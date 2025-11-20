亞洲盃賽後風波｜新加坡官員嘲港隊及球迷是白痴捱轟 事後收回言論(莊國禮報道)

【Now新聞台】新加坡日前擊敗港隊出線亞洲盃決賽周後，新加坡一名官員在與球隊慶祝時，指港隊和球迷是白痴，引發爭議。他其後收回言論，指應該表現出更多尊重。

新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉周二晚，親身到啟德為新加坡出戰這場亞洲盃外圍賽第三圈賽事打氣。最終港隊主場領先一球下，下半場被新加坡連入兩球，輸1比2，未能夠連續兩屆出線亞洲盃決賽周。

新加坡球員伊辛芬迪於社交平台直播球隊在更衣室慶祝時，見到梁振偉以白痴形容港隊。

新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉：「你們承受對方施壓，所有球迷都很白痴，(港隊)球員都踢得像白痴，但你們表現像雄獅。」

隨後有網民批評梁振偉身為新加坡官員言論有失分寸，認為他的言行應該要更尊重人。

梁振偉回應這名網民批評時，承認應該要表現出更多尊重，收回「白痴」言論，同時讚揚港隊表現頑強及全力支持港隊的球迷，指新加坡應該要尊重。

至於有入場觀賽的文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，包括她在內，不少球迷的意見與港隊教練韋斯活對港隊的部署有頗大差異，必須認真研究反思，又感謝入場打氣的球迷，希望大家以正向思維思考如何繼續支持港隊。

