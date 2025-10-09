亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠

焦點

提到亞洲旅遊，不得不提讓人垂涎三尺的街頭小食，它就像是一本活生生的地方雜誌，濃縮了當地的風土人情。國際旅遊生活媒體《Timeout》最近公佈了一份最新的「十大亞洲最佳街頭小食城市」（10 best street food cities in Asia you need to eat through），香港人熟悉的地點幾乎全數上榜，如新加坡、曼谷、台南等都是港人經常「搵食」的熱門之選。不過，這次的結果卻有一個驚人轉折，向來以「夜市」聞名的台灣，竟在眾多強手中跌出五大不入！反而由馬來西亞的檳城摘下「街食」城市冠軍寶座，徹底改寫了大家的掃街地圖。到底評選標準是甚麼？哪些城市以「食力」服眾？

《Time Out》公佈的「十大亞洲最佳街頭小食城市」排行榜，馬來西亞的檳城竟然擊敗台灣以及泰國，成為亞洲街頭小食之王。（Getty Images）
《Time Out》公佈的「十大亞洲最佳街頭小食城市」排行榜，馬來西亞的檳城竟然擊敗台灣以及泰國，成為亞洲街頭小食之王。（Getty Images）

檳城擊敗眾多美食之都奪冠

《Time Out》這個排行榜的評選以美食質素、價錢親民度、攤販密度與尋找方便性作為四大指標。入圍的前十名包括：檳城、河內、新加坡、孟買、清邁、台南、東京／大阪、曼谷、金邊等。在這個排榜中，最令人意外的是作為「夜市之都」的台灣整竟然未能入圍前五名！

檳城之所以登榜首，全因其獨特的多元飲食背景——馬來、華人、娘惹和印度風味共冶一爐。當地必試的炒粿條、亞參叻沙、印度煎餅及福建麵，每樣都有數十年歷史老店坐鎮。緊隨其後的河內，憑藉招牌烤肉米線（Bún chả）和隱藏小巷的越南粉攤檔穩佔第二。新加坡排第三，其熟食中心更在2020年獲聯合國教科文組織列為非物質遺產。而孟買和清邁分別排第四、五位，前者以炸薯球包（Vada pav）聞名，後者則以泰北咖哩麵（Khao soi）征服不少遊客及當地人的味蕾。

檳城街頭小食攤檔林立，炒粿條香氣四溢，紅色塑膠凳上坐滿食客，正是這種地道風味讓它榮登亞洲街頭美食第一位。（Getty Images）
檳城街頭小食攤檔林立，炒粿條香氣四溢，紅色塑膠凳上坐滿食客，正是這種地道風味讓它榮登亞洲街頭美食第一位。（Getty Images）
越南河內舊城區小巷內，當地人圍坐矮凳享用越南粉，這種貼地飲食體驗正是街頭小食的精髓所在。（Getty Images）
越南河內舊城區小巷內，當地人圍坐矮凳享用越南粉，這種貼地飲食體驗正是街頭小食的精髓所在。（Getty Images）
新加坡熟食中心永遠人頭湧湧，海南雞飯、肉骨茶、叻沙等招牌美食應有盡有，難怪能躋身三甲。（Getty Images）
新加坡熟食中心永遠人頭湧湧，海南雞飯、肉骨茶、叻沙等招牌美食應有盡有，難怪能躋身三甲。（Getty Images）

台南只排第六，曼谷意外跌至第八

台南以第六位成為台灣唯一入圍城市，當地的牛肉湯、擔仔麵和棺材板等百年老味道，加上台南花園夜市的蚵仔煎、臭豆腐等選擇，仍獲評審肯定。大阪排第七，章魚丸和大阪燒依然是遊客必食項目。至於泰國方面，除了清邁能擠身頭五位之外，曼谷也有入圍，成為最多入圍城市的國家。雖然只排第八，但其路邊攤的芒果糯米飯、冬蔭功仍然吸引無數食客。而第九位的金邊，對港人來說較陌生，當地的魚肉椰汁咖哩（Fish amok）和高棉式法包都值得一試。成都以麻辣擔擔麵壓軸第十，作為四川菜發源地，其麻辣鮮香依然無可取代。不知道這個排行榜，與大家心目中的「掃街地圖」 是否一樣呢？

台南的牛肉湯，用新鮮牛肉配上清甜湯底，是當地人引以為傲的早餐選擇。（Getty Images）
台南的牛肉湯，用新鮮牛肉配上清甜湯底，是當地人引以為傲的早餐選擇。（Getty Images）
孟買街頭攤檔的炸薯仔餡包配青辣椒醬，是當地人最愛的快餐選擇。（Getty Images）
孟買街頭攤檔的炸薯仔餡包配青辣椒醬，是當地人最愛的快餐選擇。（Getty Images）
成都美食街的串燒檔，剛燒好的肉中再淋麻辣鮮香的醬汁，每一口都是四川風味。（官方圖片）
成都美食街的串燒檔，剛燒好的肉中再淋麻辣鮮香的醬汁，每一口都是四川風味。（官方圖片）

十大亞洲最佳街頭小食城市排行榜

  1. 檳城，馬來要亞

  2. 河內，越南

  3. 新加坡

  4. 孟買，印度

  5. 清邁，泰國

  6. 台南，台灣

  7. 大阪，日本

  8. 曼谷，泰國

  9. 金邊，柬埔寨

  10. 成都，中國

《Time Out》十大亞洲最佳街頭小食城市

網址：按這裏

