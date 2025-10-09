亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠

Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
提到亞洲旅遊，不得不提讓人垂涎三尺的街頭小食，它就像是一本活生生的地方雜誌，濃縮了當地的風土人情。國際旅遊生活媒體《Timeout》最近公佈了一份最新的「十大亞洲最佳街頭小食城市」（10 best street food cities in Asia you need to eat through），香港人熟悉的地點幾乎全數上榜，如新加坡、曼谷、台南等都是港人經常「搵食」的熱門之選。不過，這次的結果卻有一個驚人轉折，向來以「夜市」聞名的台灣，竟在眾多強手中跌出五大不入！反而由馬來西亞的檳城摘下「街食」城市冠軍寶座，徹底改寫了大家的掃街地圖。到底評選標準是甚麼？哪些城市以「食力」服眾？
檳城擊敗眾多美食之都奪冠
《Time Out》這個排行榜的評選以美食質素、價錢親民度、攤販密度與尋找方便性作為四大指標。入圍的前十名包括：檳城、河內、新加坡、孟買、清邁、台南、東京／大阪、曼谷、金邊等。在這個排榜中，最令人意外的是作為「夜市之都」的台灣整竟然未能入圍前五名！
檳城之所以登榜首，全因其獨特的多元飲食背景——馬來、華人、娘惹和印度風味共冶一爐。當地必試的炒粿條、亞參叻沙、印度煎餅及福建麵，每樣都有數十年歷史老店坐鎮。緊隨其後的河內，憑藉招牌烤肉米線（Bún chả）和隱藏小巷的越南粉攤檔穩佔第二。新加坡排第三，其熟食中心更在2020年獲聯合國教科文組織列為非物質遺產。而孟買和清邁分別排第四、五位，前者以炸薯球包（Vada pav）聞名，後者則以泰北咖哩麵（Khao soi）征服不少遊客及當地人的味蕾。
台南只排第六，曼谷意外跌至第八
台南以第六位成為台灣唯一入圍城市，當地的牛肉湯、擔仔麵和棺材板等百年老味道，加上台南花園夜市的蚵仔煎、臭豆腐等選擇，仍獲評審肯定。大阪排第七，章魚丸和大阪燒依然是遊客必食項目。至於泰國方面，除了清邁能擠身頭五位之外，曼谷也有入圍，成為最多入圍城市的國家。雖然只排第八，但其路邊攤的芒果糯米飯、冬蔭功仍然吸引無數食客。而第九位的金邊，對港人來說較陌生，當地的魚肉椰汁咖哩（Fish amok）和高棉式法包都值得一試。成都以麻辣擔擔麵壓軸第十，作為四川菜發源地，其麻辣鮮香依然無可取代。不知道這個排行榜，與大家心目中的「掃街地圖」 是否一樣呢？
十大亞洲最佳街頭小食城市排行榜
檳城，馬來要亞
河內，越南
新加坡
孟買，印度
清邁，泰國
台南，台灣
大阪，日本
曼谷，泰國
金邊，柬埔寨
成都，中國
《Time Out》十大亞洲最佳街頭小食城市
網址：按這裏
