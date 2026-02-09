亞洲導師協會夥拍資深企業顧問Rick Tam 推出《商戰破局》課程 助香港中小企突破營商困境

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - Asia Coach Group Limited（亞洲導師協會有限公司）今日宣布，與資深企業顧問譚思略（Rick Tam）合作推出《商戰破局》企業培訓課程，旨在協助本港中小企老闆強化商業模式、改善現金流及提升融資能力。





譚思略（Rick Tam）,《商戰破局》企業培訓課程創辦人



營商環境嚴峻 中小企亟需破局



本港中小企正面臨前所未有的經營壓力。據澳洲會計師公會調查顯示，37%香港小型企業難以獲得外部融資；Airwallex數據更指出，96%中小企於過去一年曾面對現金流問題。在物業資產價格下跌的環境下，銀行堅持以物業作抵押的貸款門檻，令眾多企業陷入困境。



回應市場需求 提供系統化企業升級方案



「香港市場從來不缺資金，缺的是對接機制。」Rick Tam指出。是次課程針對本港中小企普遍面對的經營痛點而設，包括利潤下降、企業估值偏低、現金流緊絀及人才招聘困難等問題。課程以「商、戰、破、局」四部曲為核心框架，分別涵蓋穩定現金流與增加資金彈性、重置企業定位與提升客戶質素、重塑產品價值與擴大利潤空間，以及系統化營運與吸引投資者等範疇。課程承諾協助學員於90日內改善現金流、提升企業價值及強化商業模式。



四大實用工具 即學即用



學員將獲得四項核心工具：「現金流旋渦系統」助企業快速掌握資金狀況並建立安全墊；「A.T.C客戶槓桿階梯」重整定位與客群，提升客戶願付價值；「高價值破局法則」打造更高價值及信任度的產品；「營銷三角矩陣」則整合人力、客戶及系統資源，規劃企業擴張方向。課程採用六步進階模式，由重整商業模式、提升利潤率、吸引資金注入、建立高效團隊、系統化營運，以至最終協助企業東主重拾時間自由，循序漸進引領學員將業務升級轉型。



導師資歷深厚



課程導師Rick Tam為香港大學商學院畢業生，現為兩間家族辦公室行政總裁及多間家族辦公室總顧問，持有 CFPCM 認可財務策劃師資格。Rick Tam先後創辦逾九個品牌，涵蓋財富管理、證券及餐飲業務，至今已指導逾一千名學員進行企業擴展。



在香港經濟尋求轉型之際，把資本精準引導到實體經濟，「商戰破局」的思維不只是給中小企續命，更是為香港經濟的長遠發展注入內在動力。



https://asiacoachgroup.com/

Asia Coach Group

Asia Coach Group 成立於2019年，是亞洲領先的專業商業培訓機構。 我們致力於培育優秀的商業人才，協助個人及企業發揮潛能，實現卓越成就。



多年來，我們已培訓超過10000名學員，當中不乏企業高管、專業人士及創業者。 累積營收超過3億港元，旗下擁有6位專業導師，涵蓋電商、銷售、投資及企業培訓等範疇。







