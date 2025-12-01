Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

亞洲首間Motto by Hilton登陸香港上環蘇杭街！11種房型選擇、人均每晚$575.5起｜香港新酒店

亞洲首間Motto by Hilton正式落戶香港，選址上環蘇杭街83號，命名為Motto by Hilton Hong Kong SoHo。酒店有達11種房型選擇，跟中上環僅步行距離，而且酒店打造成一個城市生活的縮影，將設計、社群、文化與便利揉合，人均每晚只需$533起，潮人必要留意！

亞洲首間Motto by Hilton登陸香港上環蘇杭街。（官方圖片）

274間靈活客房 11種房型選擇

酒店共設274間客房，房型選擇多元，共11款選擇，包括雙層床、壁掛床及最多可連通四間的家庭房，每晚房價由$1,066元起。每層樓的設計更別具心思，以三種色調代表香港三大地區：高樓層為象徵港島的薰衣草紫、中層為新界的鼠尾草綠、低層則以九龍的水仙黃點綴，細膩地向城市致敬。其中最具話題性的，是「靈活客房」Flex Room，房內設有可收摺的壁掛床，白天可將床收起，瞬間變成寬敞的客廳空間，配合落地玻璃窗，休閒欣賞香港絕美的景觀。

香港蘇豪希爾頓摩庭酒店

12月-1月每晚最低房價：$1,153起，人均$576.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經Agoda預訂

酒店共設274間客房。（官方圖片）

房型選擇多元，共11款選擇。（官方圖片）

房型多樣化，有雙層床、最多可連通四間的家庭房等。（官方圖片）

其中最具話題性的，是「靈活客房」Flex Room。（官方圖片）

設有可收摺的壁掛床，白天可將床收起，瞬間變成寬敞的客廳空間。（官方圖片）

一般浴室就不設浴缸。（官方圖片）

從中菜到香檳酒吧 港式原素打卡位

酒店內設三個風格各異的餐飲空間。The Nams主打新派中菜，將傳統與創新融合；Club 38位於高層，提供全天候預約餐飲服務，菜單涵蓋地中海輕食、牛排與本地水耕蔬菜，並可俯瞰維港景致；Lobby Bar則以香檳與法國佳釀為主角，營造輕鬆社交氛圍；另設輕食小店Corner 83。當然唔少得打卡點，酒店內設有多達17個打卡熱點，包括會綠色琉璃牆、金色書法大堂吧、星空電梯等，視覺與文化兼備。其中以「十兄弟捉迷藏」為主題的藝術裝置最為吸睛，將港式神話元素融入空間設計。

The Nams主打新派中菜。（官方圖片）

Club 38位於高層，提供全天候預約餐飲服務，菜單涵蓋地中海輕食、牛排與本地水耕蔬菜，並可俯瞰維港景致。（官方圖片）

樓層設計靈魂著重港式原素。（官方圖片）

共享工作空間 連結社區 徒步即抵中上環

Motto by Hilton強調「社群連結」，設有共享工作空間Meet@LIVVY，亦有自助洗衣房、健身室及販賣機，為長住或商務旅客提供實用配套。酒店距離上環港鐵站A2出口僅約2分鐘步程，步行至港澳碼頭亦只需10分鐘。無論是前往中環商業區、維港沿岸，還是到PMQ、大館等文藝熱點，都極為方便。相信是本年度被受注目的酒店。

強調「社群連結」，設有共享工作空間Meet@LIVVY。（官方圖片）

亦有自助洗衣房、健身室及販賣機等。（官方圖片）

Motto by Hilton相信是本年度被受注目的酒店。（官方圖片）

香港蘇豪希爾頓摩庭酒店 (Motto by Hilton Hong Kong SoHo)

地點：香港上環蘇杭街 83 號（地圖按此）

交通：港鐵上環站 A2 出口步行 2 分鐘；港澳碼頭步行 10 分鐘；香港國際機場車程約 35 分鐘

網址：按這裡

