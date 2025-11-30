亞洲南部暴雨釀 600 死數百人失蹤 印尼泰國等國數百萬人受災 斯里蘭卡進入緊急狀態︱Yahoo

斯里蘭卡救援隊乘船為受災民眾提供援助(Photo by Krishan Kariyawasam/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】亞洲南部多地近日遭受暴雨侵襲，引發嚴重水浸和山泥傾瀉，造成約 600 人死亡，數百人失蹤。印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡數以百萬計民眾受災，是該地區多年來最嚴重的水災之一。

綜合外媒報道，受熱帶風暴影響，印尼蘇門答臘島自上週三開始持續強降雨。截至上週六，印尼死亡人數已超過 300 人，泰國則有 160 人喪生，馬來西亞亦有數宗死亡報告。在受氣旋「迪特瓦（Ditwah）」重創的斯里蘭卡，官員表示超過 130 人死亡，約 170 人失蹤。由於仍有數百人下落不明，死亡人數預料將會上升。數以千計的災民被困，部分人須在屋頂上等待救援。

印尼蘇門答臘致命的山洪和山體滑坡過後，一名婦女站在被沖上岸的樹幹殘骸中。 REUTERS/Willy Kurniawan

整棟房屋被洪水完全淹沒

印尼蘇門答臘島遭受名為「森亞爾（Senyar）」的罕見熱帶氣旋重創，導致災難性的山泥傾瀉和水浸，大量房屋被沖毀，數千棟建築物被淹沒。印尼救災機構上週六表示，蘇門答臘洪水肆虐後，仍有近 300 人失蹤。亞齊省有居民表示水流非常湍急，在短短數秒內就湧上街道、進入房屋。她與祖母急忙跑到地勢較高的一名親戚家中暫避。當她翌日返回嘗試取回一些物品時，發現整棟房屋已被洪水完全淹沒。

另一名西蘇門答臘居民稱，水位迅速上漲並淹沒他家後，他「被水流沖走」，幸好緊緊抓住一條曬衣繩，最終獲救。由於惡劣天氣阻礙救援行動，雖然已有數萬人被疏散，但仍有數百人被困。

印尼受洪水影響的村民在山洪暴發後於一處避難所休息。(Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP via Getty Images)

泰國近十年來最嚴重水災

在泰國南部宋卡府，水位曾上漲 3 米，其中一處水災導致至少 145 人死亡，成為該地近十年來最嚴重的水災之一。政府上週六表示，在 10 個受災省份中，有超過 160 人死亡，超過 380 萬人受影響。合艾市曾於單日錄得 335 毫米的降雨量，是 300 年來最大降雨紀錄。隨著洪水退去，官方統計的死亡人數急劇增加。

鄰國馬來西亞的死亡人數雖然較低，但災情同樣嚴重。水浸在北部玻璃市造成嚴重破壞，導致 2 人死亡，數萬人被迫前往避難所。

斯里蘭卡暴雨之後，街道被洪水淹沒，人們使用船隻移動，其他人則站在周圍。 REUTERS/ Thilina Kaluthotage

颱風「天琴」與熱帶氣旋「森亞爾」互相作用所致

斯里蘭卡也正應對近年來最嚴重的天氣災害之一，政府已宣布進入緊急狀態。官員表示，超過 15,000 棟房屋被毀，約 78,000 人被迫安置在臨時避難所，全國約有三分之一地區沒有電力或自來水供應。

氣象學家認為，這次東南亞的極端天氣可能是受菲律賓的颱風「天琴（Koto）」與在馬六甲海峽罕見形成的熱帶氣旋「森亞爾」互相作用所致。該地區的年度季風季節通常在 6 月至 9 月之間，常帶來強降雨。氣候變化改變了風暴模式，包括季節的強度和持續時間，導致降雨量更大、突發性水浸和更強烈的風勢。