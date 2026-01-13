渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
全亞洲最瘦國家是「這國」！為什麼她們不會胖？不是少吃，而是「吃飯習慣」決定體質！
越南女性的肥胖率只有3.3%、男性更低到2.2%，數字甚至比日本、韓國都還驚人，被公認為全亞洲最不容易發胖的國家之一！
但越南女生並不是靠少吃變瘦，真正的關鍵藏在她們的日常節奏。越南飲食看起來澎湃、有湯有菜又有澱粉，但整體清爽、不厚重，吃完不會有負擔感之外；更重要的還是「怎麼吃」！越南人習慣坐下來好好吃飯，一口一口咀嚼，不趕、不分心，吃飯的節奏穩，身體也跟著穩。這種進食狀態讓腸胃能正常運作、神經不緊繃，代謝自然不會被壓住。對身體來說，這種放鬆訊號比計算熱量還有效。
反觀很多人的日常，吃飯像在比速度：邊滑手機、邊想工作、邊趕時間，三口就結束一餐。看似效率很高，但身體會誤以為你正在「戰鬥模式」，交感神經被拉到最緊，腸胃蠕動變慢，熱量不容易被消化，就會變成「吃不多也瘦不下來」的假性飢餓循環。速度太快，才是台灣人常見的隱性肥胖原因！
想調整體質，不必立刻大改飲食，可以先從越南女生最簡單的習慣開始：把吃飯節奏放慢、專心吃、讓身體知道「現在是可以消化的時候」。有時候不是吃太多，而是生活太急；不是熱量太高，而是身體沒有機會放鬆。當節奏穩下來，代謝自然會回到它最舒服的速度。
看更多 CTWANT 文章
70歲狀態卻像30+！呂良偉為何被封「亞洲最強不老男神」？每天深蹲練腿成關鍵！
陳意涵怎麼辦到43歲還像23歲？「少女顏」關鍵竟是晚上8點就睡覺！
其他人也在看
「Homebody」生活熱潮席捲全球！為何宅在家比外出更自在？不再是「I人」專屬的強大宅經濟
轉眼又到秋冬，大家準備好成為「Homebody」了嗎？新世代興起「Homebody」熱潮，據加拿大的報告所指，超越 85％ 的 Z 世代喜愛窩在家看電影，比起外出花錢更愛宅家享受，而且他們佈置家居的「宅開支」，更比出外約會的洗費高出近半，帶起全球「宅經濟」潮流！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 1 小時前
阮德鏘驚爆離婚 感激前妻包容：好聚好散
粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson），與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》撻着，並於2018年拉埋天窗，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆，一家三口人前人後溫馨滿載。今日（11日）毫無預警下他透過社交平台發長文，透露已於去年離婚，並感謝前妻林司敏的包容，雙方好聚好散。阮德鏘留言：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。希望這遲來的宣布，沒有讓妳的新生活做成太大影響，相知相識，好聚好散！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【Yahoo Style 玄來愛情】婆媳關係惡劣，專業人士丈夫開始疏離，人妻如何靠女段自救？
大好家庭，卻被婆媳關係困擾，丈夫覺得很累開始少溝通，人妻應如何自救？玄來愛情 ・ 4 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛曬3女兒同框幸福日常！9歲大寶複製媽媽美貌 2個月軟萌嫩嬰首曝光
1月8日，方媛在社群平台分享三個女兒的週末生活照，首度讓三姊妹同框入鏡。畫面中，大女兒專心畫畫、二女兒低頭拼樂高，約2個月大的三女兒則在懷中熟睡，日常互動引起不少網友關注。姊妹淘 ・ 2 小時前
寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇女人我最大 ・ 1 天前
前NewJeans成員Danielle被解約後首露面開直播 哽咽抒發感受：這不是結束
韓國女團NewJeans去年陷入與經理人公司合約糾紛，被法院判敗訴，合約繼續有效。成員Hanni、Haerin、Hyein先後回歸團隊，Minji則仍商討中，而Danielle則因公司ADOR認為難以再合作而被解約，Danielle因此需要承擔巨額違約金，ADOR更揚言會起訴其家人。昨日（12日），Danielle於新開設的社交平台帳戶進行直播，更哽咽透露心聲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 8 小時前
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 5 小時前
《大行》大摩列出最新港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，該行將中材科技(002080.SZ)納入旗下港股及A股焦點股名單，同時將中石油(00857.HK)剔出相關名單。 列出港股及A股焦點股名單： 股份│股價較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│16.5% 長江電力(600900.SH)│27.6% 寧德時代Ａ(300750.SZ)│32.7% 映恩生物-B(09606.HK)│39.3% 樂鑫科技(688018.SH)│26.9% 港交所(00388.HK)│19.5% 香港電訊—SS(06823.HK)│10.7% 國電南瑞(600406.SH)│12.3% 中國平安(02318.HK)│26.8% 匯川技術(300124.SZ)│22.5% 中材科技(002080.SZ)│33.2% 春秋航空(601021.SH)│5% 舜宇光學科技(02382.HK)│41% 騰訊(00700.HK)│19.3% 紫金礦業(02899.HK)│23.9% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
iPhone去年全球市佔20%稱冠
市場研究機構Counterpoint Research發表報告指出，受新興市場需求回暖，以及整體經濟增長動能改善，2025年全球智能手機出貨量按年增長2%，扭轉近年疲弱走勢。其中，蘋果憑藉產品與市場布局優勢，以20%市場佔有率繼續穩居全球首位。信報財經新聞 ・ 14 小時前
本地｜吸煙與健康委員會冀盡快公布禁止薄荷味傳統吸煙產品實施細節
《2025年控煙法例(修訂)條例草案》當中部分新控煙措施，本月起生效。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，其餘部份新措施，包括禁止薄荷味傳統吸煙產品等措施，未有指定實施日期及細節，期望政府盡快公布；並訂立「無煙香港」的目標和時間表，鼓勵煙民戒煙。 另外，委員會委托香港大學，在2024年12月至2025年5月進行調查，隨機以電話訪問約5600名受訪者，發現近一半受訪者，在受訪時過去7 天內曾接觸過二手煙。而接觸的地方包括行人路上、馬路旁、餐廳酒吧外等，亦有超過七成受訪者支持每年增加煙草稅。 至於長期措施，約78%受訪者支持全面禁止在某一指定年份或之後出生的人士使用及對其銷售煙草。另有約75% 受訪者支持在吸煙率降至5%或以下時，全面禁止煙草使用與銷售。Fortune Insight ・ 28 分鐘前
北海道滑雪場男童卡縫送命！ 警方調查疏失的混亂大曝光！
這趟滑雪之旅本該是家庭樂趣，誰知變成心痛意外！12月28日上午，北海道小樽朝里川溫泉滑雪場，一名5歲男童跟家人從停車場搭電動輸送帶上山，準備享受白雪世界。沒想到在終點出口附近，他不小心滑倒，右手臂卡進輸送帶和牆壁的縫隙裡，當場動彈不得。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
全紅嬋狂post長髮自拍照18歲少女味飄逸 網民驚嘆「長大了」
國家女子跳水隊金牌選手全紅嬋喺2年前嘅巴黎奧運，成功衛冕女子十米高台跳水金牌，僅以17歲之齡就成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
珍奶、臭豆腐跌出前３！網友推薦台灣小吃Top10，冠軍口味多、簡單料理
提到台灣小吃，你腦海中浮現的是哪１道美食呢？滷肉飯的濃郁醬香撲鼻而來，炸得金黃酥脆的雞排讓人忍不住咬一口，珍珠奶茶的Q彈口感更是在全球飲品界掀起熱潮！另外還有夜市經典如蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐，這些食尚玩家 ・ 2 小時前
深圳8號倉Outlet攻略2026: 交通/必買品牌/美食全指南！週末北上掃貨食買玩一日遊懶人包
週末北上又唔知去邊好？深圳8號倉Outlet絕對係你嘅避暑掃貨天堂！Trip.com為你整合最方便交通、必搶平貨品牌、人氣美食同附近酒店，一個地方滿足晒你所有願望，即睇懶人包，週末快閃深圳一文搞掂！Trip.com ・ 2 小時前