亞洲首間Motto by Hilton登陸香港上環蘇杭街！11種房型選擇、人均每晚$575.5起｜香港新酒店

亞洲首間Motto by Hilton正式落戶香港，選址上環蘇杭街83號，命名為Motto by Hilton Hong Kong SoHo。酒店有達11種房型選擇，跟中上環僅步行距離，而且酒店打造成一個城市生活的縮影，將設計、社群、文化與便利揉合，人均每晚只需$533起，潮人必要留意！
274間靈活客房 11種房型選擇
酒店共設274間客房，房型選擇多元，共11款選擇，包括雙層床、壁掛床及最多可連通四間的家庭房，每晚房價由$1,066元起。每層樓的設計更別具心思，以三種色調代表香港三大地區：高樓層為象徵港島的薰衣草紫、中層為新界的鼠尾草綠、低層則以九龍的水仙黃點綴，細膩地向城市致敬。其中最具話題性的，是「靈活客房」Flex Room，房內設有可收摺的壁掛床，白天可將床收起，瞬間變成寬敞的客廳空間，配合落地玻璃窗，休閒欣賞香港絕美的景觀。
香港蘇豪希爾頓摩庭酒店
12月-1月每晚最低房價：$1,153起，人均$576.5起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經Agoda預訂
從中菜到香檳酒吧 港式原素打卡位
酒店內設三個風格各異的餐飲空間。The Nams主打新派中菜，將傳統與創新融合；Club 38位於高層，提供全天候預約餐飲服務，菜單涵蓋地中海輕食、牛排與本地水耕蔬菜，並可俯瞰維港景致；Lobby Bar則以香檳與法國佳釀為主角，營造輕鬆社交氛圍；另設輕食小店Corner 83。當然唔少得打卡點，酒店內設有多達17個打卡熱點，包括會綠色琉璃牆、金色書法大堂吧、星空電梯等，視覺與文化兼備。其中以「十兄弟捉迷藏」為主題的藝術裝置最為吸睛，將港式神話元素融入空間設計。
共享工作空間 連結社區 徒步即抵中上環
Motto by Hilton強調「社群連結」，設有共享工作空間Meet@LIVVY，亦有自助洗衣房、健身室及販賣機，為長住或商務旅客提供實用配套。酒店距離上環港鐵站A2出口僅約2分鐘步程，步行至港澳碼頭亦只需10分鐘。無論是前往中環商業區、維港沿岸，還是到PMQ、大館等文藝熱點，都極為方便。相信是本年度被受注目的酒店。
香港蘇豪希爾頓摩庭酒店 (Motto by Hilton Hong Kong SoHo)
地點：香港上環蘇杭街 83 號（地圖按此）
交通：港鐵上環站 A2 出口步行 2 分鐘；港澳碼頭步行 10 分鐘；香港國際機場車程約 35 分鐘
網址：按這裡
