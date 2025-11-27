亞歷山大40分斬灰狼 雷霆10連勝入袋

（法新社邁阿密26日電） 美國職籃NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大，今天率領奧克拉荷馬雷霆擊敗明尼蘇達灰狼拿下10連勝，他帶病出征狂砍40分，最後比數113比105。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽前因病狀況不明，不過他最終披掛上陣，貢獻6個籃板、6次助攻與3次抄截，雷霆最後擊退灰狼，也成為聯盟史上第5支以至少18勝1負開季的球隊。

亞歷山大表示，「我們只是腳踏實地，一步一腳印迎接挑戰」，「無論遇到什麼困難，我們總能找到取勝之道，我對全隊這種能力印象深刻。」

廣告 廣告

這場在奧克拉荷馬市的比賽，作客的灰狼「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）與亞歷山大上演經典對決，「蟻人」最終拿下31分，灰狼苦吞敗仗。

比賽還剩1分鐘時，愛德華茲投進一記3分球，將比數追近至104比105。但雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）隨後也以3分球還以顏色，最後亞歷山大穩穩罰中3球，鎖定勝局。

亞歷山大說，「比賽初期我們掌控局勢，但也知道他們會頑強抵抗」，「關鍵時刻就是靠攻防兩端都能有所表現，想辦法拿下勝利，而我們也做到了。」

至於亞歷山大的病情，這名加拿大球員期待感恩節假期能讓他恢復健康。

目前戰績最佳的雷霆，以18勝1負成為NBA史上第5支以如此佳績開季的球隊，也是自2015-2016賽季金州勇士開季19勝以來，首支有此成績的隊伍。

雷霆目前主場保持不敗，在NBA盃（NBA Cup）西部A組戰績升至3勝0負，如果28日在主場拿下鳳凰城太陽，雷霆將在小組賽中以全勝晉級。

今天所有比賽均為NBA盃小組賽，小組賽將於28日結束，目前多倫多暴龍鎖定東部A組冠軍，洛杉磯湖人則是西部B組冠軍，至於今天吞敗的灰狼已與NBA盃無緣。

東西部各3個小組冠軍與1支外卡隊伍將晉級淘汰賽，淘汰賽將於12月9日展開。