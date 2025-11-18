亞洲盃外圍賽︱破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場 港足雖敗猶榮︱多圖︱Yahoo

球迷在看台上揮舞寫有「奮戰到底」及「PRIDE OF HONG KONG」的旗幟

【Yahoo新聞報道】 亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港今晚（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。

球迷在場外合影，背景的旗幟上寫有「場已爆」三字。

逾 4.7 萬人打破紀錄

這場亞盃外 C 組的「生死戰」，吸引了 47,762 名球迷入場，再次打破啟德主場館足球賽事正賽的入場人數紀錄。在賽前，主場球迷區展示了巨型 Tifo，圖案是穿著 12 號球衣的人步向目的地為「亞洲盃 2027」的登機牌，表達了球迷希望港足晉級沙特阿拉伯決賽周的心願。場內座無虛席，包括近日訪港的皇家馬德里名宿魯爾和摩連迪斯亦有入場觀戰。

港足今仗正選陣容作出五個調動，由王振鵬繼續把守大門，孫銘謙和茹子楠擔任左右二閘，陳晉一擔任後防自由人，前線則由艾華頓和安永佳掛帥。

全場坐滿穿著紅色球衣的球迷。

一名打扮成「紅毛」形象的球迷站在球迷區，後方是印有球員陳晉一的巨型橫幅

上半場領先 安永佳頭槌破網

開賽後，港足積極進攻。戰至 15 分鐘，巴西裔翼鋒艾華頓在右路 K 角位左腳傳中，中鋒兼隊長安永佳在無人看管下接應，頭槌頂入網窩，替港足先開紀錄，領先 1：0。

港足上半場持續佔優，但未能擴大領先優勢。43 分鐘，新加坡隊曾有一次窩利抽射破網，但因越位在先被判「詐糊」。半場結束時，港足暫以 1：0 領先。

艾華頓與新加坡隊門將及後衛在禁區內激烈爭奪皮球，場面混亂。

歌手周國賢在港足賽事中場休息期間，現身球迷區下方獻唱經典打氣歌曲《黃金入球》。

下半場 5 分鐘內連失兩球遭逆轉

下半場戰況突變。新加坡隊在 63 分鐘把握一次突擊機會，前鋒安努亞突破越位防線，快港隊門將王振鵬一步挑射入網，為客軍追成 1：1 平手。

僅僅 5 分鐘後，後備上陣的客軍前鋒伊翰芬迪在禁區頂起腳勁射，皮球彎向遠柱死角破網，新加坡成功反超前 2：1。

港足落後之下換入李小恆和顏卓彬等球員試圖平反敗局。在比賽尾段，艾華頓於 87 分鐘開出罰球，皮球省中對方後衛後中楣彈出，錯失扳平良機。最終，港足未能改寫比數，以 1：2 惜敗於新加坡腳下。

香港隊球員在場上與兩名新加坡球員進行對抗，嘗試阻止對方推進。

港足無緣決賽周 新加坡鎖定出線

賽後，新加坡隊在 C 組以 5 戰 11 分鎖定首名出線資格，繼 1984 年後再次透過外圍賽晉身亞洲盃決賽周。港足則以 5 戰 8 分排次名，無緣連續兩屆進軍亞洲盃決賽周，夢想破滅。

球迷高舉圍巾和旗幟。

球迷展示印有李小龍肖像的旗幟。

球迷區展示了巨型 Tifo（大型畫布），圖案顯示一人身穿 12 號球衣走向亞洲盃登機牌

香港隊球員在場上控球，並與新加坡隊球員展開對抗。

球迷們的表情顯示出失望和沮喪，有球迷掩面難

香港隊球員在場上表情沉重、黯然神傷，無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。