亞洲公益慈善的發展趨勢：推動本地社會效益提升的五大增長模式

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月8日 - 由亞洲區內13家具影響力的公益慈善機構組成的亞洲公益慈善研究計劃（以下簡稱「研究計劃」），今日就其關於亞洲慈善捐贈的開創性研究公佈初步成果。

The 4th Convening of the Commission on Asian Philanthropy in Hong Kong on Monday, 8 September 2025
這項研究系統性地梳理了五種截然不同的增長模式——企業主導型、社區主導型、信仰驅動型、國家主導型及高淨值人群主導型。這些模式正推動亞洲公益慈善事業在規模、專業化及效能方面的深遠轉變。前四種模式涵蓋了亞洲大部分的公益慈善資金及活動，並透過因地制宜的方法，實踐具成效的本地公益慈善。至於高淨值人群主導型在亞洲的影響力相對有限。

亞洲的公益慈善增長模式因應區內文化價值，強調社會承擔更大的集體責任。研究計劃發現，這種多元且包容的公益慈善培育方式，不僅突破了只聚焦高淨值人群的框架，更使亞洲各地得以實現超越純粹資金捐贈的深遠價值。

這些增長模式的主要特色包括：

  • 企業主導型：企業調配資源、專業知識及基建，促進包容性發展。

  • 社區主導型：市民透過義工服務、互助及基層動員參與公益活動。

  • 信仰驅動型：以價值觀為核心的捐贈行為支持長期行動及深厚社區信任。

  • 國家主導型：憑藉國家的管轄能力和執行體系，實現更高效的協調與規模擴展


為具體展現這些模式如何在實際層面重塑公益慈善，研究計劃特別聚焦多個地區的案例，各案例均展現出擴展投資及戰略抱負的特質，充分詮釋了增長模式的核心特徵。

  • 印度的強制性企業社會責任（CSR）政策在不足十年內，將企業捐款額從2015年的12億美元提升至2024年的41.7億美元，並將包容性增長納入企業董事會的重要議程。

  • 中國與沙特阿拉伯成功將大眾非正式捐贈數碼化。2021年中國透過線上募捐平台籌集約15.5億美元，沙特阿拉伯則於2024年經由數碼籌款平台籌得13.3億美元。

  • 印尼的天課制度（根據伊斯蘭教法向弱勢群體捐款）促進了信仰驅動型捐款的專業化。2024年捐款總額達到25.5億美元，其中機構捐款自2015年以來增長三倍，達7.3億美元，佔捐款總額的28.69%。


「亞洲的公益慈善發展潛力龐大，但真正的轉型關鍵在於加強支撐各種公益慈善增長模式的基礎架構。」作為研究計劃的聯合召集機構之一，公益慈善研究院主席黃嘉純表示：「這些模式為我們指明了前進之路——不僅是擴大捐款規模，更在於推動公益慈善的專業化，提升協作效能，並最終提升整體社會效益。」

這些研究成果標誌着研究計劃自啟動以來，在催化「植根亞洲、惠澤亞洲」公益慈善事業發展方面取得的重要進展。為期三年的研究推崇區域多元化，並不局限於任何單一模式，展示各地如何因地制宜培育符合其文化、制度及社會經濟背景的公益慈善體系。研究計劃匯集了多個地區企業主導型、社區主導型及信仰驅動型增長模式的實踐案例，旨在啟發討論、促進經驗共享，並加強區域協作，推動各地公益慈善生態系統持續演進。

代表研究計劃另一聯合召集機構——亞洲慈善大會(Asia Philanthropy Congress)的日本財團常務理事樺沢一朗表示：「亞洲正塑造全球公益慈善的新格局——一種根植於區內、具備創新精神及策略性執行力的模式。憑藉這些開創性的增長模式，我們不但能提升捐贈額，更能提高公益慈善深度融入其服務社區時所能達致的成效標準。」

研究計劃由下列合作機構組成：

  • 中國宋慶齡基金會

  • Erth Zayed Philanthropies

  • 香港賽馬會慈善信託基金

  • 開泰基金會 (Kasikornthai Foundation)

  • 哈立德國王基金會 (King Khalid Foundation)

  • 日本財團 (The Nippon Foundation)

  • Piramal Foundation

  • 陳江和基金會

  • 塔塔諮詢服務 (Tata Consultancy Services)

  • 淡馬錫基金會

  • 騰訊公益慈善基金會

  • Dompet Dhuafa Republika基金會 (Yayasan Dompet Dhuafa Republika)

  • 哈桑娜基金會(Yayasan Hasanah) (馬來西亞國庫控股有限公司的基金會)

聯合召集機構：

  • 亞洲慈善大會 (Asia Philanthropy Congress)

  • 公益慈善研究院

聯合秘書處：

  • 亞洲公益創投網絡

  • 明丘


亚洲慈善大会(Asia Philanthropy Congress)

亞洲慈善大會成立於2022年，旨在匯聚慈善領域，特別是關注亞洲社會問題解決方案的基金會領袖，通過促進合作與協調共同應對區域挑戰。慈善活動——包括公益慈善事業與社會貢獻行動——具有獨特優勢：在政府公共援助、企業活動或社會投資難以全面覆蓋的領域，能夠實現快速響應與精準支援。大會匯聚亞洲公益慈善行業領導者，尤其注重發揮基金會在這些活動中的主導作用，以期共同探尋系統性解決方案。

公益慈善研究院

香港賽馬會及其慈善信託基金於 2023 年 9 月撥款 68 億港元（8.7億美元）種子基金成立公益慈善研究院。研究院集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身，以獨立營運模式為國家以至亞洲及全球的公益慈善事業作出貢獻。研究院立足東方，面向國際，致力與各基金會及公益慈善持份者等夥伴，在本地、區域和全球層面推廣公益慈善的領先思維，構建以亞洲為基地的交流平台，匯聚全球持份者，共襄善舉，普惠社群。


