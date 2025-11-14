亞洲盃外圍賽｜11.18港隊主場迎戰新加坡！四大商場同步直播 化身「第二主場」齊撐港隊｜Yahoo活動街

亞洲盃外圍賽｜11.18港隊主場迎戰新加坡！四大商場同步直播 化身「第二主場」齊撐港隊

亞洲盃外圍賽分組賽進入關鍵階段，港隊將於11月18日（星期一）晚上8時正於假啟德主場館迎戰新加坡，迎來爭奪2027年亞洲盃決賽周入場券的「生死一戰」！勝方將可直接晉級於2027年沙特阿拉伯舉行的決賽周，意味港隊更有望連續兩屆躋身亞洲足球最高舞台，意義非凡。

亞洲盃外圍賽：中國香港 vs. 新加坡

門票公開發售後於80分鐘內即告售罄，不少球迷未能入場應援。不過不用失望，信和集團旗下的奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將於當晚同步高清直播賽事，化身全港「第二主場」，讓萬千球迷聚首一堂，齊為港隊打氣，見證衝擊晉級歷史時刻！

奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場 四地同步直播

信和四大商場特設巨型高清大電視，將2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪外圍賽C組的現場熾熱氣氛延伸至各區商場。球迷可與親友、同區擁躉一同觀戰，每個入球、每個撲救都能即時引爆歡呼！現場將化身「紅色打氣陣地」，讓市民感受主場氣勢。由啟德延伸至全港四區的直播活動，延續主場的熱血氛圍，一起見證歷史性時刻！

同場加映！港隊主場一件難求 屯門市廣場開賣

港隊主場球衣一件難求，被譽為世界上最難買球衣之一！較早前公開發售時香港各處大排長龍，全為了比賽當日營造一片紅海！萬眾期待的NIKE 港隊球衣將於11月15日（六）再度公開發售，屯門市廣場NIKE是其中一個銷售點，每位顧客每款限購一件。數量有限，售完即止，港隊擁躉切勿錯過！

港隊球衣銷售點

地點：屯門市廣場一期3樓3250號舖 NIKE

星期一至四：早上11時30分至晚上9時30分

星期五至日：早上11時30分至晚上10時

11月15日特別營業時間：早上11時至晚上10時

活動詳情

賽事： 2027亞洲盃外圍賽第三輪 C組 香港 vs 新加坡

日期： 2025年11月18日（星期一）

時間： 晚上8:00開賽

直播地點：