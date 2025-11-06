亞洲主要股巿收漲 追隨華爾街腳步

（法新社香港6日電） 就業數據紓解對美國經濟的疑慮，華爾街股巿應聲反彈收紅，亞洲股巿今天追隨美股腳步走揚，收復前一交易日重挫的部分失土。

跡象顯示，美國最高法院多數大法官對總統川普大規模課徵關稅的合法性持懷疑態度，也為市場帶來些許支撐。

前一交易日賣壓後，市場情緒緩步回升。這波拋售源於投資人擔憂今年以來由科技、人工智慧（AI）題材帶動的漲勢恐已出現泡沫，有爆裂風險。

這波避險潮牽動華爾街重挫，也重創部分科技巨擘，包括日本科技投資公司軟體銀行（SoftBank）、韓國晶片大廠三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）。

不過紐約投資人前一交易日情緒明顯好轉，因ADP就業數據顯示，美國上月民間就業人數大幅成長，遠超過預期。

同時，市場憂慮在AI熱潮帶動下，部分企業估值過高。美國晶片巨頭輝達（Nvidia）市值更突破5兆美元。

提供金融衍生品交易服務的IG集團市場分析師葉蔚文指出：「隨著標準普爾500指數全年持續攀高，估值過高的疑慮升溫。投資人質疑若利率過高為時長於預期，特別是因AI熱潮推升的個股，現有價位是否能維持。」

日股基準日經指數今天收漲1.3%，來到50883.68點。港股恆生指數收漲1.8%，來到26405.88點。上證指數收漲1.0%，來到4007.76點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達股巿收漲。威靈頓股巿收跌。