亞洲動漫節（香港）主辦方今日（26日）突在社交平台宣布活動延期舉行，未有透露原因。早前，新加坡主辦方SOZO宣布，停辦多年的「C3AFAHK」將以「Anime Festival Asia Hong Kong（AFAHK26）」名義，於2026年2月14至15日重臨香港，在會展中心舉行，「為本地及國際動漫愛好者帶來日本流行文化體驗」。

亞洲動漫節委員會今日在社交平台刊發公告，指活動將延期舉行，正與各有關單位溝通協調後續安排，請密切留意主辦官方網站及社交媒體平台發放的最新消息。委員會對活動延期為各界帶來的不便深表歉意，並衷心感謝理解與支持。

AFA源自在日本舉行的「C3AFA TOKYO」，2009年首度來港試辦，2011年起成為香港年度動漫盛事，惟2020年因疫情停辦。其名稱中的「C3」代表人物（Character）、文化（Culture）及內容（Content），過往活動包括帶來日本最新動漫商品、新作情報，邀請人氣動漫歌手、聲優來港演出，更設有「Cosplay大激鬥」等特色活動。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/亞洲動漫節突延期-2月重返香港成空-主辦方未提原因/631242?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral