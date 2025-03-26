亞洲50最佳餐廳2025全名單公佈！香港大班樓、永入三甲 曼谷Gaggan榮登榜首｜首爾現場直擊（有片）

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
「亞洲50最佳餐廳2025」（Asia's 50 Best Restaurants 2025）全名單公佈，即睇內文：
亞洲50最佳餐廳2025（Asia's 50 Best Restaurants 2025）全名單揭曉！3月絕對是飲食界盛事月份，3月中剛舉辦完米芝蓮，3月25日亦公佈了亞洲50最佳餐廳的結果！今年繼續選址首爾，Yahoo Food於首爾現場直擊，今年賽果依然是驚喜連連，當中大家最緊張的「亞洲第一」，由曾經四度蟬聯「亞洲50最佳餐廳」榜首的Gaggan獲得，餐廳曾經歷結業、搬遷重開，在2023年重回「亞洲50最佳餐廳」榜單當中，去年穩坐第3名後，今年重新稱王！
香港餐廳亦大有進步，榜單第二、三位分別由大班樓跟永獲得，同時永主廚鄭永麒（Vicky Cheng）榮獲由同行大廚投票選出的「Inedit Damm主廚之選獎」，可喜可賀。香港一共有7間餐廳獲上榜，而由名廚Antimo Maria Merone主理的Estro亦從第71位躍至第32位，成功跳出亞洲100，打進亞洲50最佳餐廳榜單。
我在2015年（首次得到亞洲第一）時沒有付出自己全部心血，但在這10年我比過往任何一個時候都要努力，這個獎對我來說意義非凡，儘管明天又會面臨不同的質疑，但今次我已經作好準備。2025「亞洲50最佳餐廳」榜首餐廳「Gaggan」主廚及老闆Gaggan Anand
2025「亞洲50最佳餐廳」第1至50位名單重點
由多年前獲得亞洲50最佳餐廳第一名的曼谷餐廳Gaggan重獲亞洲50第1名殊獎。
第2名及第3名同樣來自香港，分別為大班樓跟永。
澳門中菜廳譚卉由2024年的49位一躍為第9位，榮獲Lee Kum Kee（李錦記）贊助的2025年度 Highest Climber Award「最佳進步獎」。
曼谷和東京各有9間餐廳入選，並列榜單之冠。
曼谷Gaggan at Louis Vuitton（No.31）的Dej Kewkacha獲選為Valrhona（法芙娜）贊助的Asia’s Best Pastry Chef Award「亞洲最佳糕點師獎」得主
東京Crony（No.30）的Kazutaka Ozawa（小澤一貴）贏得Asia’s Best Sommelier Award「亞洲最佳侍酒師獎」
烏布Locavore NXT（No.92）獲得Hibiki（響）贊助的Sustainable Restaurant Award「可持續餐廳獎」
已故主廚Margarita Forés獲追頒Woodford Reserve Icon Award「Woodford Reserve標誌人物獎」
首爾Eatanic Garden（No.25）獲得Lavazza贊助的2025年度 Highest New Entry Award「最佳新上榜餐廳獎」
香港Wing「永」（No.3）的Vicky Cheng（鄭永麒）榮獲由同業票選的Inedit Damm Chefs’ Choice Award「Inedit Damm廚師之選獎」
首爾現場直擊！立即去片👇🏻
香港7間餐廳上榜 Estro新上榜
今屆來自香港7間餐廳上榜，比起上年新增1間，包括名列第2位，香港排名最高的入選餐廳大班樓，聯同位居其後的永（第3位）、Caprice（第18位）、Neighbourhood（第21位）、Mono（第24位）、新上榜第32位Estro，以及Ando（第41位）：
（新上榜）第32位 Estro
由名廚Antimo Maria Merone主理的Estro（在意大利語中意指「靈感」）在2021年開業，致力昇華拿坡里美食，其多道菜套餐的靈感來自他的成長經歷、意大利的歷史和他童年時期的接觸到的簡單食材。
Estro
地址：中環都爹利街1號2樓（地圖按此）
電話：9380 0161
第41位 Andō
從第37位略跌至第41位，餐廳由阿根廷主廚Agustin Ferrando Balbi開設，菜式糅合西班牙、日本元素，款式精緻且別樹一格；而開放式廚房及優雅的裝潢，打造舒適的用餐環境。
Ando
地址：中環威靈頓街52號Somptueux Central 1樓（地圖按此）
電話號碼：2555 2202
第24位 Mono
由第27位升至24位，委內瑞拉主廚Ricardo Chaneton結合在歐洲及本地的經驗，運用多款當地食材及自製醬汁，讓客人飽嘗南美風情。招牌菜式小龍蝦源自丹麥，肉質細嫩，配合自家發酵的可可果和濃湯，令小龍蝦的鮮味異常突出。
Mono
地址：中環安蘭街18號5樓（地圖按此）
電話號碼：9726 9301（WhatsApp）
第21位 Neighborhood
去年是第16位的Neighborhood，今年稍跌數位，降至第21位。老闆兼主廚曾於美國習廚，擅長烹調海鮮菜式，雖然餐廳門面低調，但廣受食客歡迎。菜單小吃定期更換，到訪必食北海道喜知次海鮮飯、羊肚菌鹽焗雞飯等菜式。
Neighbourhood
地址：中環蘇豪荷李活道61-63號地舖（地圖按此）
電話號碼：2617 0891
第18位 Caprice
去年第32位，中環四季酒店內的米芝蓮三星法國菜Caprice同樣有進步，今年跳至18位。餐廳主打經典奢華的法式料理，配搭來自法國的紅酒，讓用餐體驗更完整。餐廳內環境高雅，食客更邊享用美食，邊觀賞維港景色。
Caprice
地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓（地圖按此）
電話號碼：3196 8860
第3位 永
米芝蓮餐廳VEA老闆兼總廚鄭永麒（Vicky Cheng）主理的永再上一層樓！由2024年的第5位，今年跳至第3位，僅次於大班樓一位之遙，餐廳以以歐陸式烹調中菜，例如用上德國製的乾式熟成櫃，出品全港只此一家的乾式熟成乳鴿、鵪鶉等。而且餐廳菜餚出名猶如藝術品般精緻優雅，絕對是將中菜更上一層樓。Chef Vicky 同時獲得同行大廚投票得出的「Inedit Damm主廚之選獎」。
永 WING Restaurant
地址：上環威靈頓街198號The Wellington29樓（地圖按此）
電話號碼：2711 0063
第2位：大班樓 The Chairman
大班樓一向都是亞洲50最佳餐廳的常客，經典味美的中菜，紮實不花巧的功夫菜一向深受名流紳士所喜愛，亦是香港最難預約餐廳之一。而今年大班樓繼續進步，跟永一樣，連跳兩級，由第4位跳至第2位！餐廳以有機食材炮製一系列傳統及新意兼備的中菜，招牌菜有雞油花雕蒜花蟹和羊肚菌炆腐皮等手功菜。
大班樓 The Chairman
地址：中環威靈頓街198號The Wellington3樓（地圖按此）
電話號碼：2555 2202
澳門
第9位/最佳進步獎 譚卉（澳門）
對於澳門中菜廳譚卉來說，今年一定是收穫滿滿的一年，全因餐廳在今個月才在米芝蓮由一星晉升至二星，在亞洲50最佳餐廳，由2024年的49位一躍為第9位的佳績，以及最佳進步獎，亮麗的佳績讓人喜出望外。主廚譚國鋒在中菜界響獲盛名，結合二十四節氣與粵菜，每次前往都得獲得無窮驚喜。
譚卉
地址：路氹城體育館大馬路永利皇宮地面層北名店街（地圖按此）
電話：853 88893663
2025亞洲50最佳餐廳 第1位至50位名單
1. Gaggan 曼谷
2. The Chairman大班樓 香港
3. Wing 永 香港
4.Sézanne 東京
5.Mingles 首爾
6.Nusara 曼谷
7.Odette 新加坡
8.La Cime 大阪
9.Chef Tam's Seasons譚卉 澳門
10.Onjium 首爾
11.Sühring 曼谷
12.Narisawa 東京
13.Potong 曼谷
14.Meet the Bund遇外灘 上海
15.Fu He Hui福和慧 上海
16.Sorn 曼谷
17.Florilège 東京
18.Caprice 香港
19.Masque 孟買
20.Le Du 曼谷
21.Neighborhood 香港
22.Den 東京
23.7th Door 首爾
24.Mono 香港
25.Eatanic Garden 首爾
26.Logy 台北
27.Ling Long凌瓏 上海
28.Les Amis 新加坡
29.102 House壹零貳小館 上海
30.Crony 東京
31.Gaggan at Louis Vuitton 曼谷
32.Estro 香港
33.Sushi Saito 東京
34.Sazenka茶禪華 東京
35.JL Studio 台中
36.Goh 福岡
37.Labyrinth 新加坡
38.Burnt Ends 新加坡
39.Meta 新加坡
40.Seroja 新加坡
41.Ando 香港
42.Toyo Eatery 馬尼拉
43.Maz 東京
44.Baan Tepa 曼谷
45.Myoujyaku明寂 東京
46.Indian Accent 新德里
47.Samrub Samrub Thai 曼谷
48.Euphoria 新加坡
49.August 雅加達
50.Lamdre蘭齋 北京
