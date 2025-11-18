亞洲盃外圍賽︱港人力撐打不死決心 球迷：港隊無辜負期望 「亞洲盃之路只是過程並非終點」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】港隊最終以1：2不敵新加坡，意味亞洲盃之路畫上句號。有球迷未能接受，在場邊發呆、落淚；亦有球迷繼續叫口號，感謝球員付出，鼓勵球員再戰。

支持港隊十多年的吳先生與曾先生結伴觀賽，完賽後一度呆站場邊，但亦不時與在場球迷一同叫口號為球員打氣。吳指「咁都會有少少唔開心，但盡晒力我覺得ok，不過個哨覺得有啲大細邊。香港隊做咗好多嘢，都會繼續支持香港隊」。曾先生就稱「都幾可惜」，形容港隊下半場「想追返和個決心係好大」，「香港人打不死嘅決心，香港隊做到出嚟」。

廣告 廣告

左起：曾先生、吳先生。

「無辜負到香港人嘅期望」

兩人均指全隊亦盡了最大努力應戰，「攞咗120分嘅能力出嚟，我已經覺得好好」，冀港隊繼續加油，「你無辜負到香港人嘅期望，可以㗎！香港勁揪！」

賽果非終點 「今日只係過程」

早前曾赴南韓支持港隊的球迷林先生，完賽後仍在走廊帶領現場球迷高呼「We are Hong Kong!」林指今次賽果並非香港足球的終點，「我哋今日只係過程，我哋會繼續去」，未來還有世界盃外圍賽等大賽要球迷支持，「再重聚嘅時候，就會再有4萬7千人！」

林指港隊小組賽「唔係分到最好嘅籤，所以我哋要焗攻，無得守」，他亦勉勵港隊「我哋最勇敢，We are the Hong Kong boys，我哋只係未成功爭取到和波」。他又指港隊已盡力，「每一個球員都盡咗力，唔可以因為輸波而唔欣賞佢哋嘅努力，安永佳平時唔跑，今日就入波」。安永佳入球是否感到安慰？林高呼「有呀！梗係啦！大家都明㗎啦呢樣嘢！」他又寄語「無論如何，我哋之後再聚」。