亞洲公益慈善的發展趨勢：推動本地社會效益提升的五大增長模式

最新研究提出促進本地公益慈善事業發展的多元化模式

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月8日 - 由亞洲區內13家具影響力的公益慈善機構組成的亞洲公益慈善研究計劃（以下簡稱「研究計劃」），今日就其關於亞洲慈善捐贈的開創性研究公佈初步成果。





The 4th Convening of the Commission on Asian Philanthropy in Hong Kong on Monday, 8 September 2025



這項研究系統性地梳理了五種截然不同的增長模式——企業主導型、社區主導型、信仰驅動型、國家主導型及高淨值人群主導型。這些模式正推動亞洲公益慈善事業在規模、專業化及效能方面的深遠轉變。前四種模式涵蓋了亞洲大部分的公益慈善資金及活動，並透過因地制宜的方法，實踐具成效的本地公益慈善。至於高淨值人群主導型在亞洲的影響力相對有限。



亞洲的公益慈善增長模式因應區內文化價值，強調社會承擔更大的集體責任。研究計劃發現，這種多元且包容的公益慈善培育方式，不僅突破了只聚焦高淨值人群的框架，更使亞洲各地得以實現超越純粹資金捐贈的深遠價值。



這些增長模式的主要特色包括：



企業主導型： 企業調配資源、專業知識及基建，促進包容性發展。

社區主導型： 市民透過義工服務、互助及基層動員參與公益活動。

信仰驅動型： 以價值觀為核心的捐贈行為支持長期行動及深厚社區信任。

國家主導型：憑藉國家的管轄能力和執行體系，實現更高效的協調與規模擴展



為具體展現這些模式如何在實際層面重塑公益慈善，研究計劃特別聚焦多個地區的案例，各案例均展現出擴展投資及戰略抱負的特質，充分詮釋了增長模式的核心特徵。





印度的強制性企業社會責任（CSR）政策在不足十年內，將企業捐款額從2015年的12億美元提升至2024年的41.7億美元，並將包容性增長納入企業董事會的重要議程。

中國與沙特阿拉伯成功將大眾非正式捐贈數碼化。2021年中國透過線上募捐平台籌集約15.5億美元，沙特阿拉伯則於2024年經由數碼籌款平台籌得13.3億美元。

印尼的天課制度（根據伊斯蘭教法向弱勢群體捐款）促進了信仰驅動型捐款的專業化。2024年捐款總額達到25.5億美元，其中機構捐款自2015年以來增長三倍，達7.3億美元，佔捐款總額的28.69%。



「亞洲的公益慈善發展潛力龐大，但真正的轉型關鍵在於加強支撐各種公益慈善增長模式的基礎架構。」作為研究計劃的聯合召集機構之一，公益慈善研究院主席黃嘉純表示：「這些模式為我們指明了前進之路——不僅是擴大捐款規模，更在於推動公益慈善的專業化，提升協作效能，並最終提升整體社會效益。」



這些研究成果標誌着研究計劃自啟動以來，在催化「植根亞洲、惠澤亞洲」公益慈善事業發展方面取得的重要進展。為期三年的研究推崇區域多元化，並不局限於任何單一模式，展示各地如何因地制宜培育符合其文化、制度及社會經濟背景的公益慈善體系。研究計劃匯集了多個地區企業主導型、社區主導型及信仰驅動型增長模式的實踐案例，旨在啟發討論、促進經驗共享，並加強區域協作，推動各地公益慈善生態系統持續演進。



代表研究計劃另一聯合召集機構——亞洲慈善大會(Asia Philanthropy Congress)的日本財團常務理事樺沢一朗表示：「亞洲正塑造全球公益慈善的新格局——一種根植於區內、具備創新精神及策略性執行力的模式。憑藉這些開創性的增長模式，我們不但能提升捐贈額，更能提高公益慈善深度融入其服務社區時所能達致的成效標準。」



研究計劃由下列合作機構組成：



中國宋慶齡基金會

Erth Zayed Philanthropies

香港賽馬會慈善信託基金

開泰基金會 (Kasikornthai Foundation)

哈立德國王基金會 (King Khalid Foundation)

日本財團 (The Nippon Foundation)

Piramal Foundation

陳江和基金會

塔塔諮詢服務 (Tata Consultancy Services)

淡馬錫基金會

騰訊公益慈善基金會

Dompet Dhuafa Republika基金會 (Yayasan Dompet Dhuafa Republika)

哈桑娜基金會(Yayasan Hasanah) (馬來西亞國庫控股有限公司的基金會)

聯合召集機構：



亞洲慈善大會 (Asia Philanthropy Congress)

公益慈善研究院

聯合秘書處：



亞洲公益創投網絡

明丘



Hashtag: #CommissionOnAsianPhilanthropy #Philanthropy #CSR #CorporateGiving #AVPN



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

亚洲慈善大会(Asia Philanthropy Congress)

亞洲慈善大會成立於2022年，旨在匯聚慈善領域，特別是關注亞洲社會問題解決方案的基金會領袖，通過促進合作與協調共同應對區域挑戰。慈善活動——包括公益慈善事業與社會貢獻行動——具有獨特優勢：在政府公共援助、企業活動或社會投資難以全面覆蓋的領域，能夠實現快速響應與精準支援。大會匯聚亞洲公益慈善行業領導者，尤其注重發揮基金會在這些活動中的主導作用，以期共同探尋系統性解決方案。



公益慈善研究院



香港賽馬會及其慈善信託基金於 2023 年 9 月撥款 68 億港元（8.7億美元）種子基金成立公益慈善研究院。研究院集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身，以獨立營運模式為國家以至亞洲及全球的公益慈善事業作出貢獻。研究院立足東方，面向國際，致力與各基金會及公益慈善持份者等夥伴，在本地、區域和全球層面推廣公益慈善的領先思維，構建以亞洲為基地的交流平台，匯聚全球持份者，共襄善舉，普惠社群。







新聞稿由客戶提供

