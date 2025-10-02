亞盃外港隊對孟加拉門票開售 有球迷付款後無法取得電子門票(蘇敬華報道)

【Now新聞台】亞洲盃外圍賽港隊對孟加拉本月14日在啟德主場館上演，門票公開發售，有球迷付款後無法取得電子門票。售票平台指，「外部支付網關」出現臨時問題，影響少量訂單。本台正向售票平台及足總查詢，暫時未收到回覆。

6月在啟德上演的亞洲盃外圍賽，4萬2千多人見證港隊擊敗印度，創下港隊主場入場人數紀錄。本月14日對孟加拉的外圍賽將會再在啟德上演，想進場看比賽要先過買票這一關，門票周四早上11時經ticketflap發售。

有球迷準時進入購票頁面，打算一次過購買7張連位門票加打氣毛巾套裝，總值2310元，但付款後，售票平台的帳戶沒有顯示他取得門票，亦沒收到確認電郵。

港隊球迷Ryan：「以為『實食無黐牙』，結果顯示了我出現錯誤，然後令我沒了7張門票，都不開心了一段時間，都頗為失落。我要的不是想退款或任何賠償等等，我是想真真正正進場看一場比賽，支持港隊，所以當下就好像沉下了，很不高興。」

Ryan隨即發電郵予售票平台，希望能取回門票，之後收到對方回覆指，支付處理系統出現臨時技術問題，正與場地及主辦方聯繫。

售票平台在社交網站發聲明，少量訂單因「外部支付網關」出現臨時問題受影響，團隊正聯絡受影響買家，確保全部人都收到門票。

這次購票，平台要求購票者輸入持票人全名，但進場時不會核對身分證，只用作抽獎後檢查身分，Ryan希望足總未來可以嚴格執行實名制。

Ryan：「我聽其他朋友說，可能登入頁面後只是亂打名字就可以，到時都不檢查的話，其實與黃牛買完再炒賣是沒分別。我明白有時可能人手等等是難的，但會否真的有些方法？之前有些演唱會都是實名，一樣可以做到，為何足總不可以試試這樣做？」

Ryan稱會等待售票平台再回覆，才決定會否有進一步行動。

