亞洲首座結合精密設計與專屬「熱情空間」的建築鉅作

德國斯圖加特 / 泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025 年 9 月 30 日 - Porsche Design Tower 曼谷今日正式啟動奠基儀式，象徵亞洲超高端房地市場邁入全新時代。是次奠基儀式由 Porsche Lifestyle Group 及 Ananda Development 共同舉辦，兩大合作夥伴之行政總裁 Stefan Buescher 及 Chanond Ruangkritya 亦親臨主持。該項目預計於 2028 年 12 月竣工，為 Porsche Design 在全球第三個房地產項目，同時亦是亞洲的首個項目。座落於曼谷極具活力的通羅 (Thonglor) 核心地段，項目設計前衛，當中包括多項創新元素，當中尤以專屬的「熱情空間」最具特色。現場亦同步開放一個精緻設計的示範單位，供預覽參觀。





PDTB Groundbreaking Ceremony

Porsche Lifestyle Group 執行董事會主席 Stefan Buescher 表示：「是次奠基儀式，象徵 Porsche Design 在工程技術與設計美學方面的完美融合。當中多項創新概念如 Kinetic Move 動態幕牆系統、X-Frame 結構、The Crown 光影標誌及專屬熱情空間，每一項設計細節，均體現我們在技術實力與創新美學上的生活追求。此建築鉅作更進一步拓展 Porsche 的品牌魅力，為住戶帶來前所未有的尊尚體驗。」



Ananda Development 總裁兼行政總裁 Chanond Ruangkritya 表示：「能夠於曼谷實現此一願景，我們深感自豪。我們正攜手為亞洲奢華生活訂立全新標準，進一步奠定曼谷作為全球高端房地產的投資首選地位，並為未來的住戶打造充滿熱情的優雅生活體驗。」



Porsche Design Tower Bangkok 選址於曼谷核心地段素坤逸 38 巷，屬當地最尊貴住宅區之一。項目僅設 22 間尊屬雙層及四層「空中別墅」，面積介於 525 至 1,135 平方米不等。發展項目揉合多項前瞻性設計，為奢華住宅市場樹立全新標準，包括：





熱情 空間 (Passion Spaces) ： 可展示珍藏名車的私人車庫，並可轉化為品味娛樂室

動感露台 (The Kinetic Move) ： 自動伸展露台系統，靈感來自 Porsche 911 Targa 經典車頂設計

光冠照明設計 (The Crown) ： 標誌性照明裝置，以 Porsche 品牌語言演繹，為曼谷夜空添上焦點

X 型框架結構 (X-Frame) ： 承襲 Mission R 概念車的開放式外骨骼建築語言，帶來無柱式大堂設計與鮮明外觀

螺旋車道 (The Loop)：獨特螺旋車道設計，住戶可駕駛直達專屬熱情空間



項目設有完善設施，包括25米泳池、先進健身中心、水療會所、社交休閒區及多功能商務空間。每個單位更配備私人泳池及高規格設計廚房，完美結合奢華與功能。



如欲預約私人示範單位參觀，或查詢有關 Porsche Design Tower Bangkok 的銷售詳情，請電郵至 sales@pdtowerbangkok.com或瀏覽網站 pdtowerbangkok.com。



關於 Porsche Design Tower Bangkok

Porsche Design Tower Bangkok 僅提供 22 個尊貴單位，為極致豪宅生活樹立全新標準。項目坐落於素坤逸 38 巷，為曼谷最尊貴住宅地段之一，延續 Porsche Design 在邁阿密與斯圖加特的全球住宅布局。專為極高淨值人士而設，項目結合通羅區寧謐氛圍與都市核心配套，實現生活與品味的完美平衡。其中標誌性設計為可訂製的熱情空間，內設專屬車庫，可作為名車展覽或私人娛樂空間，締造前所未有的奢華生活方式。





