亞洲南部暴雨釀 600 死數百人失蹤 印尼泰國等國數百萬人受災 斯里蘭卡進入緊急狀態︱Yahoo

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【Yahoo新聞報道】亞洲南部多地近日遭受暴雨侵襲，引發嚴重水浸和山泥傾瀉，造成約 600 人死亡，數百人失蹤。印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡數以百萬計民眾受災，是該地區多年來最嚴重的水災之一。
綜合外媒報道，受熱帶風暴影響，印尼蘇門答臘島自上週三開始持續強降雨。截至上週六，印尼死亡人數已超過 300 人，泰國則有 160 人喪生，馬來西亞亦有數宗死亡報告。在受氣旋「迪特瓦（Ditwah）」重創的斯里蘭卡，官員表示超過 130 人死亡，約 170 人失蹤。由於仍有數百人下落不明，死亡人數預料將會上升。數以千計的災民被困，部分人須在屋頂上等待救援。
整棟房屋被洪水完全淹沒
印尼蘇門答臘島遭受名為「森亞爾（Senyar）」的罕見熱帶氣旋重創，導致災難性的山泥傾瀉和水浸，大量房屋被沖毀，數千棟建築物被淹沒。印尼救災機構上週六表示，蘇門答臘洪水肆虐後，仍有近 300 人失蹤。亞齊省有居民表示水流非常湍急，在短短數秒內就湧上街道、進入房屋。她與祖母急忙跑到地勢較高的一名親戚家中暫避。當她翌日返回嘗試取回一些物品時，發現整棟房屋已被洪水完全淹沒。
另一名西蘇門答臘居民稱，水位迅速上漲並淹沒他家後，他「被水流沖走」，幸好緊緊抓住一條曬衣繩，最終獲救。由於惡劣天氣阻礙救援行動，雖然已有數萬人被疏散，但仍有數百人被困。
泰國近十年來最嚴重水災
在泰國南部宋卡府，水位曾上漲 3 米，其中一處水災導致至少 145 人死亡，成為該地近十年來最嚴重的水災之一。政府上週六表示，在 10 個受災省份中，有超過 160 人死亡，超過 380 萬人受影響。合艾市曾於單日錄得 335 毫米的降雨量，是 300 年來最大降雨紀錄。隨著洪水退去，官方統計的死亡人數急劇增加。
鄰國馬來西亞的死亡人數雖然較低，但災情同樣嚴重。水浸在北部玻璃市造成嚴重破壞，導致 2 人死亡，數萬人被迫前往避難所。
颱風「天琴」與熱帶氣旋「森亞爾」互相作用所致
斯里蘭卡也正應對近年來最嚴重的天氣災害之一，政府已宣布進入緊急狀態。官員表示，超過 15,000 棟房屋被毀，約 78,000 人被迫安置在臨時避難所，全國約有三分之一地區沒有電力或自來水供應。
氣象學家認為，這次東南亞的極端天氣可能是受菲律賓的颱風「天琴（Koto）」與在馬六甲海峽罕見形成的熱帶氣旋「森亞爾」互相作用所致。該地區的年度季風季節通常在 6 月至 9 月之間，常帶來強降雨。氣候變化改變了風暴模式，包括季節的強度和持續時間，導致降雨量更大、突發性水浸和更強烈的風勢。
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署共拘捕 11 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬鞍山單車男失平衡飛墮山坡 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】馬鞍山發生單車意外。今午(29日)12時09分，一名姓陳(54歲)男子，沿梅子林路落斜踩單車期間，突然失去平衡撞向路旁石壆後飛墮山坡，手腳受傷當場陷入昏迷，有途經人士發現代為報案。on.cc 東網 ・ 23 小時前
緊隨車路士 拜仁哀悼大埔火災死難者
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡後，歐洲球會除了車路士率先在官方社交平台作出哀悼，拜仁慕尼黑也在周五向港人送上深切慰問。拜仁慕尼黑在其官方社交平台，以中英文對照寫道：「拜仁慕尼黑俱樂部對大埔宏福苑發生的嚴重火災深感悲働，在此向受難者、其家屬與所有受影響的人士致以最深切的哀悼與慰問。我們的心與當地社區同在，亦向所有參與救援及善後工作的相關人員致以支持與敬意。」周四晚，車路士率先在官方Facebook專頁，以全中文寫上悼念語句，同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，而拜仁的帖子也是用上黑白底，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。宏福苑五級大火在香港時間周三下午發生，根據消息，事件至今已造成128人死亡，79人受傷以及200人下落不明，消防員及相關單位目前仍在進行救援及善後工作。now.com 體育 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜香港紅十字會：很多災民親人失蹤 不願在庇護中心過夜
【Now新聞台】有份協助大埔宏福苑救災的香港紅十字會經理黃傑在本台節目《大鳴大放》指，他在現場的難忘經歷是見到很多災民不願意在庇護中心過夜，跟他們聊天後發現是因為他們有親人失蹤，所以想在附近平台或公園一直望著事發的地方。 香港紅十字會經理(急救服務)黃傑：「我們都有不同的援助去協助或者去幫助他，正正就是在這個位置上面，我們作為一個醫護人員、救援人員，都會見到當中我們有足夠的器材、物資，但在他內心的痛苦，我們是安慰不了，那一刻的無力感其實是很重的。我們都嘗試用不同的方法，希望他真的可以休息到，我們都呼籲大家鄰里街坊守望相助，真的關心多點身邊的人，顧及一下他的感受。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警後，全港市民自發捐贈物資，大量義工到場支援，昨日傳出關愛隊要「接管」物資站的消息，引起關注。麥美娟今日（29日）出席電台節目後見記者，她強調「我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警」，並重申庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員攔截廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李嘉誠基金會：不能接受第三方捐款
對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，去幫助受火災影響的大埔居民。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28 日）下午 3 時已造成 128 死 79 傷，包括有消防員殉職，至少 150 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處拘捕發起聯署者。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑大維修釀五級火 廉署拘工程顧問公司董事等8人
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今最少造成128人死亡。廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開調查，今日(28日)拘捕7男1女(40歲至63歲)，其中4人為宏福苑大維修工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」(下稱鴻毅)的2名董事，以及2名負責監督有關on.cc 東網 ・ 1 天前