亞洲之光！劉玉玲獲頒成就獎 好拍檔驚喜現身頒獎
【on.cc東網專訊】由美國Critics’ Choice 協會舉辨的《Celebration of AAPI Cinema & Television》已舉行到第4屆，頒獎禮是為表揚「亞裔美國人與太平洋島裔」（AAPI）的影視界人士而設。今年的頒獎禮周五晚已於美國洛杉磯舉行，其中美籍華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）獲大會頒發「先驅獎」，並由去年與她在影片《Red One 拯救隊》（Red One）中合作過的荷里活巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）負責頒獎。
事後Lucy亦有於社交網分享頒獎禮上的照片並向所有獲表揚的同業人士致敬，她表示為成為一份子而感驕傲，「先驅獎」對她來說意義重大。除了Lucy之外，日裔女導演HIKARI亦憑新片《Rental Family》獲頒「導演獎」並由同片男主角金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）頒獎。而美籍華裔女導演趙婷（Chloé Zhao）就憑新片《哈姆尼特》（Hamnet）獲頒「先鋒獎」。
此外，加拿大韓裔女導演Maggie Kang就憑Netflix人氣動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）獲頒「動畫獎」。而今年橫掃全球票房的日本動畫《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》就獲「國際動畫獎」。美籍台裔女導演鄒時擎就憑《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）獲「突破性導演獎」。
