全亞洲最瘦國家是「這國」！為什麼她們不會胖？不是少吃，而是「吃飯習慣」決定體質！

（圖／取自chipupu IG）

越南女性的肥胖率只有3.3%、男性更低到2.2%，數字甚至比日本、韓國都還驚人，被公認為全亞洲最不容易發胖的國家之一！

但越南女生並不是靠少吃變瘦，真正的關鍵藏在她們的日常節奏。越南飲食看起來澎湃、有湯有菜又有澱粉，但整體清爽、不厚重，吃完不會有負擔感之外；更重要的還是「怎麼吃」！越南人習慣坐下來好好吃飯，一口一口咀嚼，不趕、不分心，吃飯的節奏穩，身體也跟著穩。這種進食狀態讓腸胃能正常運作、神經不緊繃，代謝自然不會被壓住。對身體來說，這種放鬆訊號比計算熱量還有效。

廣告 廣告

（圖／取自chipupu IG）

反觀很多人的日常，吃飯像在比速度：邊滑手機、邊想工作、邊趕時間，三口就結束一餐。看似效率很高，但身體會誤以為你正在「戰鬥模式」，交感神經被拉到最緊，腸胃蠕動變慢，熱量不容易被消化，就會變成「吃不多也瘦不下來」的假性飢餓循環。速度太快，才是台灣人常見的隱性肥胖原因！

（圖／取自jessica.syj IG）

想調整體質，不必立刻大改飲食，可以先從越南女生最簡單的習慣開始：把吃飯節奏放慢、專心吃、讓身體知道「現在是可以消化的時候」。有時候不是吃太多，而是生活太急；不是熱量太高，而是身體沒有機會放鬆。當節奏穩下來，代謝自然會回到它最舒服的速度。

（圖／取自chipupu IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

70歲狀態卻像30+！呂良偉為何被封「亞洲最強不老男神」？每天深蹲練腿成關鍵！

陳意涵怎麼辦到43歲還像23歲？「少女顏」關鍵竟是晚上8點就睡覺！

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！