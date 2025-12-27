亞洲動漫節延期舉行 大會稱正與有關單位溝通協調 未交代原因

【on.cc東網專訊】過去每年在香港舉辦的亞洲動漫節(香港)原定明年2月14日至15日重回香港，惟大會昨日宣布有關活動將延期舉行，未有交代原因及新日期，僅稱正與各有關單位溝通協調後續安排，對活動延期深表歉意。

亞洲動漫節為於新加坡創立的動漫文化品牌，歷年於多個國家舉辦活動，大會自2011年起每年均會於香港舉辦動漫節，直至2020年因反修例事件及疫情停辦。主辦方早前於10月宣布回動將於明年2月回歸香港，形容是闊別數年終於回歸，並稱活動涉及Cosplay、日本文化等，又指活動將「呈現日本流行文化的各個面向」。

中國大型動漫活動「Comicup」原定今日(27日)於浙江杭州舉行，惟受中日關係日漸緊張影響，主辦單位在開幕前一周臨時宣布禁止日系題材與相關二創內容，大會稱主題將轉為「新中式風格」。

