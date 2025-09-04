亞洲麵包價格最貴國家在這 500克賣近百元

▲韓國500克麵包平均價格為2.98美元，相當於新台幣91元，全亞洲最貴。示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）

[NOWnews今日新聞] 有不少民眾出國旅遊時，會選擇當地知名的麵包店當早餐，全球生活成本統計網站「Numbeo」最新統計資料顯示，截至2025年9月，在124個調查的國家之中，韓國500克麵包平均價格為2.98美元（約新台幣91元），排在全球第11名，也是亞洲最貴的麵包價格。

韓國麵包價格全亞洲最貴

根據韓國東亞日報報導，「Numbeo」最新統計數據顯示，全球麵包價格最高的國家是冰島，500克價錢約為4.26美元，相當於台幣132元，其次是瑞士3.81美元（約台幣118元），第三是美國3.65美元（約台幣113元）。

韓國500克白麵包平均價格為2.98美元（約台幣92元），是亞洲麵包平均價格最貴的國家，價格水準甚至達到日本的兩倍，日本500克價格落在1.51美元（約台幣47元）。

《東亞日報》指出，源自日本「Pang Maison」麵包店、在韓國廣受歡迎的鹽麵包，在日本售價為120日圓（1135韓圓），而在韓國大型連鎖店的售價為2600至2800韓圓。

韓國麵包價格漲幅劇增 網紅社會實驗低價測試

根據韓國統計廳消費者價格調查數據，以今年7月為基準，麵包消費者價格指數達到138.55，較基準年2020年（100）上漲38.5%。同期加工食品價格上漲4.1%，而麵包價格漲幅達6.4%，結果顯示，麵包價格比韓國人喜愛的零食炸雞和炒年糕，出現更為陡峭的漲幅。

韓國麵包價格高漲狀況引發關注，韓國一名Youtuber「슈카월드」聯手策展公司「Glow Seoul」，日前在首爾聖水洞開設「ETF Bakery」，主打超低價快閃麵包店，測試目前麵包店價格是否合理，開賣第一天就吸引大批人潮前往搶購。

