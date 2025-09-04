玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
亞洲股市走勢分歧 寒武紀股價大跌中國市場下挫
（法新社香港4日電） 亞洲股市今天表現分歧，東京與首爾股市跟隨前一天的華爾街漲勢，不過中國股市的拋售潮仍在加劇。
受半導體企業如中國人工智慧晶片龍頭寒武紀大幅上漲帶動，中國股市在8月創下亮眼表現，但這波漲勢已經在本週停滯。
上海股市收跌1.3%，主要受到寒武紀股價大跌超過14%的拖累。香港股市收跌1.1%。
至於東京、首爾、雪梨及台北股市，則受到昨天華爾街上漲帶動，全數收高。
不過，日本馬達製造商日本電產集團（Nidec）因調查中國子公司「不當會計」行為，股價大跌22%。
亞洲股市今天漲跌互見之際，歐美股市昨天因全球債券拋售壓力減緩而收漲，谷歌母公司Alphabet的股價受惠於法院有利裁決大幅上揚。
其他人也在看
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 9 小時前
高盛稱聯儲局公信力若受損 金價有可能升至近5,000美元
高盛集團表示，如果聯儲局公信力受損，而投資者將一小部分美債持倉轉換為黃金，金價可能會飆升至每盎司近5,000美元。Bloomberg ・ 6 小時前
曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）
年初至今，隨便買一隻恒指成份股中的創新藥股，至今回報皆超過1倍，這些股的股價表現得好是有業績支持，估計今年下半年，這些已經有優良業績的創新藥股應該可以再上一層樓，大家不妨耐心的等待，等待下一次公布業績。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
美股日誌｜蘋果Alphabet爆升掩大市弱勢 金價坐火箭
美股三大指數個別發展，Google母公司Alphabet和蘋果兩股托起納斯達克指數，收市升近1%，道瓊斯指數則微跌。經濟數據欠佳，大市表現受限制。債市先跌後升，美國30年期債券息率一度升穿5厘。美元轉弱，金價順利歷史性升穿3,600美元水平。油價下跌，石油輸出國組織上月產量增加，有傳未來會討論進一步增產。Yahoo財經 ・ 13 小時前
馬雲間接持股 雲峰金融大舉買進1萬枚以太幣
香港雲鋒金融公司周二 (2 日) 宣布，公司董事會已批准在公開市場購買以太幣作為儲備資產。截至公告發布，該公司已在公開市場累計買進 1 萬枚以太幣，總投資成本(含費用及開支達 4400 萬美元，資金來源於集團內部現金儲備，所購以太幣在財務報表中被列為投資資產。鉅亨網 ・ 1 天前
巴菲特稱對卡夫亨氏分拆計劃感失望
卡夫亨氏(KHC.US)公布將分拆為兩家公司，當年有份促成其合併的股神巴菲特回應，對此感到失望。卡夫亨氏股價最新跌幅擴大至近7%。 巴菲特旗下巴郡持有卡夫亨氏27.5%的股份，為其最大股東，於2015年巴郡夥3G Capital推動卡夫亨氏的天價460億美元合併交易。巴菲特稱，合併並不是一個好主意，但認為拆分公司亦並不能解決其問題。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 5 小時前
金價走勢｜現貨金再破頂 今年累升35%勁過比特幣 即睇大行目標價【9月3日更新】
【9月3日更新】黃金價格持續走強，現貨金今日(3日)一度升穿每盎司3,540美元關口，再創新高，最新報3,539美元每盎司，升幅0.15%，而紐約期金更突破3,600美元關口，顯示資金持續流入黃金市場。 白銀價格同樣表現強勁，最新報每盎司40.84美元，穩站40美元以上水平，創下14年來新高。貴金屬市場整體呈現強am730 ・ 1 天前
CFO財報解密│阿里美團競爭鹿死誰手？（Benny）
阿里巴巴整合咗佢本身已經有嘅線上零售電商龐大嘅用戶基礎，唔再局限喺餓了麼平台推送即時配送服務，而係用一種交叉銷售方式，推送即時零售配送服務比阿里電商生態圈嘅所有平台用戶，初步的確取得明顯成效。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
港元拆息全線軟 一個月跌穿3厘
由於月結因素過去，加上美國聯儲局本月減息在望，港元銀行同業拆息昨全線向下，與拆息按揭（H按）掛鈎的1個月拆息連跌4天，失守3厘關，下降0.3厘，報2.85厘。財資界預期，在9月底月結及季結因素重臨前，1個月拆息料於2.5厘至3厘之間上落。信報財經新聞 ・ 16 小時前
跟不跟巴菲特？日本商社股價衝20年新高 散戶卻怕了
得巴菲特力挺的日本商社股價已漲至 20 年以來的最高點，這讓投資人陷入兩難，該加碼追捧，還是縮手觀望。市場開始議論，這波由巴菲特 5 年前投資引發的漲勢還有多少上漲空間。鉅亨網 ・ 1 天前
聰心雅談│北水炒賽道跟風宜忌（何啟聰）
下半年我較看好機械人板塊，刻下宇樹科技剛公佈欲在第四季在A股市場上市，加上內地國策也力推人工智能與機械人，大家不妨留意在港上市的機械人股，會否見北水手影囤貨。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
大摩威爾森：美股上漲動能持續 把握逢低買入機會
美國股市在經歷連續 4 個月的強勁上漲後，多頭趨勢似乎將繼續延續。摩根士丹利策略師威爾森 (Michael Wilson) 對此深信不疑，他指出，隨著聯準會 (Fed) 的降息預期與企業獲利的穩健成長同步發生，市場將獲得進一步的動能鉅亨網 ・ 1 天前
特斯拉歐洲銷售續跌 德國前八月大減近六成
根據《彭博》周三 (3 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 在歐洲主要電動車市場的銷售低迷持續，與區域整體需求旺盛形成鮮明對比，顯示該公司在全球成長動能面臨挑戰。鉅亨網 ・ 21 小時前
大摩：上調卡夫亨氏(KHC.US)評級 分拆限制下行風險
摩根士丹利對卡夫亨氏(KHC.US)的前景轉趨正面，將其股票評級由「減持」上調至「與大市同步」，目標價由每股28美元上調至29美元，較周二收市價有潛在上升空間約11%。 分析師Megan Clapp表示，卡夫亨氏日前宣布將分拆為兩間公司，加上股神巴菲特承認對分拆感到失望，該股宣布分拆後股價單日急跌7%，但該決定可能成為估值觸底後的催化劑。 她指出，公司基本面估值已較為合理，部分經營數據出現穩定跡象，雖然2026財年每股盈利或仍受壓，但分拆有助限制股價下行風險，認為最壞時刻已過，風險回報比改善。長遠而言，相信分拆將為卡夫亨氏帶來持續利好，尤其新成立的國際餐飲業務公司，可重塑為一間增長更快、擁有更多國際及餐飲渠道業務的公司，從而提升長期戰略靈活性。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
摩通：新世界大股東收購資產較可行
有傳新世界發展（0017.HK）獲大股東鄭氏家族透過與黑石及凱德成立合資企業入股，注資共200億元，新世界周一晚澄清未收到傳言中所指的任何注資方案，也確認並不知悉其他必須公布的訊息。信報財經新聞 ・ 1 天前
美8月ISM製造業指數連6月萎縮 新訂單回升但生產放緩
美國製造業 8 月連續第六個月陷入萎縮，顯示工廠活動持續承壓，但同時也出現部分回暖跡象，包括新訂單轉為擴張，以及人工智慧 (AI) 相關投資支撐部分產業。不同調查數據凸顯製造業景氣矛盾，未來走勢仍不明朗。鉅亨網 ・ 1 天前
策略師：AI革命「世代難逢」 標指最牛見9,000點
Evercore ISI策略師Julian Emanuel將2025年底標普500的目標價，由5,600點上調至6,250點，並預期到2026年底，再升約20%至7,750點，動力來自他所形容的「一生人一次」人工智能技術轉型。Yahoo財經 ・ 3 小時前