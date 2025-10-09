亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠

提到亞洲旅遊，不得不提讓人垂涎三尺的街頭小食，它就像是一本活生生的地方雜誌，濃縮了當地的風土人情。國際旅遊生活媒體《Timeout》最近公佈了一份最新的「十大亞洲最佳街頭小食城市」（10 best street food cities in Asia you need to eat through），香港人熟悉的地點幾乎全數上榜，如新加坡、曼谷、台南等都是港人經常「搵食」的熱門之選。不過，這次的結果卻有一個驚人轉折，向來以「夜市」聞名的台灣，竟在眾多強手中跌出五大不入！反而由馬來西亞的檳城摘下「街食」城市冠軍寶座，徹底改寫了大家的掃街地圖。到底評選標準是甚麼？哪些城市以「食力」服眾？

《Time Out》公佈的「十大亞洲最佳街頭小食城市」排行榜，馬來西亞的檳城竟然擊敗台灣以及泰國，成為亞洲街頭小食之王。（Getty Images）

檳城擊敗眾多美食之都奪冠

《Time Out》這個排行榜的評選以美食質素、價錢親民度、攤販密度與尋找方便性作為四大指標。入圍的前十名包括：檳城、河內、新加坡、孟買、清邁、台南、東京／大阪、曼谷、金邊等。在這個排榜中，最令人意外的是作為「夜市之都」的台灣整竟然未能入圍前五名！

檳城之所以登榜首，全因其獨特的多元飲食背景——馬來、華人、娘惹和印度風味共冶一爐。當地必試的炒粿條、亞參叻沙、印度煎餅及福建麵，每樣都有數十年歷史老店坐鎮。緊隨其後的河內，憑藉招牌烤肉米線（Bún chả）和隱藏小巷的越南粉攤檔穩佔第二。新加坡排第三，其熟食中心更在2020年獲聯合國教科文組織列為非物質遺產。而孟買和清邁分別排第四、五位，前者以炸薯球包（Vada pav）聞名，後者則以泰北咖哩麵（Khao soi）征服不少遊客及當地人的味蕾。

檳城街頭小食攤檔林立，炒粿條香氣四溢，紅色塑膠凳上坐滿食客，正是這種地道風味讓它榮登亞洲街頭美食第一位。（Getty Images）

越南河內舊城區小巷內，當地人圍坐矮凳享用越南粉，這種貼地飲食體驗正是街頭小食的精髓所在。（Getty Images）

新加坡熟食中心永遠人頭湧湧，海南雞飯、肉骨茶、叻沙等招牌美食應有盡有，難怪能躋身三甲。（Getty Images）

台南只排第六，曼谷意外跌至第八

台南以第六位成為台灣唯一入圍城市，當地的牛肉湯、擔仔麵和棺材板等百年老味道，加上台南花園夜市的蚵仔煎、臭豆腐等選擇，仍獲評審肯定。大阪排第七，章魚丸和大阪燒依然是遊客必食項目。至於泰國方面，除了清邁能擠身頭五位之外，曼谷也有入圍，成為最多入圍城市的國家。雖然只排第八，但其路邊攤的芒果糯米飯、冬蔭功仍然吸引無數食客。而第九位的金邊，對港人來說較陌生，當地的魚肉椰汁咖哩（Fish amok）和高棉式法包都值得一試。成都以麻辣擔擔麵壓軸第十，作為四川菜發源地，其麻辣鮮香依然無可取代。不知道這個排行榜，與大家心目中的「掃街地圖」 是否一樣呢？

台南的牛肉湯，用新鮮牛肉配上清甜湯底，是當地人引以為傲的早餐選擇。（Getty Images）

孟買街頭攤檔的炸薯仔餡包配青辣椒醬，是當地人最愛的快餐選擇。（Getty Images）

成都美食街的串燒檔，剛燒好的肉中再淋麻辣鮮香的醬汁，每一口都是四川風味。（官方圖片）

十大亞洲最佳街頭小食城市排行榜

檳城，馬來要亞 河內，越南 新加坡 孟買，印度 清邁，泰國 台南，台灣 大阪，日本 曼谷，泰國 金邊，柬埔寨 成都，中國

《Time Out》十大亞洲最佳街頭小食城市

網址：按這裏

