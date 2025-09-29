亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？
馬來西亞憑免簽政策成功突圍 遊客數字創新高
《Insider Monkey》評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」的排名，是綜合了5大指標進行評分，包括國家受尊重程度、友善度、遊客到訪數字、多元化程度及民主指數，當中前三項指標佔75%權重，後兩項則佔25%。而這次的排名最引人注目的，莫過於馬來西亞成功登上冠軍寶座。這個結果讓不少人跌破眼鏡，也徹底顛覆了大家對亞洲熱門旅遊地的既有印象。根據馬來西亞旅遊局的最新數據，2024年馬來西亞共吸引了3,800萬名外國旅客到訪，與2023年相比激增31.1%，其中東南亞的旅客更是主要來源。截至今年6月，到訪的遊客人數已達到2,100萬，不只超越泰國成為東南亞旅遊人數最多的國家，更遠遠超過年初的預期目標，全年遊客數字更有望突破4,800萬人次。
馬來西亞能夠脫穎而出，其優勢在於豐富的旅遊體驗。從繁華的吉隆坡、歷史悠久的檳城，到自然風光絕美的蘭卡威和沙巴，它擁有多樣化的景觀。加上相對低廉的物價、美食的多元性、交通的方便性以及當地人的友善，還有近年積極推行的免簽證政策。政府宣布將中國旅客免簽政策延長至2036年，並為196個國家提供落地簽證或電子簽證服務，這些都讓馬來西亞成為高性價比的旅遊選擇。除了馬來西亞，其他東南亞國家如 越南、印尼、新加坡 也都在排名上名列前茅，顯示出東南亞地區的旅遊正在蓬勃發展，吸引越來越多的遊客。
傳統旅遊熱點排名下滑 香港只排18
令人意外的是，日本、南韓和泰國這些長期受歡迎的旅遊熱點，今次全部跌出三甲。專家分析，主要原因包括遊客量過度集中、物價上升，以及部分地區過度依賴單一旅遊模式，令新鮮感不足。
例如日本（第4位），雖然依然是全球遊客喜愛的目的地，但近年高物價及入境人潮過多，令旅客體驗打了折扣。南韓（第6位）則在年輕人群體中仍具吸引力，但在更廣泛市場上競爭力減弱。泰國（第22位）雖然依然熱鬧，但馬來西亞的迅速追上，顯示區內格局正在變化。至於香港（第18位），雖然是國際金融中心，但整體評分只得0.203，在20個國家及地區中排第18位，原因可能在於調查重點放在經濟信心與長期潛力，而非純粹遊客數字有關。值得留意的是，除了東南亞，不少中東國家亦入圍榜單。阿聯酋和卡塔爾憑航班的方便性及旅遊設施，還有對外國遊客的開放政策，令這些地方成為亞洲旅遊的新興力量，吸引更多轉機及短期旅客停留。
2024年度亞洲最受歡迎旅遊地
馬來西亞
台灣
新加坡
日本
阿拉伯聯合酋長國
南韓
菲律賓
以色列
土耳其
沙特阿拉伯
泰國
印尼
越南
尼泊爾
約旦
巴林
斯里蘭卡
香港
印度
阿曼
《Insider Monkey》評選「亞洲最受歡迎旅遊目的地」
網址：按這裏
