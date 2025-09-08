亞洲時尚盛事CENTRESTAGE 2025圓滿結束！THAILAND PAVILION重磅亮相展現泰國時裝魅力

由香港貿易發展局（HKTDC）主辦的CENTRESTAGE 2025時裝展圓滿結束。作為亞洲時尚的年度盛事，CENTRESTAGE致力於推廣全球設計師及時裝品牌，為眾多品牌和設計師提供展示自我與互相交流創意的平台。今年，泰國國際貿易推廣署（DITP）以THAILAND PAVILION「泰國館」（3E展廳）為舞台，精選16個品牌，向全球展示泰國時裝的獨特魅力，為泰國時裝產業於國際市場的推廣奠定了新的里程碑。

為了進一步推廣泰國時裝文化，泰國國際貿易推廣署（DITP）於CENTRESTAGE 2025的9月3日首日精心策劃了「泰國時裝匯演」，16個精選品牌的設計作品驚艷亮相，展現了泰國傳統技藝與當代創新設計的交融之美。從以原創獨特手繪藝術聞名的AKARA，到以可持續設計為核心，將普通素材轉化為趣味設計的PHARATA，每件作品彷彿在訴說泰國文化的故事，讓人感受到傳統與創新的和諧共舞，這份獨特的泰國美學確實令人沉醉。

談及本次THAILAND PAVILION「泰國館」的參展品牌，涵蓋成衣、手袋及時裝配件三種類別，充分展現了泰國設計的多樣性與創造力。例如，SUNTREE ATELIER以200年歷史的普安手工編織技藝打造中性時尚，呈現永續設計的極致魅力；HATSAYA的珠寶以精湛工藝賦予佩戴者獨特氣質；MINCE的手袋系列則將日常靈感與頂級工藝結合。這些品牌不僅傳承泰國的文化精髓，還以創新思維回應全球時尚趨勢，並在展會期間積極與買家及業界人士交流，為泰國時裝產業的國際化奠定堅實基礎。

DITP於CENTRESTAGE 2025的成功參展，不僅讓泰國時裝在全球舞台上大放異彩，也強化了泰國作為時尚與文化創意中心的地位。DITP將繼續推動泰國品牌走向國際，結合傳統工藝與現代設計，為全球時尚界注入更多泰國靈感。展望明年，泰國時裝將以更耀眼的姿態再次驚艷世界！

