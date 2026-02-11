狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
亞洲咖啡音樂節香港站3月登陸啟德！門票$40起、3日通行證觀戰四大咖啡賽、林奕匡與黃妍獻唱
亞洲咖啡音樂節香港站3月登陸啟德，有機會親身觀戰四大咖啡賽，再嘗世一瑰夏，門票$40起！詳情即睇：
香港終於有咖啡音樂節了！這是一場關於聽覺、嗅覺與味覺的大型嘉年華，以平衡生活、環保意識與城市共融為主題，以香港為起點，匯集數十個海內外咖啡品牌、四大咖啡賽事現場競技、限量頂級咖啡豆供應，集合各地頂尖咖啡力量與音樂創作人，打造前所未有的一場「亞洲咖啡音樂節（香港站)」，將咖啡與音樂視為連結自我與城市的生活態度：從一杯咖啡的專注、一首音樂的共鳴開始！
全亞洲咖啡齊集！試勻港台日韓亞品牌
「亞洲咖啡音樂節」匯集海內外優質咖啡品牌，一地盡攬全亞洲風味。香港本土12大品牌傾力參與，包括Colour Brown Coffee、Urban Coffee Roaster等，承載本土咖啡文化記憶；台灣頂尖品牌如Oh! Café、GABEE.帶來精湛工藝與創意風味。內地及澳門品牌各具特色，上海Alto.Cof、廣東DU COFFEE、澳門bloooom coffee roasters帶來多元風貌。東南亞的馬尼拉Yardstick Coffee、曼谷Potential Coffee Lab等，傳遞熱帶風情與本土特色；日本東京、京都、沖繩多地品牌，以精緻工藝演繹咖啡禪意與島嶼清爽感。韓國首爾、京畿道品牌融合時尚與創新，哥倫比亞原產地品牌直供優質豆。目前數十家品牌已確認參展，後續更有更多大師級品牌登場，為咖啡嘉年華增添驚喜！
限量頂級瑰夏！獨家尊享先試先享受
咖啡學問必由咖啡豆開始，在「亞洲咖啡音樂節」活動上，特別帶來三款極少量供應的頂級豆：包括巴拿馬傳奇名莊Finca Santa Maria與冠軍咖啡師聯名的瑰夏、哥倫比亞Paraíso 92莊園的實驗性微批次，以及巴拿馬Boquete山谷新晉莊園的火山土壤瑰夏，只要持有獨家尊享通行證的人士可優先體驗這幾款稀缺品！
每日專屬限定豆同樣是瑰夏的天下，3月6日可找到秘魯賞花莊園以山間泉水冷發酵的瑰夏、巴拿馬 Ninety Plus 90+Thermolic™熱衝擊控氧發酵的瑰夏；3月7日巴拿馬 Ninety Plus 90+ Criolic™ Folio™低溫冷發酵黃瑰夏、雲南勐赫莊園日曬瑰夏亮相；3月8日不僅有巴拿馬簕杜鵑莊園雙重處理的瑰夏，更有奪得2025年Taste of Harvest冠軍的埃塞俄比亞Guji Dimtu水洗豆——這些限量款，持有全日通行證的參與者可優先享用。
國際級賽事！四大咖啡大賽 冠軍評審團坐鎮
本屆音樂節更會即場舉行四大咖啡賽事，包括咖啡拉花、咖啡特調、咖啡烘焙及杯測四個大賽，考驗奶泡把控與傾倒手法、鼓勵地域食材與咖啡的創意融合、也聚焦烘焙度與風味平衡，也考驗風味辨識能力，每一場比拼都是風味、速度、精準與美感的極致挑戰，觀眾可近距離觀摩比賽，感受咖啡職人的專業與競賽氛圍！
賽事評審團匯集世界各地咖啡大師，紐西蘭Emma Markland Webster為紐西蘭官方咖啡師大賽首屆冠軍；台北Jacky Lai賴昱權是2014年世界咖啡烘焙師大賽世界冠軍；台北Van Lin林東源為世界咖啡與烈酒大赛季军；台北Stanley Chien簡嘉程是世界杯虹吸咖啡競賽冠軍；中國澳門Keith Fong為世界咖啡錦標賽認證評判；中國香港Daniel Chan是世界咖啡調酒師大賽香港賽區冠軍團隊成員；台北Mars Huang獲澳洲國際咖啡大獎直火烘焙組冠軍；中國香港Edwin Lee李健明為亞洲咖啡音樂節香港區召集人，眾大師以專業確保賽事權威公正！
星級陣容曝光！3日音樂舞台 實力唱將輪住獻唱
「亞洲咖啡音樂節」每日音樂演出陣容精彩，3月6日，實力唱將Andy安哲逸率先登場，以溫暖嗓音拉開節日序幕；3月7日迎來三重驚喜，Michael C以深情樂曲喚醒午後時光，本地人氣歌手Lagchun力臻帶來活力彈唱，實力女聲Wooly楊宜蓉則用治愈歌聲點亮黃昏；3月8日壓軸陣容重磅登場有人氣唱作歌手Phil林奕匡與實力女伶Cath黃妍相繼獻藝，用動人旋律為三天盛宴畫上圓滿句號。與此同時，現場同步開啟四大高規格咖啡比賽，為咖啡愛好者帶來極具觀賞性與專業性的競技體驗！
門票$40起！3日通行證最抵玩
門票最平$40起，四款票種可按需選擇。預算有限可選$40基本通行證，純入場逛展已足夠；想體驗限定咖啡，建議選$140一日通行證，包含兩杯尊享咖啡，性價比最高。連玩三日推薦$320三日通行證，合共六杯限定咖啡，分次兌換更划算。追求頂級體驗可選擇$800尊享通行證，享有專區、紀念品、特快入場，並可優先品嚐頂級瑰夏。
基本通行證（Entry Ticket）：$40
1日全日通行
1日全日通行證（1-Day Pass）：$140
1日全日通行
2杯限定尊享咖啡（每杯100ml，2款不同豆種風味）
指定時段換領1杯
購票時選定活動期間1天進場，生效後不能重複使用及不得更改日期
3日全日通行證（3-Day Pass）：$320
3日全日通行
6杯限定尊享咖啡（每杯100ml，6款不同豆種風味）
每日限換2杯
指定時段換領1杯
獨家尊享通行證（Exclusive Pass）：$800
3日全日通行
3杯臻選咖啡（每杯150ml，3款不同豆種風味）
Exclusive Zone禮遇
限定咖啡杯
3張咖啡莊園之旅收藏卡
亞洲咖啡音樂節（香港站)
地點：啟德體育園（東營）
日期：2026年3月6日至8日
時段：
◦ 3月6日（週五）：12:30-20:30
◦ 3月7日至8日（週六、日）：10:00-20:30
官方網址：www.asiacoffeemusicfestival.com
