騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
亞洲洪患增至1300人死亡 災民急需物資援助
（法新社班達亞齊2日電） 印尼與斯里蘭卡政府及援助團體今天加緊腳步，努力將物資送至困於洪水災區的數以十萬計災民手中。這場洪患已導致亞洲4國共1300人罹難。
季風豪雨跟兩個熱帶氣旋上週在斯里蘭卡、印尼蘇門答臘（Sumatra）部分地區、泰國南部和馬來西亞北部降下大雨。
截至今天下午，蘇門答臘各地罹難者增至712人，失聯者也增至500人。
另場暴風雨席捲斯里蘭卡全國，豪雨導致暴洪和致命山崩，奪走至少410條人命，另有336人下落不明。
造成印尼淹大水的天氣系統也將豪雨帶至泰國南部，當地至少有176人喪命；馬來西亞則有兩人死亡。
雖然洪水現已大致退去，但嚴重災情迫使數以十萬計民眾暫居避難中心，且難以取得乾淨的水和食物。
在重災區印尼亞齊省（Aceh），民眾告訴法新所有負擔得起的人都在囤貨。
現年29歲的艾娜（Erna Mardhiah）在班達亞齊（Banda Aceh）一間加油站表示，「大家都擔心油會用光」，她已經排隊等買汽油等了兩個小時。
她談到：「多數物價已經飆高…光辣椒每公斤就要30萬印尼盾（約新台幣570元），所以大家才會瘋狂搶購吧。」
援助團體警告，當地市場的民生必需品已經出現短缺，物價漲為3倍。
全球伊斯蘭救濟組織（Islamic Relief）指出：「如果供貨管道無法於未來7天內恢復，亞齊省各地社區恐將面臨糧食短缺跟飢餓危機。」
其他人也在看
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 151 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 6 天前
指最擔心宏福苑住屋安置 災民：跨區上班上學租樓太貴
大埔宏福苑五級火令無數居民流離失所、財物盡失，社會各界熱心提供各種幫助。除應急補助金和生活津貼，政府昨起向死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉18宗個案。另外，已安置1,827人，惟有災民表示，住屋仍是最大擔憂，部分人指獲跨區安置對通勤不便，亦有人決定與家人先到深圳暫住。 政府就向每戶受影響居民提供am730 ・ 16 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
新蒲崗餐廳火警約30人疏散 兩人不適送院
【Now新聞台】新蒲崗清晨發生餐廳火警，濃煙影響樓上院舍，約30人安全疏散，兩長者不適送院。 濃煙充斥大廈通道，消防煙帽隊人員在場協助，多名院舍長者及住客離開大廈到安全位置。現場是崇齡街85號。清晨五時許，地下餐廳廚房發生火警，濃煙從後巷冒出，影響一樓護老院及樓上單位。消防處接獲多人報案，到場後開動一條喉灌救，迅速救熄火警。火警中，兩名院舍長者不適送院治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署
（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。法新社 ・ 1 天前
宏福棚網造假慳10萬 151人枉死
大埔宏福苑五級火災造成至少151人遇難，公眾連日追問災難原由。政務司司長陳國基昨日聯同多名官員交代調查進展，揭發施工方新近採購的一批棚架圍網遭魚目混珠，多達95%不符合阻燃標準，更形容涉案人士「非常蠱惑」，刻意逃避政府檢測，為的只是僅約10萬元「蠅頭小利」，終釀成宏福苑逾百人枉死，痛斥涉案人士處心積慮犯案，強調一定會依法追究到底，還死傷者公道。信報財經新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火災身故外傭家屬可獲約80萬補償
宏福苑大火造成10名外傭死亡，勞工及福利局局長孫玉菡聯同菲律賓官員見記者表示，火災中不幸身故的外傭家屬可獲約80萬元補償，包括超過50萬元法定補償，以及一次性25萬元補助。 他指，若是因火災而受傷的外傭，可以視乎留院的日數取得5萬或是10萬元慰問金，而平安的外傭則會獲一筆過2萬元，此外受傷及平安的外傭均可獲發2,000元儲值額八達通。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
宏福苑火災死亡人數增至156人 仍有30人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，已完成5座大廈搜索工作，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至156人，仍有30人失聯。 另外，宏志閣居民周三、周四將獲安排一次性回單位，取回重要個人物件。 警方同時交代調查工作進展，共拘捕15人，包括14男1女，分別是宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司等人員，部分人士已保釋候查，不排除有更多人士於稍後被捕。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
平台漏洞｜內地17歲少年藉「僅退款」漏洞 騙逾400萬人幣 用作買品牌、扮大佬請客 終判囚6年
不少電商網購平店均有推出「僅退款不退貨」的服務，方便消費者免及商家簡化流情，不過不時傳出該服務遭有心人濫用，導...BossMind ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國
你網購的進口奶粉可能是假的！「假奶粉 奶粉精加澱粉」相關詞條周日（30 日）引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒有良心！」鉅亨網 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災增至151死 仍有逾40人失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示過去兩日已完成於宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣及宏盛閣的搜索，今早(1日)於宏昌閣及宏新閣開展搜查工作，截至今日下午約4時，死亡人數增至151人，有39具遺體尚待辨認，現時仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。 新發現並移走的8具遺體全數來自宏昌閣，當中3具是消防隊早前已發現的死者，警方表示，現時宏昌閣及宏新閣的搜索工作分別完成約25%及75%，主要由於宏昌閣是最早起火及較遲完全撲滅火勢的大樓，因此內部環境非常惡劣，災難遇害者辨認組將盡力搜查現場，期望能尋獲所有死者或能夠協助辨認其身份的物品和線索。 至於工人方面，警方熱線收到涉及懷疑失蹤搭棚、地盤及裝修工人相關個案共有4宗，目前已確認兩宗個案在今次火災中死亡，一人受傷留院，目前有一人仍然失聯。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
大埔工業邨廠房意外 男工墮5米深機器內被困獲救送院
【on.cc東網專訊】大埔工業邨發生工業意外。今午(2日)1時58分，大順街6至22號一間電業廠房，2名工人工作期間意外墮下5米深機器內被困。救援人員接報到場正設法營救，意外原因及經過，有待相關部門跟進。on.cc 東網 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。Yahoo新聞 ・ 1 天前
慈雲山慈愛苑有單位起火 逾百住戶疏散
【Now新聞台】慈雲山慈愛苑有單位起火，過百名居民疏散。 涉事單位外牆被熏黑，警方及消防員在場戒備，協助過百名居民疏散到地下，兩人懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院治理。清晨5時許，慈愛苑愛榮閣一個單位發生火警，消防員接報到場，約20分鐘後將火救熄，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前