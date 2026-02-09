黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
亞洲導師協會夥拍資深企業顧問Rick Tam 推出《商戰破局》課程 助香港中小企突破營商困境
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - Asia Coach Group Limited（亞洲導師協會有限公司）今日宣布，與資深企業顧問譚思略（Rick Tam）合作推出《商戰破局》企業培訓課程，旨在協助本港中小企老闆強化商業模式、改善現金流及提升融資能力。
營商環境嚴峻 中小企亟需破局
本港中小企正面臨前所未有的經營壓力。據澳洲會計師公會調查顯示，37%香港小型企業難以獲得外部融資；Airwallex數據更指出，96%中小企於過去一年曾面對現金流問題。在物業資產價格下跌的環境下，銀行堅持以物業作抵押的貸款門檻，令眾多企業陷入困境。
回應市場需求 提供系統化企業升級方案
「香港市場從來不缺資金，缺的是對接機制。」Rick Tam指出。是次課程針對本港中小企普遍面對的經營痛點而設，包括利潤下降、企業估值偏低、現金流緊絀及人才招聘困難等問題。課程以「商、戰、破、局」四部曲為核心框架，分別涵蓋穩定現金流與增加資金彈性、重置企業定位與提升客戶質素、重塑產品價值與擴大利潤空間，以及系統化營運與吸引投資者等範疇。課程承諾協助學員於90日內改善現金流、提升企業價值及強化商業模式。
四大實用工具 即學即用
學員將獲得四項核心工具：「現金流旋渦系統」助企業快速掌握資金狀況並建立安全墊；「A.T.C客戶槓桿階梯」重整定位與客群，提升客戶願付價值；「高價值破局法則」打造更高價值及信任度的產品；「營銷三角矩陣」則整合人力、客戶及系統資源，規劃企業擴張方向。課程採用六步進階模式，由重整商業模式、提升利潤率、吸引資金注入、建立高效團隊、系統化營運，以至最終協助企業東主重拾時間自由，循序漸進引領學員將業務升級轉型。
導師資歷深厚
課程導師Rick Tam為香港大學商學院畢業生，現為兩間家族辦公室行政總裁及多間家族辦公室總顧問，持有 CFPCM 認可財務策劃師資格。Rick Tam先後創辦逾九個品牌，涵蓋財富管理、證券及餐飲業務，至今已指導逾一千名學員進行企業擴展。
在香港經濟尋求轉型之際，把資本精準引導到實體經濟，「商戰破局」的思維不只是給中小企續命，更是為香港經濟的長遠發展注入內在動力。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行
49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉...
賀蘭為Szobo被逐難過：判入球就好......
【Now Sports】儘管曼城周日在尾段以2:1反勝利物浦，但補時射入12碼奠勝的賀蘭，認為VAR毋須介入吹走可以贏至3:1的那個「燕梳球」，也為其前隊友蘇保斯拿爾因此紅牌被逐感到難過。事實上，蘇保斯拿爾的紅牌就是因為侵犯賀蘭（Erling Haaland）而得到。當時，已經是補時最後1分鐘，落後的紅軍連門將阿里遜都棄關上前進攻，結果被曼城策動反擊，由卓基在半場將球送前，賀蘭全速下已壓過蘇保斯拿爾，但後者「出術」拉他，而賀蘭跌倒前也還以顏色，將這名過去一同效力薩爾斯堡的前隊友拉跌，而皮球則慢流尾袋入網。本來球證判了入球有效，由於賀蘭和蘇保斯拿爾爭位的過程中都沒有觸球，該入球計落卓基帳下，曼城也可拉開至3:1的差距，但VAR介入判了禁區外罰球，並將犯規在先的蘇保斯拿爾紅牌驅逐。兩隊球員當時已一齊上前向球證抗議，當然也包括賀蘭，挪威人賽後說：「他（蘇保斯拿爾）拉我，然後我拉他。」他認為最佳判決是入球成立，而沒有紅牌。「VAR介入，那球證當然就要遵守規矩，而這也會讓蘇保斯拿爾停賽3場......就我個人而言，判入球有效就好了，不要紅牌，我為蘇保斯拿爾難過。」談到射入12碼致勝，這名曼城前鋒
馬斯克再對38.5兆國債發警告：若無AI和機器人技術 美國1000%會走向破產
特斯拉執行長馬斯克日前再次對美國的龐大國債發出嚴厲警告，並稱若沒有 AI 和機器人技術，美國肯定會破產。
金價緣何大起大落 貝森特稱中國的投機者「亂來」
【彭博】— 美國財政部長貝森特表示，上周黃金市場的劇烈波動背後有中國投機者。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
【U士多】開心果 $45/箱、劍威蘇格蘭威士忌 $75/支（即日起至19/02）
今期U士多有立頓金裝倍醇奶茶34條裝 $49.9/袋、The Vegan Farm有機甘栗4包裝 $29.9/2件、潮州萬亨炭燒肉脯 $20.9/袋、YummyFood開心果350g $45/桶、有樂雷神朱古力 $30/2件、三立製菓蝴蝶酥 $18/袋、劍威蘇格蘭威士忌1L $75/支、尊利獲加Johnny Walker紅牌威士忌1L $178/支！
巴塞正式退出 歐超聯名存實亡
【Now Sports】多達12隊歐洲豪門在2021年商討組成歐超聯之後，面對公眾反對、政治壓力及歐洲足協的抵制，令球會相繼退出，時至今日連一直堅持的巴塞隆拿都決定放手，歐超聯只餘下皇家馬德里一所球會未表態放棄。巴塞隆拿發表正式通知，表示將退出歐超聯相關計劃，聲明更只有三行，語氣簡潔但毫無迴轉餘地：「巴塞隆拿告知大家，今日已正式通知歐洲超級聯賽公司及曾參與該項目之球會，宣佈退出歐洲超級聯賽項目。」歐超聯的商討可追溯至2021年4月，受到各方壓力之後，馬體會、祖雲達斯、米蘭雙雄都放棄計劃，然後一眾英超球隊都抽身而去，如今巴塞都離開，只餘皇馬一隊苦撐。2025年年末，皇馬曾就歐超聯一事控告歐洲足協，指其濫用球壇的壟斷地位，視歐超聯為其一大威脅，逐一向參與的球會施壓，嚴重違反歐盟競爭法，更向歐洲足協追討多達40億美元的賠償。言猶在耳，巴塞卻在這個時刻正式退出歐超聯，意味著只餘下皇馬孤軍作戰。球壇對這個大型聯賽褒貶不一，不過主流意見都認為這事件加速了歐聯賽制的改革，目標是帶來更多比賽數量、更高的球會收益，某程度上對歐洲球壇帶來一定的好處。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。