天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
亞洲盃外圍賽︱破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場 港足雖敗猶榮︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港今晚（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。
逾 4.7 萬人打破紀錄
這場亞盃外 C 組的「生死戰」，吸引了 47,762 名球迷入場，再次打破啟德主場館足球賽事正賽的入場人數紀錄。在賽前，主場球迷區展示了巨型 Tifo，圖案是穿著 12 號球衣的人步向目的地為「亞洲盃 2027」的登機牌，表達了球迷希望港足晉級沙特阿拉伯決賽周的心願。場內座無虛席，包括近日訪港的皇家馬德里名宿魯爾和摩連迪斯亦有入場觀戰。
港足今仗正選陣容作出五個調動，由王振鵬繼續把守大門，孫銘謙和茹子楠擔任左右二閘，陳晉一擔任後防自由人，前線則由艾華頓和安永佳掛帥。
上半場領先 安永佳頭槌破網
開賽後，港足積極進攻。戰至 15 分鐘，巴西裔翼鋒艾華頓在右路 K 角位左腳傳中，中鋒兼隊長安永佳在無人看管下接應，頭槌頂入網窩，替港足先開紀錄，領先 1：0。
港足上半場持續佔優，但未能擴大領先優勢。43 分鐘，新加坡隊曾有一次窩利抽射破網，但因越位在先被判「詐糊」。半場結束時，港足暫以 1：0 領先。
下半場 5 分鐘內連失兩球遭逆轉
下半場戰況突變。新加坡隊在 63 分鐘把握一次突擊機會，前鋒安努亞突破越位防線，快港隊門將王振鵬一步挑射入網，為客軍追成 1：1 平手。
僅僅 5 分鐘後，後備上陣的客軍前鋒伊翰芬迪在禁區頂起腳勁射，皮球彎向遠柱死角破網，新加坡成功反超前 2：1。
港足落後之下換入李小恆和顏卓彬等球員試圖平反敗局。在比賽尾段，艾華頓於 87 分鐘開出罰球，皮球省中對方後衛後中楣彈出，錯失扳平良機。最終，港足未能改寫比數，以 1：2 惜敗於新加坡腳下。
港足無緣決賽周 新加坡鎖定出線
賽後，新加坡隊在 C 組以 5 戰 11 分鎖定首名出線資格，繼 1984 年後再次透過外圍賽晉身亞洲盃決賽周。港足則以 5 戰 8 分排次名，無緣連續兩屆進軍亞洲盃決賽周，夢想破滅。
其他人也在看
加度素公開道歉：意大利崩潰令人擔心
【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。now.com 體育 ・ 1 天前
2026世盃已有32隊晉身決賽周
【Now Sports】經過周日比賽後，48支世界盃決賽周球隊中，已有32隊落實。3個東道主自動成為決賽周球隊，而南美洲的6個，以及非洲區的9個直接晉級席位亦全部落實，至於歐洲戰區陸續有球隊鎖定決賽周資格，最新兩隊脫穎而出的是葡萄牙及挪威。以下是已落實出戰決賽周的球隊：東道主加拿大、墨西哥、美國歐洲英格蘭、法國、克羅地亞、葡萄牙、挪威亞洲澳洲、伊朗、日本、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯、韓國、烏茲別克非洲阿爾及利亞、佛得角、埃及、加納、科特迪瓦、摩洛哥、塞內加爾、南非、突尼西亞南美洲阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭大洋洲新西蘭now.com 體育 ・ 1 天前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 1 天前
葡萄牙大炒阿美 鎖定世界盃席位 C朗首場停賽
葡萄牙在世界盃外圍最後一場小組賽鬥亞美尼亞大開殺戒，半場已入5球，全場埋單9比1勝出，晉身決賽周。C 朗幾乎肯定會出戰明年世界盃，不過他仍有紅牌判罰在身，決賽周第一場時要坐波監。Yahoo 體育 ・ 1 天前
阿仙奴傷兵一換一 添巴鬥熱刺成疑
【Now Sports】阿仙奴在今個國際賽期可謂最受影響，除了巴西中堅加比爾，以及意大利閘衛卡拉費奧利受傷，荷蘭的尤利安添巴經過周一對立陶宛比賽後，同樣列入十字軍。尤利安添巴（Jurrien Timber）在這場對立陶宛一役，上半場被對手踢傷，據悉是被對手球靴𠝹傷，之後仍比賽30分鐘，便告退下火線，相信要待添巴回到阿仙奴大軍後，檢查傷勢情況。對兵工廠領隊阿迪達的好消息，是卡拉費奧利有機會趕及下周日主場對熱刺的英超比賽，令到傷兵一出一入。目前，阿仙奴隊中已有奧迪哥特、約基利斯、馬天尼利、哈伐斯及馬度亞基列入傷兵名單。阿仙奴下周日迎戰熱刺外，下周三在歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，主場大戰拜仁慕尼黑。now.com 體育 ・ 1 小時前
解讀 | 尼日利亞被施巫術緣盡世界盃？
尼日利亞於世界盃非洲區外圍賽附加賽決賽，最終於互射十二碼的情況下以3比4落敗，無緣晉身來屆世界盃決賽周。賽後主教練艾歷卓利指控對方球員於互射十二碼期間，向尼日利亞球員施放巫術 (Voodoo)，導致十二碼宴客，Yahoo 體育 ・ 23 小時前
英格蘭世盃外8戰全勝零失球
【Now Sports】哈利簡尼梅開二度，助已提早出線世界盃決賽周的英格蘭，在最後一場歐洲區K組外圍賽以2:0擊敗主場的阿爾巴尼亞，亦錄得小組8戰全勝兼1球未失。賽前，阿爾巴尼亞也已獲得此組次名，因此這場比賽可說「例行公事」，而英格蘭上半場無法撕破對方防守，直至換邊後74分鐘，後備上陣的薩卡在右路開出角球，敵方球員前柱解圍變頂後，反而造就哈利簡尼（Harry Kane）門前建功。82分鐘，這名英格蘭首席射手再接應華舒福的左路傳中，頭槌頂入個人今場第2球，助英軍以2:0獲勝。藉著這場勝仗，英格蘭在這一組8戰全勝，而且8場比賽全部保持清白之身，相當驚人。同時間除了上演K組比賽，D組方面，在上周四奠定首名出線資格的法國，以3:1輕取主場的阿塞拜疆，而此組次名則是烏克蘭，同日借用鄰國波蘭的場地，以2:0擊敗冰島，轉戰附加賽爭取晉級。K組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 英格蘭 8 8 0 0 +22 24*2 阿爾巴尼亞 8 4 2 2 +2 14#3 塞爾維亞 8 4 1 3 -1 134 拉脫維亞 8 1 2 5 -10 55 安道爾 8 0 1 7 -13 1D組排名 球隊now.com 體育 ・ 1 天前
挪威1998年以來首度晉級世界盃
（法新社米蘭16日電） 挪威今天以4比1大勝義大利，闖進將由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的2026年國際足總世界盃。曾經贏得4屆世界盃冠軍的義大利已經連兩屆世界盃都無緣晉級，分別在附加賽中敗給瑞典和北馬其頓，後者更是於2021年歐洲國家盃（UEFA European Championship）封王後不到一年就爆冷淘汰。法新社 ・ 1 天前
迎2026年世界盃足球賽 川普推快速簽證方案
（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普今天宣布，將為2026年世界盃門票持有者推出特別快速簽證方案，但他的政府同時警告，這並不保證能入境美國。盧比歐在宣布新政策時表示：「你的門票不是簽證。法新社 ・ 9 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 12 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 1 天前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 15 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？
洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。Yahoo 地產 ・ 8 小時前