊，數據更領航國際、深具即時性，獲亞太醫界高度關注。完整而立即性的分析，有助扭轉過往多數患者晚期確診而走入透析，迎向早期發現早期治療的嶄新局面。衛生福利部石崇良部長在記者會中表示，這份年報以數據作為推動精準照護的新引擎，首創整合Early CKD P4P和Pre-ESRD P4P完整資料與風險分級指標，填補早期腎病資料，強化政策與臨床決策的量化基礎，有助於及早介入、延緩疾病惡化，期許達成2030年降低慢性病標準化死亡率三分之一的健康台灣政策目標，也盼台灣照護模式成為亞太典範，建立永續且精準的護腎新格局。





國內外貴賓齊聚《2025早期腎病年報發布記者會》啟動儀式，共同象徵亞太首份早期腎病年報正式發表，展現台灣在精準腎臟照護上的國際領航地位。由左至右分別為台灣腎臟醫學會 許永和秘書長、台灣腎臟醫學會 黃尚志榮譽理事長、國際腎臟醫學會 Masaomi Nangaku 前任理事長、國際腎臟醫學會 Marcello Tonelli 理事長、台灣腎臟醫學會 吳麥斯理事長、衛生福利部 石崇良部長、衛生福利部國民健康署 沈靜芬署長、國家衛生研究院 許志成教授、亞太腎臟醫學會 Hyeong-Cheon Park 候任理事長、國際腹膜透析學會Rajnish Mehrotra 理事長



早期腎病年報數據揭示多項關鍵趨勢。根據KDIGO風險分級，P4P計畫近年來高風險與極高風險患者的比例已逐步下降，反映治療策略正逐步朝向早期介入、及早預防的方向發展。此趨勢不僅顯示出醫療團隊對於早期慢性腎臟病患者照護的重視，也有助於延緩疾病惡化，減少後期併發症發生率。在三高（血壓、血糖、血脂）控制方面，數據顯示約有八成患者血脂達標，近六成患者血糖控制穩定；若以血壓小於130/80 mmHg為目標，目前僅有三成患者達標，顯示血壓控制仍具挑戰。三高本身為慢性腎臟病進展和惡化的重要風險因子，因此如何進一步提升三高控制率，仍為不可忽視的重點。P4P計畫的實施已帶來初步成效，展望未來有更即時、完整且嚴謹的資料蒐集與追蹤，更全面展現此照護模式的長期效益。



數據驅動：台灣首創早期腎病年報，填補照護缺口



國家衛生研究院許志成教授指出，過去國內腎病照護多聚焦於透析與末期病程，對早期病程的掌握有限，資料更新難以即時。本次年報突破以往報告框架，首度整合Early CKD P4P和Pre-ESRD P4P完整資料與風險分級指標，運用大數據進行深度分析，勾勒不同風險等級患者的病程變化與共病趨勢，成功補上早期腎病照護長期缺口。他表示，掌握早期病程資訊有助臨床醫師及早介入、延緩惡化，同時提供健康政策量化依據，推動前瞻且即時的護腎策略，使台灣在精準健康治理上更具國際競爭力。​



Early CKD P4P 與 Pre-ESRD P4P 為健保署推動的兩項分階段論質計酬方案，分別涵蓋慢性腎臟病早期與透析前的關鍵照護需求。Early CKD P4P 主要針對 CKD 第 1–3a 期患者，透過病程追蹤與整合照護模式，協助醫療院所及早辨識腎臟惡化風險並提供個人化管理。Pre-ESRD P4P 則聚焦 CKD 第 3b、4–5 期患者，加強併發症控制、用藥與營養管理，並以數據回饋支持治療決策，目標在延緩透析並提升照護效率。兩方案串聯早期預防到透析前介入的完整流程，有助提升整體 CKD 照護品質並改善病患長期預後。



精準護腎： CKD 全人全程照護成慢病典範



台灣以「精準照護」為核心原則，持續優化慢性腎臟病整合照護體系，讓政策藍圖落實臨床實務。衛生福利部中央健康保險署陳亮妤署長表示，從末期腎臟病前期病人照護衛教計畫到初期慢性腎病照護整合計畫，台灣逐步精進各項措施。醫療團隊能依據病人風險分級與臨床數據，調整個人化治療策略，加強早期病患疾病管理與追蹤成效。她指出，將透過跨單位資料整合與回饋，減少照護斷點，確保病患在不同照護層級間皆能獲得一致醫療照護服務。國民健康署沈靜芬署長則說，基層衛教與社區健康宣導同步推動，可提升國人腎臟健康識能。多年來的努力讓早期腎病病程惡化速度明顯減緩，參與整合照護的患者未來洗腎風險低於未參加者，顯示台灣模式已展現具體成效。



政策連結與永續願景：落實健康台灣目標，領航亞太新格局



呼應政府「健康台灣」政策，台灣以Early CKD P4P和Pre-ESRD P4P制度及早期腎病年報為核心，實踐預防導向的護腎模式。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，投注在早期慢性腎病管理，不僅有助健康永續，也能減少醫療資源浪費，達成健康成效與環境永續的雙重效益，助力政府邁向「2030年慢性病死亡率降低三分之一」的目標。



今年於台北舉行的亞太腎臟醫學年會（APCN）期間，亞太首份早期腎病年報正式亮相，除了邀請到國際腎臟醫學會（International Society of Nephrology）現任理事長Marcello Tonelli及前任理事長Masaomi Nangaku、亞太腎臟醫學會（Asia Pacific Society of Nephrology）候任理事長Hyeong-Cheon Park及榮譽秘書長Sunita Bavanandan親臨見證，並吸引韓國、日本、泰國、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、新加坡、香港、蒙古、印尼與菲律賓等地專家共襄盛舉。同時，台灣家庭醫學醫學會、中華民國心臟學會、中華民國糖尿病學會、台灣基層糖尿病學會及中華民國診所協會全國聯合會等多個國內重要學協會亦參與支持。 石崇良部長除感謝各界努力外，更強調本次腎臟年報展現台灣在醫療資料整合與臨床實證的領先地位，期盼藉由即時且完整的數據分析，再次讓國際看見台灣的精準照護模式，並與各國攜手共創全球慢性腎臟病防治新格局。



匯聚台灣與亞太23位腎臟專業組織領袖，見證亞太首份早期腎病年報正式問世，共同推動精準護腎與2030健康台灣願景配圖



國內貴賓：

石崇良

部長

陳亮妤

署長

沈靜芬

署長

許志成

教授

吳麥斯

理事長

黃尚志

榮譽理事長

陳宏麟

理事長

蔡兆勳

副理事長

林嘉鴻

理事

許永和

秘書長





國外貴賓：

Marcello Tonelli

理事長

Masaomi Nangaku

前任理事長

Hyeong-Cheon Park

後任理事長

Rajnish Mehrotra

理事長

Vuddhidej Ophascharoensuk

理事長

Soo Kun Lim

理事長

Sharon Ford

理事長

Jason Choo

理事長

Khurtsbayar Damdinsuren

理事長

Pringgodigdo Nugroho

理事長

Ricardo Francisco

理事長







