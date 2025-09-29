亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？

焦點

過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？

美國金融網站《Insider Monkey》綜合五大指標評選亞洲20個最受歡迎旅遊地，馬來西亞以0.701總分力壓群雄奪冠，成為2024年度最大贏家。（Getty Images）
馬來西亞憑免簽政策成功突圍 遊客數字創新高

《Insider Monkey》評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」的排名，是綜合了5大指標進行評分，包括國家受尊重程度、友善度、遊客到訪數字、多元化程度及民主指數，當中前三項指標佔75%權重，後兩項則佔25%。而這次的排名最引人注目的，莫過於馬來西亞成功登上冠軍寶座。這個結果讓不少人跌破眼鏡，也徹底顛覆了大家對亞洲熱門旅遊地的既有印象。根據馬來西亞旅遊局的最新數據，2024年馬來西亞共吸引了3,800萬名外國旅客到訪，與2023年相比激增31.1%，其中東南亞的旅客更是主要來源。截至今年6月，到訪的遊客人數已達到2,100萬，不只超越泰國成為東南亞旅遊人數最多的國家，更遠遠超過年初的預期目標，全年遊客數字更有望突破4,800萬人次。

馬來西亞的多元風情，從都市到自然，應有盡有。（Getty Images）
馬來西亞能夠脫穎而出，其優勢在於豐富的旅遊體驗。從繁華的吉隆坡、歷史悠久的檳城，到自然風光絕美的蘭卡威和沙巴，它擁有多樣化的景觀。加上相對低廉的物價、美食的多元性、交通的方便性以及當地人的友善，還有近年積極推行的免簽證政策。政府宣布將中國旅客免簽政策延長至2036年，並為196個國家提供落地簽證或電子簽證服務，這些都讓馬來西亞成為高性價比的旅遊選擇。除了馬來西亞，其他東南亞國家如 越南、印尼、新加坡 也都在排名上名列前茅，顯示出東南亞地區的旅遊正在蓬勃發展，吸引越來越多的遊客。

今次排名最大驚喜是台灣位列第二，憑藉全亞洲最高民主指數、友善的國民及人均GDP超過72,000美元的經濟實力，擊敗多個傳統旅遊國家。（Getty Images）
新加坡穩守第三位，作為國際金融中心及商業樞紐，加上多元種族共融、低貪污指數及完善基建，繼續成為亞洲最受歡迎旅遊地之一。（Getty Images）
傳統旅遊熱點排名下滑 香港只排18

令人意外的是，日本、南韓和泰國這些長期受歡迎的旅遊熱點，今次全部跌出三甲。專家分析，主要原因包括遊客量過度集中、物價上升，以及部分地區過度依賴單一旅遊模式，令新鮮感不足。

例如日本（第4位），雖然依然是全球遊客喜愛的目的地，但近年高物價及入境人潮過多，令旅客體驗打了折扣。南韓（第6位）則在年輕人群體中仍具吸引力，但在更廣泛市場上競爭力減弱。泰國（第22位）雖然依然熱鬧，但馬來西亞的迅速追上，顯示區內格局正在變化。至於香港（第18位），雖然是國際金融中心，但整體評分只得0.203，在20個國家及地區中排第18位，原因可能在於調查重點放在經濟信心與長期潛力，而非純粹遊客數字有關。值得留意的是，除了東南亞，不少中東國家亦入圍榜單。阿聯酋和卡塔爾憑航班的方便性及旅遊設施，還有對外國遊客的開放政策，令這些地方成為亞洲旅遊的新興力量，吸引更多轉機及短期旅客停留。

泰國曼谷大皇宮金碧輝煌，每年吸引數千萬遊客，但在最新排名中跌至第11位。（Getty Images）
南韓K-pop熱潮席捲全球，人均GDP達56,710美元，但遊客數量相對較少只排第13，最終以0.475分位列第6，表現不及預期。（Getty Images）
香港雖作為國際金融中心，但在20個亞洲國家及地區中僅排第18位，總分0.203，只略高於印度及阿曼，排名令人意外。（Getty Images）
2024年度亞洲最受歡迎旅遊地

  1. 馬來西亞

  2. 台灣

  3. 新加坡

  4. 日本

  5. 阿拉伯聯合酋長國

  6. 南韓

  7. 菲律賓

  8. 以色列

  9. 土耳其

  10. 沙特阿拉伯

  11. 泰國

  12. 印尼

  13. 越南

  14. 尼泊爾

  15. 約旦

  16. 巴林

  17. 斯里蘭卡

  18. 香港

  19. 印度

  20. 阿曼

《Insider Monkey》評選「亞洲最受歡迎旅遊目的地」

網址：按這裏

