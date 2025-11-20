亞洲盃外圍賽．有片︱新加坡部長梁振偉賽後嘲港隊及球迷「白癡」 捱轟後急致歉：應該展示更多尊重｜Yahoo

梁振偉（中）企在人群中間盛讚新加坡隊員，期間嘲諷香港球迷和球員。（David Neo @ IG）

【Yahoo 新聞報道】亞洲盃外圍賽第三圈賽事，港隊周二（18 日）在啟德主場館迎戰新加坡，最終以 1：2 不敵，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。網上流傳片段，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）賽後在更衣室與新加坡隊慶祝，並發言嘲諷香港球迷是「白癡」（idiots），港隊球員都「踢得像白癡」，大家隨即起閧。梁振偉事後在網上收回言論並致歉，指應該展示更多尊重。

片段所見，梁振偉當時在更衣室表示，「所有（香港）球迷都是白癡，還有（港隊）球員，他們都踢得像白癡，但你們卻踢得像雄獅。」（all the fans were bloody idiots, and the players – they also played like idiots. But you all played like lions.）更衣室內的人隨即歡呼。

梁振偉的言論引起不少網民以及港人強烈不滿，有言論認為梁的說法有失政府高官身份。梁振偉事後也「補鑊」道歉，表示「我的確應該展示更多尊重，我收回我所說的話。香港隊真的非常頑強，他們的球迷也全力支持他們。我們應該尊重這一點，同時也讓我們繼續支持我們的雄獅隊。」